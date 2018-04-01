《如何成為有錢人》：養成在「天堂帳戶」存款的習慣

文：和田裕美

養成在天堂帳戶存款的習慣

前幾天我舉辦了研討會，向與會來賓這樣問道：

這場研討會要兩萬日圓，各位在這場研討會上花了兩萬日圓，覺得必須要回本才行對吧？因為付了兩萬日圓，所以至少要連本帶利討回五萬日圓。希望能用學到的技巧，將銷售額提升五萬日圓以上。

問完之後大家就露出微笑，彷彿深有同感（笑）。

嗯，我懂這種心情。

我父母是吝嗇的關西人，原本就相當小氣，而我也曾經認為應該要這樣。

不過這種觀念，也就是現實地認為「支付多少就想賺回多少」的習慣，其實也會大幅窄化財富之河。

所以我對參加研討會的來賓這樣說（說這話相當厚臉皮，請各位在閱讀時不要介意〔笑〕）：

眼前的金錢變動如此頻繁，麻煩各位不要設想成估算得到的小額款項。這時要把金額想得更龐大，就算硬來也要逐步提高價值。比方說呢，光是能夠在這裏，光是能夠跟和田裕美小姐談話，就有一千萬日圓以上的價值（這只是個比方，似乎讓人見笑了〔笑〕）。付了錢想學習，跟上進心強烈的人們相遇，就有一千萬日圓以上的價值！ 何況今天學到的內容更有效益，要是將明白內容之後所過的人生，與茫然無知所過的人生相比，就有三千萬日圓以上的差距。因為往後的人生將會全盤改變。是嗎，今天我獲得的東西價值在五千萬日圓以上！ 我真厲害！區區兩萬日圓就把這弄到手了！我最棒，我真行！

雖然剛才說過要硬來，不過還是要明確感受一下自己獲得了多少。

竟然忍不住說自己兩萬日圓的研討會值五千萬日圓，總覺得像個詐欺犯（笑），但是要先聲明，詐騙犯這麼說是要別人支付五千萬日圓，而我收的是兩萬日圓，所以請各位放心。

蒞臨參加的來賓，懂得隨意在腦子裏將兩萬日圓當成五千萬日圓。

深信這一點的人，還會把錢儲蓄在天堂存款中。

換句話說，家不在財富之河附近的人應該徹底為「無價至寶」「訂價」，採取這條邁向富豪的捷徑。

透過不同的「觀念」和「看法」持續設想「自己的收穫多麼豐富」，就會改變意識，能夠實際感受到自己選擇的行動有什麼「可喜之處」，增加自我肯定，這些統統都會變成「富裕」的原料，讓一個人真的逐漸變成富豪。

在天堂帳戶儲蓄的人有什麼共通點？

想要看見別人開心的臉龐而行動的人們，能夠輕鬆在天堂帳戶存款。

為了對方認真思考能做什麼，其根源或許在於「想要討人喜歡」「想要被愛」的想法。但是別否定這份欲望。這份欲望總有一天會進化成「單純看到心愛的人開心的臉龐就能幸福」，超越「想要討人喜歡」，增加天堂存款。

而且這種感覺對於心靈成長還有相當高的價值，這份價值也會大筆存入天堂帳戶。

比方說，假如在職場前輩委託你準備會議用的文件影本時，也能衡量以下情況的話會怎麼樣呢？「份數夠就好了嗎？要有備用的比較好吧？雖然沒人指示我，但若用迴紋針或釘書機固定，會讓人開心嗎？那場會議用可愛的迴紋針，也沒關係吧？在忙碌的時期緩和氣氛，會讓人開心嗎？」這樣的人會帶給周遭和自己快樂，在天堂帳戶存款。

患者喜歡的服務是什麼？

患者在漫長的等待期間免費接受按摩就會開心吧？

茶要是溫的就會開心吧？

記得患者名字，時時以開朗的笑臉叫喚對方，就會開心吧？

假如牙醫師有個會衡量這種事的牙醫助手在，一定會受到歡迎，跟其他牙醫師不 同，患者就算放任不管也會增加。

想看別人開心的臉龐而行動的人，也會努力以赴。

這種人會磨練自己。

假如是醫生，就會努力學習，不斷思考更好的療法。

假如是學校的老師，就一定會蒐集資訊，以期能教出更好的課。

像這樣磨練自己之後，幸福就會增加，於是天堂存款就會不斷儲蓄，逐漸擁有自信，評價也會持續提升。

當然這些特點不限於工作。

為了幫助別人不求任何回報，總是向附近的老婆婆打招呼的年輕人，比起連家都完全不回的兒子還要受到關愛，對方希望他可以繼承遺產。類似的案例實際上並不少。這種人的天堂存款也很多。

所以真正的「好人」，最後會變成富豪。

而「真正的好人」不光是想，還應該有所行動。

書籍介紹

本文摘錄自《如何成為有錢人：富裕人生的心靈智慧》，經濟新潮社出版

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作者：和田裕美

譯者：李友君

人人都想要財務自由，過著過著有錢又幸福的生活。

一本書，帶你認識「金錢的祕密」。

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這本書談的是富裕人生的心靈智慧，即使你對有錢人嗤之以鼻，或是毫無理財觀念，都可以學得來、用得到！

作者和田裕美曾是成交率高達98%的業務員，拜訪100人就有98人成交；之後她以課程和演講，協助人們建立正確的金錢觀和財富觀，累計超過十萬人聽過她的演講而扭轉人生。

Photo Credit: 經濟新潮社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航