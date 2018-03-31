倫敦的大城悲歌：我來倫敦拉小提琴，還有行乞

作者：班．朱達

維多利亞客運站

VICTORIA COACH STATION

任何事情我都必須親眼見證。我不信統計數字，不信專欄作家，更不信那些自以為是的城市代言人。我必須自己做決定。正因如此，我才又發著抖來到這裡，清晨六點的維多利亞客運站。

我被推來推去──車一到，人群像發起瘋來一陣忙亂，自動門開了又關──穿帽T和仿皮褲的非裔男子揉著眼睛，波蘭大隻佬抓起工具箱就往街上跑，把自己裹在保暖背心和刷毛外套裡的阿拉伯男子則掏出拋棄式手機，忙著打給相熟的人。

幾周以來，每天早上我都到客運站報到，細數客運車量、尾隨陌生人腳步──起初是幾打，後來是數百──把他們說的話錄在手機裡。這時，我又宿醉了，玻璃窗被凍出了霜，溼冷的空氣拼了命要往衣服裡鑽，冰凍刺骨。

倒車的嗶嗶聲響起，車輪濺起了髒水，巴士卸下來自巴黎、布加勒斯特與羅馬的旅人。鴿子拍翼，通風口傳來細微的鳴吟。髒亂的客運站上，玻璃屋頂被大雨打得砰砰作響，像嬰兒搖鈴所發出的聲音。我在手機螢幕上打字，清晨如此凍寒，凍得指頭都泛紅──這就是人生，日復一日，在我們悲慘的埃利斯島上……而我們的社會就是從這裡開始發生改變的。

狹小的候車大廳排列著成行的投幣式電話，充斥著我聽不懂的各種語言：南亞的信德語、土耳其語，或是非洲的斯瓦希里語。等待歐洲線（Eurolines）的乘客全數上車，大廳頓時鴉雀無聲，地面上的磁磚完整反映大廳燈光。一個羅馬尼亞女子扯下灰色運動裝的帽子，露出羞澀的微笑，緊跟著身旁的矮壯男子，在她與男子保持一步距離的同時，一邊撥弄那頭光澤閃耀的棕色長髮。一個滿臉油光、鬍渣未剃的男孩，穿著黑色系的帽T和羽絨外套，拖著一個運動提袋，茫然直視七彩蜿蜒的地下鐵路線圖。

我又站在一片溼氣裡，把眼前所見輸入手機。

眼見為憑，我只相信我親眼看見的。我生於倫敦，卻早已認不出這個城市。我說不上自己是喜歡這個新倫敦，還是對它趕到陌生恐懼。這個城市至少百分之五十五的人不是英國白人族裔，接近百分之四十的人生於海外，百分之五的人活在非法居留的陰影裡。我壓根兒不知道這些新倫敦人是誰，他們眼中的倫敦又是如何？

而這正是我數周以來冒著刺骨寒冬，一再來到維多利亞車站的原因。

從巴黎來的客運到站，再次響起停靠倒車的嗶嗶聲。穿窄管牛仔褲的法國都會型男拖著喀喀作響的帶輪行李包，一邊高聲和旁人聊著八卦，一邊擦乾被雨水濺溼了的臉龐和棕色角質框眼鏡。體型高壯的牛仔裙女孩閉上眼睛，像樹懶一樣靠在瓷磚牆上好一會兒，就算身穿螢光衣的非裔清潔工在匆忙之間用拖把打中了她的肩膀，她對清潔工的連聲道歉也是愛理不理，沒啥反應。我迅速把眼中所見輸入手機──彷彿那身穿螢光衣的清潔工是個透明人。

從德國科隆（Cologne）來的客運也到站了，嗶嗶聲再次響起。兩個滿臉皺紋、雙眼浮腫的保加利亞人穿著成對的天藍色滑雪外套，卸下裝有氣動鑽的炭灰色帆布背包，當他們看見那些衣著過時、嘰哩呱啦互相指罵的羅姆人［1］正要下車，不禁皺起眉來──羅姆人束著森林綠頭巾、身穿黑長裙，把塞著破毯子和發霉羽絨被的垃圾袋拖下車，拖過積水如鏡的地面。他們之中領頭的是個呵欠連連的男人，他頭戴黑色皮帽，手上沒有垃圾袋，卻有一只滿布刮痕的小提琴箱。

錄下咕噥與喧囂的同時，我就數不清這是第幾輛車了。每個星期都有至少兩千位移民在維多利亞客運站下車，每年有數以萬計的人在此入境，這數字相當於巴西爾登（Basildon）或巴斯（Bath）這類城市的人口，而他們都屬於新倫敦的一部分。

