真正強大的中國，不是習近平這種拿錢買、拿武器威嚇的霸權

文：普通人的自由主義

崔天凱、華春瑩這些人的講話，我聽了都覺得太急了，事情都還沒弄清楚，就先撩撥了中國人的情緒。如果這是習近平的意思，鄧小平肯定在墳裡氣得翻來覆去，感恨「一代不如一代」。誠然，就算今天中國像歐盟一樣，狠話放完後，私下求饒，川普（Donald Trump）還是不會放過中國，但局勢未明就放話要「禮尚往來」，只有壞處，而沒有好處。我們先來看中國桌上有什麼牌。

什麼針對川普選區的報復品項，都是小菜，不是美國這盤戰略大棋所考量的。大棋是中國能不能在美國貿易制裁下，仍然保持經濟成長。經濟成長現在是共產黨的保命符，尤其在習近平大權獨攬之後，共產黨與資產階級的利益和權力的交換就更直接，更沒有模糊空間了。

現在中國出口照官方數字，佔了GDP的二成左右，數字看起來不大，應該可以輕鬆吸收美國的貿易攻擊了吧？先說數字，為什麼中國觀察家，這麼在乎中國經濟成長能不能保七、保六？因為一個百分點的往來，就是千萬人的就業問題，那如果美國的貿易戰，打掉了出口的幾個百分點，那不用談保六、保七，而是經濟能不能成長的大問題。

體質上來說，出口的數字雖然可能只有二成，但外溢效應驚人。鴻海的百萬製造大軍，雖然在帳面上只對出口有貢獻，但百萬大軍的食衣住行，也是內需的主要推手。人家美國，進口都有這種外溢效果，蘋果零售店裡的員工，賣的是進口品，對貿易逆差有貢獻，但也同樣製造出內需來，這是中國體質上和美國不一樣的地方。

但長期看來，中國能不能成為像美國一樣的貿易逆差國，拿著經濟霸權指東指西？很抱歉，在所有人的有生之年，可能都看不到。

貿易逆差是向外國買的東西比賣給外國的東西多所造成，聽起來很容易達成，但你叫美國以外隨便的一個國家，去弄個100億美元的貿易逆差來看看。沒有美元外匯，根本就不會有人賣東西給你，那裡來的貿易逆差？台灣不敢有貿易逆差，韓國不敢，甚至日本和德國都不敢有貿易逆差，就是這些外匯是安全保障的大支柱。林則徐當年禁鴉片，除了吸大煙造成的社會問題外，中國白銀因為買鴉片而外流，貿易逆差撐不下去了，也是一大原因。話說起來，鴉片戰爭還是中國和外國貿易戰的祖師爺呢！

中國到底該怎麼辦？我喜歡重複我兩位老師講過的話，對中國的未來有很多的意涵。

國際金融大師邁克杜利（Michael Dooley），代表的是主流美國掌權階級的看法，他說只要中國發展藍水的遠洋海軍，美國一定會把中國打下來，這是美國的最核心利益，一山不容二虎，就是這麼簡單。所以當遼寧號航母開開心心地「突破第一島鏈」的時候，美國人是很注意這里程碑，因為中國的稱霸野心沒辦法藏住了，該打下去就得打下去。

川普拿不公平貿易下手敲中國，有些人會誤會是中國倒楣，碰上了川普這瘋子。但出手教訓中國，讓中國知道誰是老大，不是只有瘋狂川普想這麼做，保守派一直都是如此主張，就連左派的民主黨，也無法讓中國隨意挑戰美國。連軟骨頭的歐巴馬（Barack Obama）都要重返亞洲（Pivot to Asia），就是證據說明，「所有的」美國政治人物都認為中國是美國最大的威脅，而且美國不但需要，也可以壓制中國。

但有沒有可能現在正是美霸衰退，中國接手而起的時代呢？一如大英帝國在20世紀初的衰退，而把霸權交給美國呢？

胡佛研究所的科麗舍克（Kori Schake）說，不可能。英美之間的霸權替換是和平的，因為美英之間不但同文同種，同樣民主自由，國際利益上幾乎沒有衝突，交替不但和平而且順暢。但美國和中國之間，絕對不可能有這種和平轉移。到頭來，The world doesn’t trust China，世界不信任中國，還是中國的致命傷。

百年屈辱，也要用百年來復興。我的歷史老師吳展良教授說，「中國從來沒有外交問題」，大國如中國，只有內政問題，沒有外交問題。真正強大的中國，是近悅遠來，週遭國家求中國保護的自然霸權，不是今天習近平這種拿錢買、拿武器威嚇來的霸權，而中國要突破仰賴出口的經濟，也是從發達國家開始，百年之後，中國擁有美國一樣的體質，人民幣被當成像美元一樣的儲備、交易貨幣的時候，就是中國像美國一樣，可以隨意伸展肢體，展現肌肉的時候。

但現在不是。鄧小平的「韜光養晦」不是老二哲學，而是有歷史縱深，對中國的地位有正確了解的偉大戰略。但這要好幾代人和他一樣有遠見，可惜一代不如一代，一個自大 、對自己有莫名其妙的歷史定位的習近平，即將把鄧小平的偉大戰略給毀了，壞了中國的正確發展路線，倒楣的是14億的中國人民和我們這些在旁邊站著的鄰近小國。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

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