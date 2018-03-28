長者期待互動而不是「詰問」，坐下來聊30分鐘你就知道他的一生了

文：林金立（自立支援照顧推動者、台灣居家服務策略聯盟理事長、長泰老學堂健康照顧體系執行長）

坐下來， 開始聊天！

五年前，因為一句話，讓我開始省思長久以來的觀念與做法是否正確？ 那是一場會議，正在檢討為何能力回復設備，在日本是那麼受機構老人的喜歡，而台灣機構的長者卻是勉強做個兩三下就不做了， 我問機構主管是什麼原因？ 他們理所當然地說：「台灣的老人比較懶惰啊！」我不相信一輩子勤勞的人，老了會變成懶惰，這裡面一定有原因，我們一定有地方沒做到。

您知道長輩喜歡吃什麼？

因為這樣，我開始深入理解日本自立支援照顧的核心價值，也徹底改變過去的觀念，在過去，我們常常認為給長輩的服務是經過專家規劃的、是最好的，所以他們應該會接受、也要接受，殊不知在這過程中，常忽略了長輩的意願，當一個人的意願被忽略，所有生活習慣都被改變時，要怎麼期待他主動積極呢？ 所以我開始問工作人員，長輩要什麼？ 喜歡吃什麼？ 不喜歡什麼？ 發生困擾行為時，是什麼原因讓他有這樣的表現？ 也赫然發現，這些應該是照顧一個人應該要有的基本認識，卻經常被忽略掉了，有一次一個資深照顧人員問我：「我們都知道喝水很重要，但長輩就是不喝水，能怎麼辦？」我反問：「這位長輩喜歡喝什麼？」這個資深人員回答：「我怎麼會知道，要怎麼知道他喜歡喝什麼？」

對， 要怎麼知道長輩要什麼嗎？ 到二○一七年底， 台灣老年人口已經突破三百二十六萬人，各種活動與服務紛紛推出，可是專家們卻鮮少真的坐下來，問問長輩們想要的是什麼，需求調查與研究一大堆，但是服務還是讓人覺得心空空，在一次的研討會裡，我問了來自日本的高齡專家這個問題，他的回答很果決：「不要做需求調查，要坐下來跟長者聊天，聊半小時，你就知道他的一生了。」

不要調查，要坐下聊天

是的，不是傾聽，不是調查，是坐下來開始聊天，一起生活，自然的了解需求與問題，一起在生活中找到解決策略，這就是「同體共存」的意涵，是照顧很重要的原則與價值，在《老後的心聲 其實長輩們是這麼想》這本書，作者提到奶奶第一次知道「愛蘿蔔」掃地機器人後的反應，讓大家全都笑翻，「老人的世界裡有年輕人的知識、有年輕人的笑聲，好可愛，他們讓我們能夠偶爾年輕不少。」這是一種共同生活的平等感，而不是專家照顧弱勢者的無能感。

長者們期待互動的感覺，而不是被「詰問」，作者提到有些長者， 遇到研究訪談問：「爺爺，今天是雨天還是晴天？」「今天是幾月幾日？」長者會覺得被當成失智症而感到羞辱，也有研究者只考慮自己的立場，問了一些太過隱私的事情，讓老人感到受辱而拒絶合作，或是設計超過受訪者程度的題目，造成長者受訪後覺得挫折，「有些訪問者比較貼心，會和老人聊一些生活情形，談談家常，幫他們量個血壓， 關心他們的病痛， 再慢慢進入訪題， 比較能得到老人密切的合作。」看到這裡，我決定以後有相關研究要進行時，一定先翻開這段文章給研究者看，沒有辦法注意到長者感受的研究，沒辦法了解真正的需求，而真正的專家，是能夠敏銳地收集到想要的資訊，也同時讓受訪者有「共好」的感覺。這讓我想起去年邀請日本第三方評價的專家，來機構進行評鑑，整個訪談結束後，無論受訪的長輩，還是工作人員，都有充實的滿足感，機構更清楚自己的缺點與不足，也同時得到尊重與理解，這才是以人為本服務的基礎啊。

