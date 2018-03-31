倫敦的大城悲歌：她把寶寶放進了烤箱，按下開關

作者：班．朱達

佩克漢高街

PECKHAM HIGH STREET

他是何時開始夢想當警察的呢？是在擦掉大理石地面上的嘔吐物時，還是在發現主臥室裡的鏡子又碎落一地時？就是在這些時刻，小侍從開始幻想用手銬逮人。奈及利亞人捎來訊息：警察正在招募黑人。自己頂著倫敦警察獨有的高桶盔的神氣畫面，已烙印在他腦海，揮之不去。

小侍從收拾床單時想著要當警察，送餐到客房時也在想。他想著那根警棍，和閃閃發亮的螢光背心。他常常想，警察才不會跟滿口髒話、襯衫上濺了紅酒的醉漢說：「先生，早安。」警察才不會任由咕噥著呼出酒氣、睫毛膏在眼睛四周糊成一團的女人用髒話抱怨客房服務。

小侍從開始申請當警方，一而再、再而三地申請。

「你懂了吧，當我來到這裡……我就接受了……啄食有序的道理。」

「就像是，只能這樣了，我就停下來了。倫敦可以毀掉你……或者改變你。你可以在這裡出人頭地，白人們不會阻止你，只是很困難、非常困難，因為……倫敦就是這個樣子。你需要奧援──知識、金錢，每一樣都要，才能更上一層樓。大部分人都沒有這些條件，自然無法更上一層樓……他們只能向下沉淪，沉到倫敦最深層的黑暗裡去。」

「我比較幸運。我看到一扇門開著，就跳了進去。」

這一跳，他就從滿室蒸汽中脫身。他的人生從此脫離又長又暗、地毯無止盡延伸的走廊，通往屬於自己的康莊大道。他移民已經超過十年，但倫敦尚有他還沒挖掘的驚喜。他在舊肯特路來來回回地巡邏，逐一檢查清真（halal）肉販、自動櫃員機、人行道上的水果攤和圍上木板的酒吧。全不放過。

「制服很美……穿上時我很喜歡，但也只限第一次。」

漸漸地，街道上的臉孔和店面提醒著他，倫敦自一九八九年以來改變了多少。他察覺到英國人越來越情緒化了。你會發現當他們開車時，越來越多人搖下車窗，漲紅著臉尖叫，甚至吐口水。街道也在改變，愛爾蘭人越來越少，英式小店也隨之消失，取而代之的是喀什米爾人、阿拉伯人和土耳其人開的不起眼小店，有時候他甚至看不出來店主究竟何方神聖。倫敦的老考克尼早就被打散，也不知道零落到哪裡去了。

「這已經不是我當初降落的城市……倫敦的構成、倫敦的一切，整個倫敦都在改變。過去的階級制度是膚色越白的人就越高級，但階段制度的構成也在改變，已經變得完全不一樣了。過去，白人不是愛爾蘭人，就是英格蘭人。現在，越來越多白人根本不是英國人……現在的分野不在膚色，而在移民者和本地人。數以百萬計的移民者正在湧入。」

警察始終與階級脫不了關係。

他至今已經巡邏十五年了。但當警察，就迴避不了看見這些。像那次，他就被緊急召到黑麥巷（Rye Lane）上的漢堡王。他開著警車緊急轉彎，一個身材瘦小的男人一看見他，發現是警察便拔腿就跑，快速掠過炸雞店，又掠過一旁的商店。

「他跑呀跑……就像有任務在身似的。」

這是惹人懷疑的行為。警察追著他跑，他卻沒有要停下來的意思。他跳過柵欄，闖進花園，毀了籬笆。他像長跑選手莫．法拉（Mo Farah）［1］一樣，一股腦地向前跑。警察先派出一隊警犬去追他，再派出能感應體溫的紅外線直升機。他泣不成聲，滿身瘀青，終於被警察銬上了手銬。

「我……我完全知道他是從哪裡來的。小兄弟……我心裡很難過。他是逃不掉的。他不可能逃過這狗屁政府的追捕。我們原本以為他是毒販或私藏了什麼秘密武器。不，他是非法移民，所以他看見警察就跑。我同情他。我也是人啊。我知道他是從哪裡來的。但，你知道嗎？我只希望他也能體諒我。」

「他是奈及利亞人。」

巡邏的時候他注意到一些小事。最大膽的罪行，又是拳打又是奔跑的，大部分都是黑人男孩幹的。在這裡出生的他們最大膽了，專門搶手機。他以前也很疑惑，他們搶那麼多手機，到底要拿這數百台手機幹嘛。直到一個高級警官向他介紹這門生意的運作法門：黑人男孩會把手機轉賣給那些不怎麼老實的電器行，店主都是凶巴巴的阿富汗人。

「他們才不是什麼塔利班……那些都是傳言。他們可高科技了，坐在櫃台後不是在用筆電，就是用平板電腦。他們幫搶手機的男孩們把手機修好、解鎖，就成了一門生意……這裡的阿富汗人……他們大多參與其中，很多阿富汗人都有顆犯罪頭腦。」

警察清了清喉嚨。

Photo Credit：八旗文化

「我就跟你有話直說吧。黑人往往會捲入街頭犯罪，街頭犯罪都是對抗性的。那些男孩，他們都是迷失的男孩……他們的父母窮到沒有時間陪他們……每天打兩份工……這些青少年回到家時爸媽也不在，所以他們整天往外跑，甚至幹起販毒的勾當來。」

