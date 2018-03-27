排協會員怎麼來的？3504人高達5百萬會費，每人只花2.9秒「被代繳」

2月13日遭體育署暫停選務的排協，原因為排協提報給體育署的4,321名會員入會統計中，有超過八成的比例、高達3,504人是透過集體委託他人於排協現場代繳費加入的，嚴重影響選舉結果。但體育署收到體育改革聯會的調查報告後，卻在3月23月表示「無法處理」再度開放排協改選程序。

2月5日是排球協會最後一天會員繳費，但體育改革聯會（文後簡稱體改聯會）卻發現有許多沒有繳費單據的申請書，甚至還有人既沒繳費也未傳送匯款收據，就由台中排委會申請直接成為會員。隔日下午體育署副署長王水文獲報親自到排協辦公室清查名單。

王水文當時受訪表示，一切還在調查當中。而對於「代繳會費」到底有沒有違法，王水文卻一再地「答非所問」，只不斷強調說體育署會秉持著「毋枉毋縱」的精神繼續監督。

沒想到一個月後，針對排協充滿疑點的3,504名會員，體育署最後僅要求排協交出個人切結書、證明自己有交付入會費與身分證影本予他人代辦及繳費，排協3月21日交出2,980份聲明書，體育署居然照單全收，讓排協「自行審慎查核」。

而體改聯會質疑「代繳費」根本不存在，排協事後發動學生、選手、教練、老師、員工，交給體育署的2,980份聲明切結書，其中甚至有選手投訴，「聲明書是教練幫我們代簽的」。

對於體改聯所提供的排協作弊事證，體育署最後僅表示「協會是人民團體，這些問題也沒辦法處理」，並在23日發新聞稿同意排協恢復改選作業。

體改聯會今天在立法院召開記者會，公布原本提供給體育署的調查報告，提出兩點證據：

1. 監視器畫面中，排協說的「29筆代繳費」繳費時間不合理

根據排協規定，會員入會繳費只有兩種方式，匯款以及現場繳費。匯款繳費，必須將匯款證明與身分證正反面影本一同寄回排協存查；現場繳費入會，則需比對會員身份、查核身分證正本並點收會費、開立收據，如果是現場繳費，每人繳費入會過程也需花費數分鐘，即使只算1分鐘的超效率作業時間，3504筆會員代繳費，總共也需耗掉超過58小時。

排協的書面報告中，這3,504人的入會費，是集中在繳費期間最後三天完成，也就是2月1日、2月2日與2月5日這三天，以現場集體代繳共29筆完成，排協並於2月1日、2月2日開了9張大收據，2月5日開了20張大收據，合計29筆。

Photo Credit: 體育改革聯會

但體改聯會監看監視器畫面，在這三天監視器畫面中，排除可辨識及停留時間過短、不可能辦理大量代繳費的人後，僅剩6人。即使29筆皆由這6人來代繳費，他們停留在排協的時間，總共也僅有170分鐘，要處理完3,504人的會員入會手續，每一人入會僅能分配到2.9秒鐘的作業時間，根本不合理。

2. 監視器畫面也看不到排協宣稱來兩次的繳費大戶林柏年

排協宣稱，幫忙代繳費的其中一位為「林柏年」，在2月2日及2月5日分別到排協現場，兩天各代繳了453人與182人。但從監視器畫面中，除了每日上班、極易辨識的協會工作人員外，根本沒有符合大筆繳費、長時間停留的人重複出現，排協所說的繳費大戶在哪裡？

排協會費一個會員須繳1500元（入會費1000加上常年會費500），以3,504人來算總共「被代繳」的會費高達525.6萬。

今日同時出席體改聯會記者會的排協理事參選人、沈俊豪律師更強調，排協聲稱的「3,504名會員是由29筆現場代繳費」，根本就是「先會員、再繳費、後委託」，與正常的委託代繳費入會順序完全相反，正常的過程應該是，先找好委託人，將會費託付委託人代繳，待委託人完成相關入會手續後，才成為正式會員。

而且這3,504名會員入會程序也不符合排協自己的規定。根據排協規定，無論是本人或代繳，現場繳費皆需出示身分證正本，但這3,504名會員卻僅交付身分證影本，這也明顯與一般民眾被要求的入會程序不同。

不過對於以上證據，體育署卻僅表示「無法處理」，還建議體改聯會自行對排協提告，並在3月23日再度重啟排協改選程序。

另外，對於體改聯會的質疑，體育署今天新聞稿回應指出，「本案自體改聯會檢舉以來，共召開4次委員會會議，歷經近2個月時間調查，已釐清並於職權範圍內做行政裁量，惟礙於行政機關權責有限，無法介入會員與排協間私法會員關係之認定，絕無包庇情形。」

體育署說在3月21日收到排協聲明書後（發出3,504份聲明書，回收2,980份及無法回收524份），就於23日由王副署長召集選務監督委員會討論。與會委員除體育署業務代表外，包含內政部合作及人民團體司、教育部法制處法規委員、中央及地方機關、體育團體、體育改革聯會等代表、律師及社會公正人士等委員在內，針對協會之情形進行討論。

會議中，體改聯會代表張祐銓委員也提出了查看監視器所發現的證據，但多數委員認為體育署只是行政機關，其職權範圍有限且會員資格應回歸協會認定，並由排協自負法律責任，所以認為排協的回應及聲明書已釐清，行政調查應暫告段落，所以原則上同意排協恢復改選作業，並作成三點決議如下：

本次無法提供聲明書之524人，因無法明確確認其入會意願，故建議本次改選不具選舉權。

排協已針對集體代繳提出具體報告及負有法律責任之2,980份會員聲明書，故原則同意恢復改選作業。

因會員結構已發生改變，排協應重新公告會員名冊及辦理理事暨監事人員參選登記。

體改聯會下午則進一步回應體育署表示，「監視器根本沒有這些人出現代繳費，體育署也知道繳費期限內，沒有人來現場繳3,504人，還讓排協回去簽聲明書後，簽回多少放水多少，直接放行2,980人。」

「選務監督委員會上，只有張祐銓委員一人反對，其他人都覺得拖太久了，不應該再繼續調查，排協應該趕快恢復『正常』選舉？」

體改聯也鄭重向體育署呼籲，切勿湮滅關鍵監視器錄影帶證據，以留待未來司法調查所需。

Photo Credit: 體育改革聯會

核稿編輯：楊之瑜