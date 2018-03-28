過度抗壓的上班族：終於放假了，怎麼還是覺得好累？

作者：陳嬿伊

我遇過不少上班族，在工作壓力大的期間，一切將工作擺第一的前提下，犧牲掉自己的睡眠與休閒紓壓的時間。若只是短期壓力，或許在這樣的情況下，自己還有可能調回原來健康的身心狀態；但若是長期處於一個壓力大的情境下，很多人會因為身心狀態的透支，讓身體慢慢地失去原本的平衡能力，最後變成了身心失調的狀態。在這樣的狀態下，自己即使想睡也無法睡好；放假了，也無法好好休息放鬆。就像一台壞掉的機器，即便按了停止鍵，還是無法控制地持續運作。

小婷是個業務繁忙的診所護理師，常常加班，容易晚睡。最近新人報到，她除了需要花更多時間去帶新人外，還要面對其他同事離職後造成工作業務量變大的問題。

小婷在上班的時候，因為事情忙不完，感到非常焦慮，常覺得胸悶，需要大口深呼吸，有時甚至連喘口氣的時間都沒有。經過一兩週後，小婷情緒變得低落，睡眠品質變差，但她為了要撐過這一切，只能忍耐地告訴自己：「撐過去就沒事了！」

後來新人漸漸上軌道，人力比較不吃緊後，小婷終於可以好好休息。但她發現自己在放假的時候，還是無法好好地放鬆，甚至無法開心起來……

「醫師，我前陣子忙完之後，本來想說休假可以好好休息的，但我休假的時候還是會感到全身緊繃，明明就已經不忙了，怎麼還是這樣呢？」小婷感到納悶地說。

我向小婷瞭解了之前那段忙碌期間她的情況，她提到自己的生活作息被打亂，睡眠時間縮短，情緒緊繃，無法放鬆。

「嗯嗯，聽起來那段時間真的很辛苦，妳怎麼撐過去的啊？」我問。 「我好像就是一直做事，想辦法把事情做好，雖然感到身體很緊繃，心情很焦慮，但就是無法停下來。我擔心停下來，事情就累積愈多，愈做不完，完全不敢想像那個後果。」小婷說。 「感覺妳就像陀螺一直轉，無法好好休息。」我說。 「真的，我本來之前就蠻晚睡。那段時間，因為焦慮變得難入睡，睡眠時間變短，也常比預期醒來的時間早起。一整天下來，覺得自己肩頸僵硬，整個人都被上緊發條的感覺，並且也都吃不太下。」小婷說。 「聽起來妳是拖著疲累的身軀，持續在對抗龐大的工作壓力。」我說。 「當時我沒想這麼多，以為這是身體適應壓力所造成的短暫問題，但現在才感覺到，這對我的影響似乎比想像中還大。」小婷若有所思地說。

過度抗壓，以致身心失調

現代社會的瞬息萬變，讓我們常常感到計劃趕不上變化，不知不覺中容易把自己放在被「事務」追趕的狀態，覺得自己不能落後，要達成公司與自己的期許。因為這樣的使命感，容易讓自己覺得即便再多的壓力都要承受，覺得沒有做不好的事情，只要自己肯吃苦、肯努力。

因為這些「過度抗壓」（覺得不管再多大的壓力，都認為自己可以承受）的心態，使我們的身心狀態在不知不覺中走到亞健康的灰色地帶。處於這個灰色地帶時，可能會有自律神經失調的症狀，常見的症狀像是失眠、情緒不穩、胸悶、疲倦、提不起勁等等。

可惜的是，大多數人在身心處於亞健康的狀態時，還是不願意停下來好好休息調養。可能還會想「我再撐一下就過去！」、「沒做好，我就完了。」、「若我休息了，就會浪費時間影響原本的進度」。甚至覺得自己若是休息了，後果可能不堪設想，真的硬撐到最後時，有可能事情完成了，但被壓制住的身心問題，反而在身體感到可以好好放鬆的那一刻，像是洩洪般跑出來。