他的目光在我臉上停留了一秒鐘。

「我這是實話實說，也沒有偏見。白人犯的通常都是竊案，犯案的不是男孩，而是成年男人。他們犯的案子需要較多的事前計劃，像竊案這類案子犯的都是白人。白人沒那麼大膽，但他們比較有犯罪頭腦，他們懂得思考……他們會拿著螺絲起子和工具等闖進民居。所以啊，大麻是黑人的毒品，快克和古柯鹼是白人的毒品。毒性越高，毒販越白。」

他轉頭看了看後方。

「坦白說，我在九○年代當上警察時……犯案的大多是小孩、黑人和西印度群島人，他們都是社會底層。但這情況正在改變……這跟倫敦的動向有關……現在啊，住家與店家的竊案、街頭搶劫，都是新移民幹的……」

今日倫敦的複雜性，已超越了黑白之分。

「你也知道，東歐人是很麻煩的，他們大大地增加了我的工作量。他們醉倒街頭，又散播傳染病。他們大多數都是老人，經常喝酒，經常流落街頭。現在，他們涉及住家竊案的比例越來越高。」

他連聲音都變了，他總算能自由自在地說話。

「這就是移民大批湧入的後果……五、六○年代從西印度群島湧入，七○年代從亞洲湧入，八○年代從非洲湧入。現在則輪到歐洲人，現在湧入的就是他們……」

吸快克的毒蟲啞著嗓子打斷了我們。

「好兄弟……幫我們換些零錢吧。」

三十來歲的他看起來幾乎正常。他年輕、黑皮膚、鬍子沒刮，但聲音已經呈現出上癮者的焦躁與反覆。

「好兄弟……幫我們換些零錢吧。」

在麥當勞裡，警察與毒蟲和平共存，但也互相無視。

「我接過最壞的一個案子……我被召到佩克漢。有個裸體的女人在淋雨。大伙兒……大伙兒都想被召的是自己。每個人都在八卦，『她身材好嗎？』因為，有個女人在雨中的佩克漢裸奔啊，大家都想趕到那裡去。於是，我們就開車，幾乎所有在佩克漢的單位都開了車。我們趕到那裡……沒錯，她什麼都沒穿。」

「她身材的確好。」

「有個女孩脫下自己的雨衣，包住她，想要替她保留一點尊嚴，並把她帶回屋裡。但我們一開門……全都是煙……屋裡全是煙。她不停大叫……『發生什麼事？發生什麼事？』然後大哭起來。『我的寶寶呢？我的寶寶呢？』」

「實情就是她把寶寶放進了烤箱，並且按下開關。她有精神分裂症（按：現已更名為思覺失調症）。我們撞開烤箱……溫度從最高降到最低……三周大的嬰兒，燒焦了，燒成炭了。」

「她有精神分裂症……西印度群島人。」

他縮了縮身子，摸著手裡的塑膠杯，繼續說。

「我也就不瞞你了……在倫敦，底層是分屬非洲人和西印度群島人的。我可不是指那些昨天才從牙買加坐飛機來的西印度群島人，我指的是第二代的西印度群島人。他們也是底層……還有阿富汗人。現在又來了東歐人。東歐人比我們非洲人的地位高一些……因為他們比較容易被接納，這和種族之間的相似度有關。歐洲的各民族之間有其共通性……你懂嗎？事情就是這個樣子。」

「再來就是亞洲人……再來就是愛爾蘭人，然後就到白人……最上層的是有錢人……」

「有錢人那層──倒是無種族之分了。」

註釋

莫．法拉：全名穆罕默德．穆塔．澤馬．莫．法拉（Mohamed Muktar Jama "Mo" Farah），英國長跑選手，一九八三年出生於索馬利亞，童年時後歸化為英國公民。他於二○一二年及二○一六年兩屆奧運會上，同時摘下五千公尺及一萬公尺金牌，是歷史上唯二能在同一屆奧運會上拿下這兩面金牌的選手之一。

相關書摘 ►倫敦的大城悲歌：我來倫敦拉小提琴，還有行乞

書籍介紹

《倫敦的生與死：一部關於移民者的大城悲歌》，八旗文化出版

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作者：班．朱達

譯者：陳瑄

龍蛇雜處，罪惡叢生，倫敦儼然成為「不問生死的國際大城」──它攫取了移民者的悲苦靈魂，轉而出售給意氣風發的有錢人。

據英國官方統計數字顯示，過去四十年來，居住倫敦的英國白人由86％跌至45％，出生於海外的新移民有40％，而5％非法移民多達60萬人。倫敦，儘管已成為外來人大雜燴的國際都市，然而，大部分新移民除了工作不稱心，更多的是生活困苦，在政府執法的灰色地帶載浮載沉。他們的存在不見於官方文宣中，他們的社會處境也不見光明。只有依靠作者深入被夜色隱藏的移民群體中，他們的故事才能被一一揭開，讓我們看見倫敦不完美而令人唏噓的故事。

身為一名政治新聞特派員，作者班．朱達曾經因公外派歐洲大陸與中東。如今他將眼光移轉回自己的出生地──倫敦，他想理解這座自己不再熟悉、擁有5％非法移民的城市。阿富汗人、波蘭人、孟加拉人、索馬利亞人……作者試圖讓當代倫敦的塑造者們來講述這座城市的故事。也因此，本書打從第一章開始就毫不矯作地將現代倫敦攤開在我們眼前。

Photo Credit：八旗文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航