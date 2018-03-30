我把多的外幣換給朋友，算是「洗錢」嗎？

週末朋友來訪，帶了一些國外名產一起分享，也聊到旅遊期間不知為何，手中的兩張信用卡刷小額可以過，但只要超過一百塊美金左右就會刷不過。

針對這種怪異現象，朋友推估可能是旅遊前刷太多，導致信用卡「額度不足」，當然除了笑他是「財力不足」外，也提醒他現在的提款卡出國前都可以跟銀行設定，在國外也都可以提領現金，只是手續費貴一點。

講到這邊朋友露出一個奸笑，問我先前出國換匯的手續費多少。

我回答不知道，反正就走到銀行櫃台前，行員怎麼說我們就怎麼做。朋友說，其實現在換匯很方便，不一定要跑去銀行，像是某些論壇可以有議價空間，一些特殊幣值在上面也找得到，但這些提案完全激不起我的興趣，畢竟很容易換到假鈔。不過朋友接著講了一個不能說的秘密換匯方式，倒是引起我的興趣，因此我也跟著夢遊了......

私下換匯問題多多，當心成為洗錢幫傭

其實在某些不為人知的旅行社或是團體中，很多人會透過私底下換匯的方式，只收很低的手續費，對要出國的人來說很方便。然而，這時候各位要想看看，對方何以有那麼多外鈔供你們換匯呢？這些資金有相當大的來源可能和洗錢防制有關，而政府為了管制外匯，其實也訂有刑罰。

聽到這裡，大家會想說難道我手中多餘的外幣換給親朋好友也會觸犯刑罰嗎？答案是：「不會」。因為兩人間單純的換匯行為，刑罰基本上不介入，是一個完全被容許的行為，但要注意一點，如果你是經常反覆施行的話就不能擔保你會無罪，只要主因被認定是「常業」時，就依《管理外匯條例》第22條會給你三年以下有期徒刑。而且不要誤會「常業」是指以此為業的意思，就算你有正職，只要你經常協助他人換匯，也是有可能會被認定是「常業」。

記得以前我在某些免稅商店或是旅行社外，偶爾會看到有人問是否要換匯，可以提供較低匯率，並不斷拿著名片表示只要撥打上面的電話，馬上就可以拿到等值外幣，事實上這種行為就很有可能觸犯上面那一條罪名——也就是「非法買賣外匯罪」。當然如果還涉及到「異地」的換匯（常見的是台灣跟中國）或是協助他人資金清算時，會有更重的罪名等你。

Photo Credit: epSos .de @ Flickr CC By 2.0

總之，大家要出國玩必然多少有換點外幣的需求，除非是親朋好友間的私下換匯，否則天下沒有白吃的午餐，過低的手續費背後通常隱含著違法疑慮，有時甚至會跟洗錢防制等問題扯上關聯，而提供換匯的人也可能會吃上三年以下有期徒刑的牢飯。

各位要出國玩的同時，也切記不要成了助長犯罪的幫兇啊！

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航