【國際大風吹EP3】5000萬臉書用戶個資遭濫用：到底發生了什麼事？你我該擔心嗎？

「國際大風吹」用生動影音帶你穿越國界，探討一件上週最有意思的國際話題。建議全螢幕觀看！

上禮拜的重量級國際新聞，是5000萬名臉書用戶的個資外洩案。這個事件不只造成臉書市值一度蒸發上兆台幣，還讓美國、英國、歐盟三方都叫創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）出來給個交代。更重要的是，再度讓你我思考該怎麼面對我們的數位人生。

故事要先從一間叫劍橋分析（Cambridge Analytica）的英國公司說起。這家公司標榜用大數據做政治行銷，可以潛移默化，改變受眾的想法和行為。最自豪的成功案例，就是2016年幫川普（Donald Trump）打贏總統選戰。

Photo Credit：關鍵評論網／大雲文創影片截圖

英國第四頻道新聞（Channel 4 News）的記者，假扮成斯里蘭卡客戶，密訪劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix），對方除了聲稱見過川普多次，負責「所有研究。所有數據、所有分析、所有精準行銷」「所有網路宣傳、電視宣傳」之外，還在偷拍鏡頭前提議：可以用美人計色誘競選對手，再把性愛影片公開：「我們可以帶一些烏克蘭人一起度假。你懂我意思吧？」「我發現這招很有效。」這段畫面在20號公開後，引發關注。

那這些跟臉書有什麼關係呢？原來，為了拿到美國選民的點讚歷史、興趣、朋友圈等個資，劍橋分析在2014年找人研發了一款人格測驗app，只要用戶同意透過臉書登入，不只用戶本身，連他們臉書朋友的相關資料，都會一起被蒐集。就這樣，直接、間接，在兩年內獲得了5000萬名用戶的資料，再轉移給劍橋分析用來幫川普打選戰。

Photo Credit：關鍵評論網／大雲文創影片截圖

這件事被一位公司前員工出面爆料，美國《紐約時報》（New York Times）、英國《觀察家報》（Observer）與第四頻道新聞，上週同步大幅報導，引發震撼效應。投資人擔心用戶不敢再用臉書，造成臉書股價暴跌。創辦人祖克柏沒有立刻出面說明，而是罕見地沈默五天之後終於道歉：「我們嚴重損害用戶信心。對此我很抱歉。保護大家的資料是我們的基本責任，如果做不到，就不配服務大家。」

臉書坦承，當年確實允許app開發者可以未經同意，就取得使用者的朋友的個資。這個問題在2014年已經修正。而2015年他們發現大量用戶資料被違規轉移給劍橋分析之後，曾經要求開發者和劍橋分析把資料刪除，對方也書面確認了，沒想到這家公司並沒有真的配合。未來，除了追蹤劍橋分析手上的資料、檢查當年還有沒有其他app掌握大量個資，臉書也會採取好幾項措施，降低app濫用個資的機率。祖克柏表示：「未來，當我們發現有應用程式形跡可疑，我們一定會先通知用戶。」

Photo Credit：關鍵評論網／大雲文創影片截圖

或許有人會覺得，這件事沒什麼大不了，我們早就知道在臉書上的一舉一動，可能會被拿來商業利用。不管今天是Google或臉書，都會針對用戶喜好投放廣告不是嗎？但這起事件提醒我們兩件事。

第一是包括臉書在內的各種免費網路應用，持續在蒐集我們的個資，而且隨時有外洩的可能。不少資安專家認為，這起事件的五千萬份個資，早就流入黑市，隨時可能再被轉手、再利用，覆水難收，臉書想追也追不回來。Altimeter科技分析師Charlene Li表示：「我想臉書已經盡力處理這些問題，但都是亡羊補牢。現實就是這份（外洩）資料還存在，隨時可能外流。」

第二，劍橋分析代表一種正在崛起的新行銷手法：分析特定族群的個人資料，再針對不同受眾發佈個人化的訊息，來達到改變想法或行為的目的。講誇張一點，就是洗腦。但一般廣告都會有明確標示或訴求，大家一看就知道是廣告，它卻是在你不知情的狀況下，企圖操弄你的政治立場。爆料人、前劍橋分析員工懷利（Christopher Wylie）受訪時表示：「這筆資料被用來打造心理側寫演算法，讓我們找出民眾的心理弱點，然後想辦法把訊息導入各種線上資訊管道。這樣大家就會開始在各種地方看到真真假假的消息。這家公司真的把假新聞提升到新境界，因為結合了演算法。」

Photo Credit: AP/達志影像 爆料人、前劍橋分析員工懷利（Chris Wylie）

聽起來有點可怕，不過，好笑的是，當年跟川普打對台、爭取代表共和黨選總統的參議員克魯茲（Ted Cruz），早在黨內初選的階段，比川普還早，就砸下將近六百萬美金，購買劍橋分析的服務，最後卻輸了一屁股。克魯茲陣營事後表示，劍橋分析根本沒那麼神，很多預測是錯的。

但這也不代表我們不必擔心，因為劍橋分析並不是特例，類似的行銷概念也不是新聞。光是川普後來的對手希拉蕊，當年也雇了60幾位數據分析師，幫她做大大小小的決策。換句話說，未來這種利用數位資料去預測或影響群眾心理的技術，只會越來越成熟。再加上，全世界四分之一人口的各種行為、興趣、影像、人際關係，都集中在一個平台上，潛在風險似乎不小。也難怪，#deletefacebook（#刪除臉書）這個標籤，已經在推特上快速竄紅，連鋼鐵人馬克斯也直接把特斯拉和Space X太空旅行公司的臉書頁面一口氣刪掉。

Photo Credit: Reuters/達志影像 馬斯克在事後刪除特斯拉和Space X臉書粉絲頁，原本兩個頁面各有約兩百萬名粉絲。

數位時代要怎麼保護隱私權，是不分國界的問題。像歐盟今年就要落實、號稱史上最嚴個資法的GDPR「通用資料保護原則」（General Data Protection Regulation），對於企業怎麼利用個資，有詳細規範。只是道高一尺，會不會魔高一丈？國際大風吹，我們下週見。

企劃／主持：李漢威

拍攝／後製：大雲文創

核稿編輯：楊士範