原來這樣會讓他們不舒服

以人為本的服務，不只是一切以長者需求為主去做服務，其背後的人文意涵是對所有個體的尊重，所謂對長者好的服務，不是我們覺得好， 而是長者與我們都覺得好， 這兩者之間有時候會相衝突。例如長者想要自己吃飯，可是卻可能拉長照顧者的工作時間；長者可能想要出去散步，可是他走路又慢又危險；長者不想包尿布，可是卻可能尿失禁。這種衝突是經常發生的， 要解決這樣的困境， 在談照顧技術之前，要先確認照顧的價值，就是尊重所有個體的自主意願，而要讓這抽象的人文意涵具體化，最重要關鍵的第一步，就是知道長輩的心聲。當我們了解原來重聽長輩對於大聲吆喝覺得不愉快，這時我們就會開始學會靠近一點說話；當我們知道原來失智長輩一直叫人， 是因為不認識任何人而慌張，我們就會更懂得對他噓寒問暖；當我們知道央奶奶常常用餐只吃一半，就把東西放到她的提袋裡提回房去， 目的是要留給她的兒子吃，我們就更能知道怎麼跟奶奶溝通。了解長輩的心聲，是建構照顧意識的第一步，也是促進自立生活照顧的最重要基礎。

對不起，您們給的，真的不是我們要的

去年參加日本四十四歲失智症患者丹野智文的演講會，他提到了太太會準備對腦部好的健康食物給他吃，可是他很不喜歡吃，所以偶爾會偷偷倒掉，當他講到這段時，對在場的家庭照顧者深深一鞠躬， 他說：「對不起，我知道您們是對我們好，可是有很多東西，真的不是我們要的！」這句話讓我產生許多省思，我們常常以為對長者好的事情，卻可能不是他們喜歡的，例如因為擔心健康，所以食物盡量清淡少油，甚至另外準備一份特製餐，可是卻可能讓他們食不知味，吃得愈來愈少，反而愈來愈衰弱。記得有一次在我母親經營的豬腳飯小吃店，看到村莊裡的一位老人家自己來吃飯，大大一塊豬腳擺在餐盤中，他感嘆地說不能讓家人知道他偷吃豬腳，不然他們會生氣，「連吃自己喜歡的東西都要像小偷，活得真沒用，唉！」

那句嘆息聲真是無比震撼啊！

重新擁有活著的感覺！

當長者感受到心聲被尊重與友善的對待， 能夠有機會實現小願望，生活有一些小樂趣、小期待，以及認知自己可以盡一些使命與責任時，他們就會更願意為自己做決定，這是「生的意識」，也就是活著的感覺。當小學生和幼稚園的小不點要來表演的時間愈近，老人們也愈笑得開心；當知道因為流感停掉的例行活動課程，再五天就可以重新開始，「心裡便湧起了許多說不出的感激之情」；當知道弟弟今天會來，所以一大早就等在電梯門口。對我們可能微不足道的事情， 或是信口的約定，對長者都是如山的盼望與諾言，現在知道了，就不會輕易停掉例行活動了，對長者，一定要守信。

這本書，讓我發現對老人家的了解真的是太少了，「長輩在想什麼？」這是所有的照顧者、研究者、政策規劃者都必須研讀的課題， 也讓我想起在日本學習自立支援時，講師一再強調的：「自立支援不是復健，不是能力回復，認為他們要復健與能力回復，是我們認為， 不一定是他們要的， 自立支援就是給他們想要的服務， 看長輩的笑容，就可以知道這個服務是不是他們要的！」

看完這本書，我懂這段話的意思了。

書籍介紹

本文摘錄自《老後的心聲，其實長輩們是這麼想：一群人的老後2》，出版

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作者：黃育清

練習，放心安老的人生後半場

最翻轉傳統的銀髮共居故事集又來了！

爺爺奶奶、阿公阿嬤作夥過生活，

出乎意料的超青春、超勵志、超暖心，

絕對讀到豁然開朗猛點頭，笑笑向前走。

作者入住老人安養院逾十年，書寫與百來位同是高齡七、八十歲長輩相處的精彩故事續集。本書帶給即將或已經進入熟齡的你我，接觸超過八千歲的人生課題與安度晚年的智慧。不論你嚮往哪一種模式的「人生後半場」，現在開始練習剛剛好。

慢一點、坐下來，與長輩好好聊個天

經由一群老人家的故事，對熟齡有更多的了解；在作者的如實描繪中，學會細聽老人家的心聲。「其實長輩們是這麼想」，本書提醒身為照顧者的你我，開始懂得思考身旁長輩需要一份怎樣的老後生活藍圖。不只是傾聽、不只是照顧，而是一起聊天、一起生活，併肩牽手、相伴走最後一段路。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航