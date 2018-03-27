報復俄羅斯用神經毒劑：歐美等24國聯手驅逐139俄外交官

（中央社）

為回應前俄諜遭神經毒劑攻擊事件，美國、加拿大及歐洲等24國今（27）日聯手驅逐俄羅斯外交官，總共多達139名。俄羅斯外交部除了揚言回應外，也指控西方國家政府盲目追隨其英國盟友，與莫斯科當局對抗。

前俄羅斯雙面間諜4日在英國遭神經毒劑攻擊，英國首相梅伊（Theresa May）表示毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），要求俄國解釋，但俄國置之不理，反要英國提證據。

梅伊14日宣布驅逐23名俄國外交官，俄國17日也宣布驅逐23名英國外交官。英國對俄羅斯的指控獲得歐盟及大部份國家支持，歐盟在22日的元首峰會達成共識，俄國必須為事件負責。

路透社報導，英國首相梅伊（Theresa May）今天歡迎其他國家驅逐俄國外交官的行動，並說這是對俄羅斯釋出不可藐視國際法的強烈訊號。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）也說道，西方驅逐在美國及歐洲的數十名俄羅斯人行動，是迄今最大的驅逐俄羅斯間諜行動。

BBC駐美國華盛頓記者說，美國立場也變強硬了。現在美國故意轉變立場也顯示，美國對俄國在美國以及其他國家的一些活動的真正擔憂。1986年，美國時任總統雷根曾驅逐80名冷戰時期的俄國外交人員。2016年，歐巴馬政府也曾因為俄國干涉美國大選指稱而驅逐35名俄國外交官。

美國驅逐60名俄外交官

法新社報導，美國高階行政官員指出，俄羅斯駐西雅圖領事館48名「已知的情報人員」和俄羅斯駐聯合國代表團共12名人員，已被限期7天內離開美國。資深官員表示，川普也下令關閉俄羅斯駐西雅圖領事館。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示，此舉是全球協調報復俄羅斯行動的一部分，目的是回應俄國在英國領土上使用軍用級化學武器。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示，神經毒劑案是攻擊歐洲主權，歐盟率先召回駐俄羅斯大使。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天發布聲明，14個成員國決定驅逐俄羅斯外交官，未來數天或數週內，不排除有進一步行動。圖斯克的聲明並未說明14個成員國資訊，外媒報導，德國、法國等都將跟進。

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) March 26, 2018

歐盟有28個成員國，顯示歐盟向莫斯科施加外交壓力時，還有不少國家在觀望。

以下是法新社整理各國驅逐的俄國外交官人數：

美國（60名）：包括美國國內及紐約聯合國總部的俄國常駐代表團，美國一共驅逐60名據稱是「間諜」的外交人員，此外並關閉俄駐西雅圖領事館。

加拿大（4名）：加拿大官方形容，這起神經毒劑案的行為「極其可憎、令人髮指、輕率魯莽」。

澳洲（2名）澳洲今天跟進，總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，這兩名外交官有7天時間離境。

歐洲聯盟：英國自己已經驅逐23名外交官，俄國也以牙還牙回敬。歐盟中有16國加入英國行列，請境內外交官打包回家。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示：「不排除未來幾天或幾週內採取額外措施，包括進一步展開驅逐等。」其他歐盟成員國驅逐人數如下。

法國（4名）

波蘭（4名）

德國（4名）

立陶宛（3名）

捷克（3名）

丹麥（2名）

義大利（2名）

西班牙（2名）

荷蘭（2名）

芬蘭（1名）

愛沙尼亞（1名）

匈牙利（1名）

拉脫維亞（1名）

克羅埃西亞（1名）

羅馬尼亞（1名）

瑞典（1名）

16個歐盟響應國外，像是比利時與愛爾蘭，則選擇延後表態，將驅逐俄國使節與否一事，轉交國會決議；其他9國，包括－奧地利、葡萄牙、希臘、保加利亞、賽普勒斯、馬爾他、斯洛伐克、斯洛維尼亞與盧森堡－則反對驅逐政策。