此時，天剛破曉。

寒風刺痛著我的神經。我來到這裡，只因為我還不夠了解這座城市。

我把手機塞進口袋裡。光看是不夠的，光看數字也是不夠的，你必須走上前跟他們攀談──跟那些與你完全不同的人聊天。我想找那三個羅姆女人聊聊，我拒絕由他人來轉告我關於這三個羅姆女人的想法。

我隨著他們往第一道晨光處走去。

客運站的入口處蹲了三個波蘭工人，他們就蹲在一團發皺的塑膠袋上，還向穿了米色雨衣的法國人討菸抽。但在這裡，菸可不是種便宜到會讓人隨意分享的東西。

三個羅姆女人哭喊咒罵，轉頭向落後的同伴招手，在細雨中邁開沉重的步伐。她們三人都撐著拐杖，各自拉著婆婆媽媽買菜用的菜籃車，車上的尼龍袋被塞得快要溢出。

看來她們是有目的地的。

我穿著一雙破舊不堪的運動鞋，像小偷似地跟蹤他們，把眼前的一切輸入手機：車輛如雷的引擎聲、如水銀流洩的燈光、由愛德華時代［2］華麗的紅磚宅邸所改建的辦公大樓、兩側有柱子的大門、玻璃帷幕辦公室、通風口旁尚在好眠的流浪漢。維多利亞客運站的四周滿是睡袋，流浪漢們就睡在拱頂下、鐵閘內、石雕柱子旁、潮流購物中心的通風口旁，更多人連睡袋都沒有，幾張報紙就是一張床。

我注意到那三個羅姆女人徘徊在往白金漢宮的路上，掃視著蜷縮在馬路兩側浮誇門廊旁的流浪漢。

我越是跟蹤她們，越是發現她們的確在找人。我計算著她們經過的露宿者：六個、七個、八個……她們一共停下腳步兩次，她們要找的人連同睡袋蜷縮在骯髒的石像下，這些石像既想當古希臘人又想當英國人，宛如風格不一的變裝皇后；前面馬路轉彎處冒出了長矛狀的圍欄，好防止窮人們誤闖黑漆漆的花園廣場。

在這些高傲的建築物下，她們到底要找誰呢？

她們繼續行經流線造型的楣樑和厚重的欄杆，幾何式的屋簷實在是裝飾得過了火，建築物上的雕刻同樣不遑多讓，那畢竟是昔日英國強盛時的想像。三個羅姆女人不住打量著睡眼惺忪的流浪漢，直到她們來到車輛飛馳的馬路旁，便沿著骯髒的矮磚牆來回踱步。牆內是光禿禿的栗子樹，牆頂是黑色的尖釘和帶刺的鐵絲。這就是白金漢宮花園的城垛。

三個羅姆女人擔憂地回頭一瞥。

現在，她們知道自己被人跟蹤了。

這裡是海德公園角（Hyde Park Corner）， 莊嚴古典的城堡前身是一間醫院，看那精巧的圓柱和三角楣飾，根本是把自己幻想成雅典衛城（Acropolis）了吧──好一股自吹自擂的氛圍，但如今大英國旗只在倫敦最昂貴的醫院上飄揚，每個住院的「賓客」都可以分配到受過完備訓練的私人管家。我站在昏暗的燈光下，想像穿燕尾服的男僕猛力推開高聳的古老大門──曾經是為輪椅、病人和護士而開，如今是為教長、寡頭執政者和財閥而開。馬路另一頭仿科林斯柱式神廟而建的「石灰布丁」倒是一成不變。那是威靈頓公爵（Duke of Wellington）的舊城堡。城堡下層的博物館雖然不再受到矚目，但上層依然有其後人在使用。

我在人行道上跑了起來。

這些羅姆女人以最快的速度奔進地底，我只好在原地徘徊。在又髒又暗的地下隧道入口處，我失去了她們的蹤影。接著，我看到先前那提著琴箱的小提琴手步出昏暗隧道。我立刻就認出他跟她們是一夥的。

Photo Credit：八旗文化

「你是什麼時候來倫敦的？」

他驚嚇地皺起眉頭。

「你為什麼要來倫敦？」我再次提問。

此時，兩個穿法蘭絨西裝的男人在我們身旁跑過，他們一邊用俄語聊天，一邊跑向摩根（J.P. Morgan）私人財產管理部門。蘭斯鉑瑞飯店（The Lanesborough）外，一輛黑色計程車卸下了散發濃烈香水味的阿拉伯人，他們的長袍飄逸，宛如祭司──專職金錢的祭司。小提琴手的手一鬆，琴箱便落在他腳邊。

