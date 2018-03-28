別再讓自己踏入「沒問題，我可以」的正向陷阱

作者：陳嬿伊

習慣讓別人吐苦水，這對自己真的好嗎？

常常聽人說：「安慰是門藝術。」的確，如何好好地安慰別人，達到讓對方感到被支持的效果並不容易。在我們想著要如何安慰別人的當下，常常會忽略自己的狀態。若我們處於開心放鬆的狀態，感到滿滿的正能量，或許比較有心力去思考如何安慰向我們吐苦水的朋友。但若是我們已處於壓力大、難放鬆的狀態，又遇到周遭的人來吐苦水，這時候的我們，該去安慰他們嗎？

小凡是一名粉領上班族，最近一年內，升上管理職後，工作壓力變大，導致平常休假外出旅遊的機會變少，紓壓的管道也因此而減少。在事務繁忙的情況下，小凡比起以前更容易感到焦慮煩躁、記性變得很差，因而影響工作效能，讓壓力變得更大。最近兩週左右，又常聽到同住的好友心情不佳，連帶也讓小凡感到情緒更負面，對生活愈來愈沒動力……

「醫師，最近我的心情down到谷底，感覺對很多事都提不起勁……」小凡苦惱地說。

小凡提到自己最近一年升主管後，壓力持續增加並且無法好好休息。問她是否有可以吐苦水聊心事的對象，她說自己不習慣跟好友吐苦水，因為說了事情也不會比較改善。

「那妳的朋友會跟你吐苦水嗎？」我問。

「他們會，而且我總覺得周遭的人都喜歡找我吐苦水，可能我比較會安慰人吧！」小凡說。

「嗯嗯，感覺妳對朋友們很不錯，蠻用心的，願意花時間聽他們訴苦，給予他們安慰或鼓勵。」我說。

「可是，最近我室友頻頻跟我抱怨他的煩惱，還有那些負面的情緒，我其實已經快要受不了，但卻要硬逼自己，假裝自己很正面地去安慰對方。」小凡感到煩悶地說道。

「嗯嗯，的確，妳本來就壓力不小，心理已經處於一個蠻緊繃的狀態。在自己無法放鬆的狀況下，還讓自己特地去安慰別人，其實會更累！」我說。

「好像是這樣，但我似乎無法跟他們說：『我不想聽。』覺得好難做到。」小凡無奈地說。

別忘了回過頭照顧自己

有時候，我們會不經意地讓自己在人際關係中處於一個「有用」的角色，希望別人對我們觀感不錯，才能進一步地維持關係。這樣的「有用」，包含了很多生活瑣事：像是幫忙對方、給對方建議、讓對方吐苦水、抱怨等等。通常我們幫忙對方或是給對方建議時，會評估自己的能力狀態後，才會給予協助。

可是當讓對方吐苦水、安慰對方成為一種慣性，我們很容易就忘了去評估自己當下實際的狀態。若察覺到自己已經處於負面狀態，很需要向別人吐苦水的狀況時，其實就已經不適合再接收別人的負面情緒了。

只是，這時候很多人會因為怕失去或破壞這段友誼或關係，或擔心對方對自己的觀感不佳，選擇繼續接收對方的負面情緒，甚至還硬逼自己用正向的內容去安慰對方，這樣其實是在掩飾自己不佳的狀態與壓抑自己的負面情緒。若習慣讓自己處於這樣的狀態，久而久之，累積的負面情緒一旦爆發，很容易就會身心失調，而且可能還不清楚是什麼原因造成的。

遇到自己心理狀況不佳時，像是壓力大、容易疲倦、心情低落或煩躁時，先讓自己喘口氣、放鬆一下，把自己狀態調整好後，再讓自己去應付別人的問題。這時候，請不要擔心自己未能扮演好在情感上支持他人的角色。若是兩人都已經呈現負面、不舒服的心理狀態，除非是剛好彼此煩惱不爽的事情一樣，可以一起出氣或是抱怨。但若是兩人的問題不同，可能因此而加深彼此負面的狀況，或是像上述的情況，當自己已經處於負面或壓力大的狀態，卻還要硬逼自己接收別人的負面情緒時，結果只會讓自己更壓抑、更難受。

讓自己在關係中安然自在

沒有人可以一直都保持正向、開朗、樂觀的狀態。接受自己也可以偶爾負面、偶爾擺爛一下，也會需要別人安慰等等需求。若老是讓自己處於一個「有用」或「完美」的人際形象，可能就會累慘自己。因為事實的真相是：只要是人，都可能會犯錯、都有負面情緒、都需要休息與放鬆的空間。對於事情本身，或許我們能盡力達成目標；但對於人際關係，我們可以不要有目標，讓自己與對方處於一個安心舒適的狀態，而不用特地去做到對方的要求。

在自己處於負面情緒時，可以嘗試跟對方溝通，讓對方了解，自己並沒有不關心對方，而是更需要先處理好自己的問題，才能再去協助對方。這正是所謂的「泥菩薩過江，自身難保」的情境。當對方理解後，就不會責怪你，讓彼此雙方都有自己的空間與時間去緩衝情緒。

在處於壓力大或負面情緒的狀態下，首先要讓自己有休息的時間與放空的空間，而不是馬上灌輸自己過多的正向思考。

正向思考是有用的，但需要在我們休息後，比較有元氣、有動力的狀態下，才能對大腦有幫助。若我們在長期疲累、情緒極度負面的狀態下，強加自己一些像是「沒問題，我一定可以的」、「想開一點就好」、「是自己想太多了」等等正面思考，反而會有反效果。因為本來的負面情緒還未被釋放，又自行增加了一些逼迫自己過度正向的壓力，這時候的心理狀態就像是過度膨脹的氣球，很容易就會爆破。

當自己狀態差的情況下，又要硬逼自己去接收別人的負面情緒，其實也是一種「假裝正向」的行為。即使告訴自己可以辦到，但其實硬要假裝自己沒有心情不好而去安慰別人，對自己的心理莫非是雪上加霜。對於容易相互影響的壓力與負面情緒，最好的處理方式就是去紓壓或是化解負面情緒，而不是去忽略或是壓抑。

「嗯嗯，這麼說起來，我真的累積了好多壓力，但都不以為意。原來這些壓力一直持續在影響我，搞得我悶悶不樂。」小凡恍然大悟地說。

「看來妳似乎理解了，之後要嘗試跟朋友溝通，讓朋友明白，當妳本身狀況不好，也需要消化處理負面情緒的空間。別再讓自己踏入『沒問題，我可以』

這樣的正向陷阱中喔！」我點點頭地回應。

接受自己也可以偶爾負面、偶爾擺爛一下，重視自己也會需要別人安慰的需求。

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書籍介紹

《心好累：抗壓力太強反而會生病，精神科醫師教你不再被壓力擊垮的30個練習》，三采文化出版

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作者：陳嬿伊

本書針對各種「活得好累」的人生實境，猶如面對面心理診療，馬上為你鬆開壓力死結：

我有時會莫名的胸悶、耳鳴

我常常壓力大到睡不好，又噩夢連連

為什麼工作愈忙，讓我愈來愈胖？

好不容易放假，我卻越休越累

我不放心把事情交給別人，只好每件事都自己來

我常常氣在心裡口難開，不知如何表達

工作常常成為壓垮我身心的最後一根稻草

透過30個洞悉「壓力停損點」的心理練習，替早就超載的「責任感」、「成就感」、「人情債」等心理重擔按暫停，放過自己，讓生命的難題一個個成為過去……

Photo Credit：三采出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航