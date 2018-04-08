影響你姿勢的筋膜平衡：淺前線和淺背線

「抬頭挺胸才會看起來有精神，有精神事情才會順！」你是否也曾被爸媽這樣碎碎念過呢？今天的解剖列車筆記要聊聊姿勢和情緒的關係，以及筋膜線如何影響姿勢。

有些心理學的書表示，人其實非常擅長以本能和直覺來觀察表情和姿勢。而彎腰駝背或抬頭挺胸就是很重要的一種表示你情緒狀態的姿勢。

為什麼呢？因為有研究表示當脊椎動物有負面情緒時，例如警戒、緊張、脆弱時，就會屈曲起淺前線，淺前線在脊椎的前側或下側 （看你是哪一種動物），淺前線的肌肉與附近的骨骼會保護內臟，並且在姿勢上避免將要害暴露在敵人面前。

好痛痛猜測老一輩之所以會這麼說，是因為如果你表現出帶有負面情緒狀態的姿勢，人們就會本能、直覺的以負面的方式回應你。

和你的姿勢很有關的兩條筋膜線就是淺前線和淺背線，今天要來和大家介紹這兩條筋膜線的平衡。

解剖列車筆記每次固定開頭：

本筆記只是簡介、有趣化解剖列車這本深奧的書，網誌內容不及原書的十分之一，其實非常非常推薦大家去買來讀讀。 書中第二章節尾段寫道：解剖列車不是徒手治療的全面性理論、解剖列車不是肌肉動作的全面性理論、解剖列車不是人體動作的全面性理論、解剖列車不是解析身體組成的唯一方法、解剖列車不是完整的解剖內容、解剖列車並不是具有科學依據的理論。 解剖列車依據的是多年的臨床操作，僅是一個理論與看待人體運作的其中一種角度。千萬不要深陷其中，看什麼都變筋膜。

我們先來看淺前線由下到上包含哪些肌筋膜（軌道）與骨骼（車站）：

腳趾趾骨上面那一側的表面、小腿前側、脛骨粗隆、髕骨下肌腱、臏骨（膝蓋骨）、股直肌、髂骨、恥骨結節、腹直肌、胸骨肌、胸鎖筋膜、胸骨柄、胸鎖乳突肌、乳突、頭皮筋膜。

Photo Credit：好痛痛

上圖是淺前線，你一定會很好奇在骨盆（髂骨）那邊怎麼斷掉了？答案是淺前線有時候會斷掉，有時候會連續。

解剖列車把身體劃分成七大筋膜線，其中一個依據是力量（張力）的傳導，而骨頭是一個筋膜線上的車站，也是力量傳導上的轉折點。所以股直肌連結到髂骨，而腹直肌也連結到髂骨，當你在做某些動作時，髂骨使得你的淺前線可以成為一個完整的力量傳遞線。例如當你游泳自由式時。而在某些動作時，你的淺前線力量傳遞上在髂骨那邊是斷掉的。例如當你抬腿踢球時。

接下來我們來聊聊一些常見的姿勢問題。

首先大家要理解淺前線和淺背線分別拉扯身體前後兩側，當其中一條收縮時，另一條就要伸展。這兩條筋膜線對身體有很大影響，常見的問題包含腳踝關節的活動度、膝蓋過度伸直、骨盆前傾、骨盆前移、呼吸受限於肋骨、頭部前傾。

Photo Credit：好痛痛

如果腳踝前側的支持韌帶那邊卡住了，腳踝向上向下的活動度就會受限。如果小腿前側過度緊繃，就會有腿部前傾的問題，可以將淺前線小腿部分向上推移，淺背線向下移動。例如運動選手常見的股直肌被股四頭肌其他三頭卡在底層，或是腰部過度伸展，解剖列車認為需要靠放鬆淺前線的大腿肌肉來解決。

腹部前後兩側的筋膜若是不平衡，就可能造成脊椎姿勢上的問題。例如腰部過度伸展，必須要放鬆淺背線。有時候則是因為暴食、或囤積太多脂肪造成的問題，就必須靠飲食來解決。如果腹直肌的腹部筋膜融入胸肌筋膜處有沾黏問題，可能會影響到呼吸。

然後我畫了胸鎖乳突肌，可是卻沒有想要為它寫些什麼，不過既然畫了就放上來讓你看一下XD

Photo Credit：好痛痛

解剖列車提供了幾種放鬆淺前線的方法：

Photo Credit：好痛痛

更詳細的放鬆手法可以看解剖列車或參考以下影片：

今天講了姿勢，但值得注意的是姿勢不見得和你的疼痛有直接的關係，有興趣的朋友可以參考姚斯元物理治療師寫的關於姿勢的迷思這篇文章。

參考資料：解剖列車（ELSEVIER）

註：本部落格文章是以科普、衛教為出發點，不代表任何人的生理狀況。每個人的身體皆不相同，有任何疑問請詢問自己的醫師、物理治療師、專業教練。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

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