【國際大風吹EP3】5000萬臉書用戶個資遭濫用：到底發生了什麼事？你我該擔心嗎？
我們想讓你知道的是
一家幫川普打選戰的政治行銷公司，違規取得5000萬臉書用戶資料，釀成臉書史上最大信心危機。
「國際大風吹」用生動影音帶你穿越國界，探討一件上週最有意思的國際話題。建議全螢幕觀看！
上禮拜的重量級國際新聞，是5000萬名臉書用戶的個資外洩案。這個事件不只造成臉書市值一度蒸發上兆台幣，還讓美國、英國、歐盟三方都叫創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）出來給個交代。更重要的是，再度讓你我思考該怎麼面對我們的數位人生。
故事要先從一間叫劍橋分析（Cambridge Analytica）的英國公司說起。這家公司標榜用大數據做政治行銷，可以潛移默化，改變受眾的想法和行為。最自豪的成功案例，就是2016年幫川普（Donald Trump）打贏總統選戰。
英國第四頻道新聞（Channel 4 News）的記者，假扮成斯里蘭卡客戶，密訪劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix），對方除了聲稱見過川普多次，負責「所有研究。所有數據、所有分析、所有精準行銷」「所有網路宣傳、電視宣傳」之外，還在偷拍鏡頭前提議：可以用美人計色誘競選對手，再把性愛影片公開：「我們可以帶一些烏克蘭人一起度假。你懂我意思吧？」「我發現這招很有效。」這段畫面在20號公開後，引發關注。
那這些跟臉書有什麼關係呢？原來，為了拿到美國選民的點讚歷史、興趣、朋友圈等個資，劍橋分析在2014年找人研發了一款人格測驗app，只要用戶同意透過臉書登入，不只用戶本身，連他們臉書朋友的相關資料，都會一起被蒐集。就這樣，直接、間接，在兩年內獲得了5000萬名用戶的資料，再轉移給劍橋分析用來幫川普打選戰。
這件事被一位公司前員工出面爆料，美國《紐約時報》（New York Times）、英國《觀察家報》（Observer）與第四頻道新聞，上週同步大幅報導，引發震撼效應。投資人擔心用戶不敢再用臉書，造成臉書股價暴跌。創辦人祖克柏沒有立刻出面說明，而是罕見地沈默五天之後終於道歉：「我們嚴重損害用戶信心。對此我很抱歉。保護大家的資料是我們的基本責任，如果做不到，就不配服務大家。」
臉書坦承，當年確實允許app開發者可以未經同意，就取得使用者的朋友的個資。這個問題在2014年已經修正。而2015年他們發現大量用戶資料被違規轉移給劍橋分析之後，曾經要求開發者和劍橋分析把資料刪除，對方也書面確認了，沒想到這家公司並沒有真的配合。未來，除了追蹤劍橋分析手上的資料、檢查當年還有沒有其他app掌握大量個資，臉書也會採取好幾項措施，降低app濫用個資的機率。祖克柏表示：「未來，當我們發現有應用程式形跡可疑，我們一定會先通知用戶。」
或許有人會覺得，這件事沒什麼大不了，我們早就知道在臉書上的一舉一動，可能會被拿來商業利用。不管今天是Google或臉書，都會針對用戶喜好投放廣告不是嗎？但這起事件提醒我們兩件事。
第一是包括臉書在內的各種免費網路應用，持續在蒐集我們的個資，而且隨時有外洩的可能。不少資安專家認為，這起事件的五千萬份個資，早就流入黑市，隨時可能再被轉手、再利用，覆水難收，臉書想追也追不回來。Altimeter科技分析師Charlene Li表示：「我想臉書已經盡力處理這些問題，但都是亡羊補牢。現實就是這份（外洩）資料還存在，隨時可能外流。」
第二，劍橋分析代表一種正在崛起的新行銷手法：分析特定族群的個人資料，再針對不同受眾發佈個人化的訊息，來達到改變想法或行為的目的。講誇張一點，就是洗腦。但一般廣告都會有明確標示或訴求，大家一看就知道是廣告，它卻是在你不知情的狀況下，企圖操弄你的政治立場。爆料人、前劍橋分析員工懷利（Christopher Wylie）受訪時表示：「這筆資料被用來打造心理側寫演算法，讓我們找出民眾的心理弱點，然後想辦法把訊息導入各種線上資訊管道。這樣大家就會開始在各種地方看到真真假假的消息。這家公司真的把假新聞提升到新境界，因為結合了演算法。」
聽起來有點可怕，不過，好笑的是，當年跟川普打對台、爭取代表共和黨選總統的參議員克魯茲（Ted Cruz），早在黨內初選的階段，比川普還早，就砸下將近六百萬美金，購買劍橋分析的服務，最後卻輸了一屁股。克魯茲陣營事後表示，劍橋分析根本沒那麼神，很多預測是錯的。
但這也不代表我們不必擔心，因為劍橋分析並不是特例，類似的行銷概念也不是新聞。光是川普後來的對手希拉蕊，當年也雇了60幾位數據分析師，幫她做大大小小的決策。換句話說，未來這種利用數位資料去預測或影響群眾心理的技術，只會越來越成熟。再加上，全世界四分之一人口的各種行為、興趣、影像、人際關係，都集中在一個平台上，潛在風險似乎不小。也難怪，#deletefacebook（#刪除臉書）這個標籤，已經在推特上快速竄紅，連鋼鐵人馬克斯也直接把特斯拉和Space X太空旅行公司的臉書頁面一口氣刪掉。
數位時代要怎麼保護隱私權，是不分國界的問題。像歐盟今年就要落實、號稱史上最嚴個資法的GDPR「通用資料保護原則」（General Data Protection Regulation），對於企業怎麼利用個資，有詳細規範。只是道高一尺，會不會魔高一丈？
企劃／主持：李漢威
拍攝／後製：大雲文創
核稿編輯：楊士範
遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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