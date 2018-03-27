我正職是文字工人，網上寫作有點像把平日當工人時沒用得著的構思用來做些手工藝那樣。腦袋、想法、技能、工餘時間是我的，我可以寫出來抒發感想或者當做拋磚引玉。

有朋友問過我，寫文有什麼技巧？其實是有的，不然我們不用由小學到中學12年都在學中文寫作了。

基本的寫作技巧，大部分人也會，我想到一些學校未必會常常強調的東西，這些原則，由寫300字status到寫3000字報紙全版文章也適用。

你一篇文只能有一個主題，整篇文就是要幫你把這個主題介紹給你的讀者。你寫的時候，要不斷問自己，我的讀者看完這篇文之後，會有什麼留在他們腦海裡？最理想的話，那應該是一段很容易記得的話。 假設讀者一看得不耐煩便會放棄，所以切忌太長篇大論，分段最好愈細愈好。在這個網路時代，人們什麼也用手機看，如果手機畫面容納不到一段的全部內容，那就盡量再分段。每段的寫法，基本上是重覆第1點，即是每段一個重點，而且第一句已經是主題句。 如果要說服人，不只要有邏輯和道理，還要有故事。那個故事可以是新聞、網聞、你耳聞目睹的東西、某名人的言論等等。故事的作用，是令讀者有代入感。 寫的時候和寫完之後要精神分裂一個人格出來挑骨頭。因為人總是覺得道理在自己一邊，如果沒有精神分裂，很容易會有邏輯漏洞或引用錯誤。

如果做得到以上四點，你寫300字和3000字也不會趕跑讀者。文章寫得練達，3000字也可以吸引到人一讀到底。

這些原則都是老生常談，只是方法而已。總體而言，我認為心態比方法更重要。寫作的心態，應該像寫情書一樣，要有心思，一邊寫一邊想像讀者就是收情書的那人。情書不是用來自high的，而是用來engage對方的，所以你會提醒自己，每一句說話都要入心，希望對方看完情書不是拋進垃圾桶，而是記得你說過的話。

寫情書如此，寫作也是如此，做人也是如此。當然，你可以技巧高超，不用投放感情也能吸引到人，那是另一種天賦吧。這裡說的感情，不一定是你要討讀者喜歡，而是你會喜歡自己寫的東西，希望會有知音人。沒有感情的寫作，即是工作了。

你可能會問，中小學教12年的東西，你怎可能用四點就概括了？當然不行。你的基本寫作能力、修辭技巧、邏輯思維、見識和對人情的認知，是要長時間浸淫的。你不會幻想自己從來不看書，然後上幾堂補習班就可以寫得出像樣的文章。正如寫情書一樣，有喜歡的人，也要多讀書才能寫。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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