他直瞪著我，以為我要逮捕他。

「我不是警察，拜託你跟我說說話。」

他總算慢慢放鬆了嘴唇。小提琴手的臉刮得乾淨，留著濃密的八字鬍，棕色眼珠旁的皮膚爬滿了魚尾紋。他戴著一頂黑色皮帽和滑稽的羊毛耳罩，披著的黑色雨衣別了一朵象徵國殤紀念日的罌粟花──皺巴巴的，想必是他在路上撿拾而來。他說起話來柔聲細語，緊抓著刮痕滿滿的小提琴箱不停咕噥，卻幾乎都被行駛而過、嗖嗖作響的雙層巴士聲給蓋了過去。

「收成很差……那是我最後的機會了。」

他的目光垂落地面，像個罪孽深重的人。我知道他想離開，但我不能讓他走，我還能拖住他幾秒，我想聽到更多。

「我來倫敦拉小提琴，還有行乞。」

我按下了錄音鍵。他說，北羅馬尼亞的收成根本賣不了錢，兩周前他的冰箱終於空空如也，孩子們因為肚子餓得慌，成天像無法控制的貓一般叫個不停。他知道自己別無選擇，只能去找放高利貸的羅姆人。他說，他走進去時全身發抖──他心知肚明，他在他們眼中毫無價值──他既沒有出過國，認識的英文單字不出五個，也沒有一技之長可以換來一紙合約。

他的細柔話語和交通噪音全攪在一起了。

「他們跟我說這裡有世界上最富庶的街道，他們說這裡的街道上全是阿拉伯人……放高利貸的說我得跟乞丐一起露宿街頭，會有點冷……但沒關係，街道上到處都是有錢的阿拉伯人，只要你求他們，他們就會給你錢……要不然就到處拉個小提琴，賺些銅板也好。」

他看了看我，用眼神詢問：我可以拉給你聽嗎？

我點了點頭，他便解開破舊琴箱上的金漆鎖頭。他自信滿滿地從箱子裡取出小提琴，牢牢地抓住。這就是他償還高利貸的方式。然而，他畢竟不是什麼音樂家，他不過是在鄉村教堂的管弦樂隊裡拉過一陣子琴。當他盯著弦線，眼朝上看時，刺耳的琴音就出賣了他。

「你到底想要幹嘛？」小提琴手朝我亮出懷疑的冷笑。「這種事你是永遠無法了解的。你以為來這裡問我幾個問題就能了解嗎？那你可真是個白痴啊……除非你也露宿街頭，否則你是永遠不會明白當乞丐的滋味的。」

我心一沉，我知道他說得沒錯。

「可是，才來睡個幾天不也很荒謬嗎？」

正在收拾小提琴的他咧著嘴笑。

「只要幾天就夠讓你永生難忘了。」

語畢，他便背對著我，沒入闃黑幽靜的人行地下道。

註釋

羅姆人（Roma）：羅姆人稱自己為羅姆（Rom），「羅姆」的原意是「人」。為起源於印度北部，散居全世界的流浪民族，常訛稱為吉卜賽人。「吉卜賽」一詞源於歐洲人對羅姆人起源的誤解，當時歐洲人認為羅姆人來自埃及，於是稱之為「埃及人」，而「吉卜賽」是「埃及」的音變。大多數羅姆人認為「吉卜賽人」這個名稱有歧視意義，所以並不使用。 愛德華時代（Edwardian period）：接續維多利亞時代，狹義為愛德華七世在位期間，即一九○一年至一九一○年；廣義可從十九世紀末（約一八九○年）起計算至第一次世界大戰為止。

相關書摘 ►倫敦的大城悲歌：她把寶寶放進了烤箱，按下開關

書籍介紹

《倫敦的生與死：一部關於移民者的大城悲歌》，八旗文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：班．朱達

譯者：陳瑄

龍蛇雜處，罪惡叢生，倫敦儼然成為「不問生死的國際大城」──它攫取了移民者的悲苦靈魂，轉而出售給意氣風發的有錢人。

據英國官方統計數字顯示，過去四十年來，居住倫敦的英國白人由86％跌至45％，出生於海外的新移民有40％，而5％非法移民多達60萬人。倫敦，儘管已成為外來人大雜燴的國際都市，然而，大部分新移民除了工作不稱心，更多的是生活困苦，在政府執法的灰色地帶載浮載沉。他們的存在不見於官方文宣中，他們的社會處境也不見光明。只有依靠作者深入被夜色隱藏的移民群體中，他們的故事才能被一一揭開，讓我們看見倫敦不完美而令人唏噓的故事。

身為一名政治新聞特派員，作者班．朱達曾經因公外派歐洲大陸與中東。如今他將眼光移轉回自己的出生地──倫敦，他想理解這座自己不再熟悉、擁有5％非法移民的城市。阿富汗人、波蘭人、孟加拉人、索馬利亞人……作者試圖讓當代倫敦的塑造者們來講述這座城市的故事。也因此，本書打從第一章開始就毫不矯作地將現代倫敦攤開在我們眼前。

Photo Credit：八旗文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航