由於之前的專注力都放在必須完成的工作上，自然而然就忽略掉已經在走下坡的身心狀況，到後來比較放鬆時，才發現身體狀況早已直線下滑到讓自己感到不堪負荷。

過去，我曾遇過不少個案在休假第一天時，馬上就生大病的狀況。這時候，很多人會感到納悶，覺得放假了，不是應該會比較放鬆，身體可以好好休息嗎？

事實上，你的身心狀態在之前過度忙碌時，已經處於透支的狀態，但由於堅強的意志力與使命感支撐著，忙碌時的身體狀況反而還可以hold住；但後來因為可以放鬆了，失去堅強意志力的支撐後，先前被破壞的身心問題也一一傾巢而出。這時候即便想好好調適放鬆，可能也為時已晚，只能先修復已損壞的身心狀態，再重新出發了。

如何避免身心失去緩衝力？

如何避免身心失去緩衝力呢？重點在於自我生活價值的重新分配。大部分的人由於工作繁忙，常常習慣以工作為主的生活型態，除了工作以外的時間，幾乎只剩一點點自己的時間。若是職業婦女，可能狀況會更嚴重，生活裡除了工作就是家庭；除了家庭還是工作這樣的情況。在這些狀況下，很多人選擇放棄工作或家庭以外的休閒娛樂，像是運動、興趣、嗜好的培養等等。面對假日的休閒活動安排，多數人會說「太忙了，沒有時間」、「假日睡一睡就大半天，虛晃而過」、「很累，不想做其他事情」。

日復一日之下，當工作或家庭變成生活中你唯一願意投入的事情時，就會讓自己過度投入而不自知，錯把自我價值跟工作與家庭連結。覺得工作做好，對家庭付出，人生才有意義，因而有莫名的使命感讓自己願意承受過多的壓力；但過多的壓力，在沒有足夠的紓壓管道做緩衝的狀況下，會讓我們身心失調，甚至誤以為是自己抗壓性不好。

若能把工作以外的時間，用來培養一些屬於自己的休閒興趣，讓自己也能投入並從中學習，獲得成就感與達到放鬆的效果，這樣就能避免過度投入工作所造成的身心失衡問題。

建議身為家庭工作都要兼顧的職業婦女，可以跟先生協調彼此在家庭裡付出的時間，讓自己也能有時間與空間好好放鬆喘息一下，而不要讓自己長期處於蠟燭兩頭燒的困境。人生於世，我們無法總是滿足別人或社會的期待，但可以為自己多增添一些閒情逸致。懂得好好愛護自己，才有更強大的力量，作為自己的精神後盾。

「嗯嗯，似乎是這樣，過去我幾乎沒什麼紓壓的管道，也不知道除了工作以外，還有什麼讓我覺得想做的事情，頂多就是休假的時候跟朋友去旅遊或是逛逛街，生活變得蠻貧乏的。不知道是什麼時候開始變成這樣的……」小婷心有戚戚焉地說。

生活在一個講求工作效能與競爭力的社會，不經意地，我們很容易落入過度投入工作而失去生活重心的陷阱。但若可以把生活好好地規劃安排、充實自己，其實也會有不錯的工作效能喔！

人生於世，無法總是滿足別人的期待。懂得好好愛護自己，也才有更強大的力量，作為自己的精神後盾。

相關書摘 ►別再讓自己踏入「沒問題，我可以」的正向陷阱

書籍介紹

《心好累：抗壓力太強反而會生病，精神科醫師教你不再被壓力擊垮的30個練習》，三采文化出版

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作者：陳嬿伊

本書針對各種「活得好累」的人生實境，猶如面對面心理診療，馬上為你鬆開壓力死結：

我有時會莫名的胸悶、耳鳴

我常常壓力大到睡不好，又噩夢連連

為什麼工作愈忙，讓我愈來愈胖？

好不容易放假，我卻越休越累

我不放心把事情交給別人，只好每件事都自己來

我常常氣在心裡口難開，不知如何表達

工作常常成為壓垮我身心的最後一根稻草

透過30個洞悉「壓力停損點」的心理練習，替早就超載的「責任感」、「成就感」、「人情債」等心理重擔按暫停，放過自己，讓生命的難題一個個成為過去……

Photo Credit：三采出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航