同為歐盟會員國的奧地利今天就表示，不會跟進驅逐俄國外交官。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）和外長克乃斯爾（Karin Kneissl）在聯合聲明中說：「我們支持召回歐盟駐俄大使的決定，但我國不會採取任何個別措施。」「我們確實希望與俄國的聯絡管道能保持暢通…奧國是個中立國，以東西間橋梁自居。」

驅逐外交官的抵制作為，26日還得到了其他非北約、非歐盟的「反俄國家」響應。

阿爾巴尼亞（2名）

馬其頓（1名）

挪威（1名）

烏克蘭（13名）：烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）呼籲採取更多行動對付莫斯科當局，包括加重個人、財務和經濟制裁。

俄羅斯外交部不只揚言回應

俄羅斯外交部今天表示將回應西方國家驅逐俄國外交官的舉動，並指控西方國家政府盲目追隨其英國盟友，與莫斯科當局對抗。

俄國外交部於聲明中說，俄羅斯視這些為了回應前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）於英國索爾茲伯里（Salisbury）遭神經毒劑攻擊，而下令驅逐的舉動是不友好及挑釁的行徑。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國議院一名成員表示，俄國也將以牙還牙，驅逐至少60位美國駐俄羅斯的外交人員，但俄新社並未說明這名成員是來自上議院或下議院。

俄新社報導，俄國駐華盛頓大使安托諾夫（Anatoly Antonov）今天表示，美國決定驅逐俄國外交官的決定是「錯誤的」，這項決定正在摧毀美俄僅存的淡薄關係。

當談及俄羅斯可能的報復行動時，安托諾夫說程度相當，並指美國只懂蠻力。

美驅逐俄外交官 也衝擊川普與普亭關係

美國總統川普前所未見下令驅逐60名俄羅斯外交官，並警告俄羅斯政府必須有所改變。法新社報導，此舉可能使他對普亭的友好追求稍微降溫，但未必就此告終。

華府無止境地試圖與俄羅斯「重修舊好」，表面上來看，新一輪舉措陷入嚴重困境。

川普過去兩年大部分的時間都在尋求普亭支持，卻在今天宣布驅逐60名據稱是間諜的俄羅斯外交官。一名高階官員表示，這是有史以來規模最大的一次驅逐俄羅斯或蘇聯情報員行動，正好符合川普好大喜功的心態。

川普同時下令關閉俄羅斯駐西雅圖領事館。這處領事館能夠近距離窺探美國海軍潛艦基地，川普最愛的波音公司（Boeing）也在這裡設有飛機製造廠。

川普幕僚都意識到一點，美國人民認為川普與普亭之間走得太近，他們強調驅逐外交官是總統做的決定。白宮表示，「唯有俄羅斯政府行為改變」，美俄關係才會更好。

川普上任14個月以來，他對俄羅斯傳達一種訊息，他的政府則傳達另一種。

儘管美國官員對俄羅斯向其他國家主權「惡意輕蔑」氣憤不平、國防部長馬提斯（Jim Mattis）在世界各地拜訪盟友以安撫不安情緒，川普還是唱著自己的調。川普無論是公開或私人言談中，對普亭的語調一向和緩。

隨著川普這次下令驅逐外交官，莫斯科方面已經宣示採取以牙還牙的措施。對立升級似乎不可避免。

政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）顧問布里多（Alex Brideau）表示，「針對其他議題懲罰俄羅斯，華府或許還沒制裁夠，但壓力將落在川普政府身上，必須進一步回應」網路攻擊或其他議題。

在川普尋求改善美俄關係的過程中，勢必產生更多來自國內的阻力。不過好勝的川普也有可能將這次危機看作是與俄羅斯對抗的代價。

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核稿編輯：楊之瑜