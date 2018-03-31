顏擇雅：臉書的功能其實與猴子理毛是一脈相承

文：顏擇雅

作者介紹：柏克萊加州大學比較文學系畢業，上一次入選年度作品選是蕭蕭主編《七十八年詩選》（爾雅，一九九○）。第一次寫專欄是一九九九年在英文《台北時報》。二○一四年金鼎獎雜誌專欄類得主。著有散文集《向康德學習請客吃飯》、教養雜文集《愛還是錯愛》、經濟評論集《最低的水果摘完之後》，譯有珍・奧斯汀《理性與感性》。二○○一年起在九八新聞台有固定評論時段《JOYCE時間》。二○○二年創辦雅言出版公司。

賽跑，在網中

跟其他網站相比，臉書一大特色，就是數字特別多：通知數、來訊數、朋友數。一進入臉書就必須接受：這是數字主宰的世界。

在這裡，數字會影響你的心情，你的判斷。抱怨一下半夜失眠，幾個讚代表世界還有人陪你醒著，半晌無一讚則害你更睡不著。發一篇無聊雞湯文，如果分享眾多，你很難不感到飄飄然，自認是作家了。

數字最能激起比較之心。學生時代考試分數沒公開，但老師發考卷回來，底下一定互相探聽同學都考幾分。公開數字更不用講。臉書雖有隱私設定，朋友名單可隱藏，按讚數和分享數卻攤在陽光下。這裡人氣無所遁藏，有數字為證。

點進去看舊日情敵的塗鴉牆，除了看見他現任女友相貌美醜，也一眼可知他享有多少人氣。人氣從來不是輕如鴻毛。亞塞・米勒《推銷員之死》主角一大悲哀，正是生前最愛拿人氣跟妻子吹噓，自殺後卻沒人來參加告別式。在臉書時代，這主角只要換大頭照無人回應，身後妻小自然知道一切從簡。

然而，臉書人氣卻有一點跟現實不同，就是需要經營。葛麗泰・嘉寶不露臉幾十年，女神地位只有更鞏固，臉書卻不行，必須時時勤拂拭，不然就人走茶涼。這是臉書易上癮一大原因，更新了動態，就必須回來檢查，順便看看別人發什麼文。你回應別人，別人回應你，這就是臉書賺眼球的方式。

把人氣轉成數字卻有個問題，人氣這東西可以量化嗎？所有測量數值都有類似問題。一國生活水平量化，就是國內生產毛額。產製愛的小手努力推銷，絕對有增加國內生產毛額，但這增加有何意義？產銷商賺到錢是真的，但小孩挨打會痛也是真的。痛到嚎啕大哭吵到鄰居，生活水平不進反退就不只是小孩，還有不得安寧的整棟公寓。

臉書數字最可商榷處，正是那個讚字。英文是「like」，喜歡。《推銷員之死》主角主張，被喜歡是人生第一要事。這需求臉書聽到了，遂給所有動態都安排一個按紐「讚」。奇妙的是只可按「讚」，卻沒「不讚」或「無感」可按，如此「讚」的意義就奇寬無比。

有人哀悼親人往生，下面也許多讚。不可能是喜歡死亡吧，難道是嘉許悼文詞采妥切？或許沒細讀，純想表現善意？還是按讚只是順手，等於標記：「朕知道了，下次略過」？

對他人悼亡無感，當然不是朋友。友誼最基本不是同理嗎？單純以一個「讚」概括人際各種可能的喜怒哀樂強弱濃淡，朋友與非朋友中間那條線一定模糊。

在臉書時代，二者之間已不是一條線，而是「臉友」這詞所代表的灰色地帶了。這是中文比英文準確的一點，因為不管臉友還是朋友，英文都用friend，不加區分。但中文使用者也不是一加入臉書就知區分，誰一開始不是只想加生活中認識的人呢？但沒多久就破戒，也許是渴知產業風吹草動，也許是關心受虐貓狗傷勢，反正就是某角落有群人湊一起閒聊，你超想加入，只好發出加友邀請。一旦破例，沒再加第二、第三位說不過去。很快臉友數破三百，半數並無一面之緣，有的搞不好只有一讚之緣。

一讚之緣當然只是臉友，但累積到千讚呢？彼此關注動態，頻頻互相留言，這樣跟朋友有何差別？如果只是沒見過面，別忘了，古人許多見面相聚往往空洞，像孔子罵的：「群居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉。」這種聚會並沒真友誼，頂多證明誰誰誰一掛而已。還有《漢書・游俠傳》這位陳遵：「每大飲，賓客滿堂，輒關門，取客車轄投井，雖有急，終不得去。」這種人再怎麼講義氣，做臉友還是比較好吧。既破壞財物又侵犯人身自由，他的「賓客滿堂」我是絕不參加的。

當然，我們不會想跟每位臉友變朋友，但晤言不再限於一室之內，卻大增交友的可能。韋應物的「舊交日千里，隔我浮與沉」如今已不成問題。本來我們在轉學、換工作後常有李商隱「新知遭薄俗，舊好隔良緣」的感嘆，如今拜臉書之賜，「舊好」已隨時可對話，「新知」也不限於學校、工作場合遇到的了。

說臉書可帶來真友誼，許多人也許不信。然而從古至今，友誼內涵本就不是一成不變。今日朋友不管如何意氣相投，稱兄道弟，也不會像蒙田，寫〈論友誼〉時明明已經結婚，卻稱亡友才是「另一半」。今日兩個大男人睡覺蓋一條被，別人一定認定是斷背山；純友情而走路手拉手，則是國小女生。然而杜甫懷念李白卻有「醉眠秋共被，攜手日同行」之句，沒人覺得肉麻。

許多人不屑臉書，因為太多吃喝玩樂，不就是炫耀嗎？殊不知，炫耀是否值得同理，也因人而異。大財主炫富令人討厭，大財主的媽媽炫耀兒子會賺錢更是討厭加三級。但如果凡夫俗子炫耀一下小小快意，那就另當別論。

契訶夫〈吻〉寫的就是這麼一位凡夫俗子。小兵去豪宅作客，誤闖伸手不見五指的房間，不知哪裡冒出一位香噴噴小姐抱住他吻一下就奪門而出，他當然知道吻錯了，卻還是自珍自愛那幸運的臉頰方寸，拚命揣想小姐的相貌身份，喜孜孜一夜一天，再來需求是什麼？當然是炫耀！沒想到，想起來綿綿無絕期的一吻，竟然兩三句就講完，同袍發覺沒香豔可聽，反應冷之又冷。

這就是沒有臉書的悲哀。若在今日，小兵只要上傳幾張豪宅美食照，再寫：「另有小小豔遇，雖無照片為證，心臟依然快速跳動著。」下面就會有一堆讚，再加「超羨慕」或「怎沒揪」之類的留言。

凡夫俗子的人生總是辛苦無聊，享樂也往往像契訶夫筆下的暗室驚吻一般稍縱即逝。拿出來炫耀，不過想延長一下腦內啡分泌而已，這是很卑微的需求。孔子看不起「友善柔」，殊不知偶爾善柔一下是只有朋友可以展現也最應展現的同理。常言「患難見真情」，但不是亂世，陷入患難應只有少數才對。對多數來說，「炫耀見真情」實際多了：你在星級飯店打卡，真朋友就應該留言「你值得」。誰如果只惱恨人生不公平，不給讚還取消關注，就不是朋友。

現實中，非朋友變朋友常需要交往一陣，少數是一見如故。朋友變非朋友，正常狀況是疏遠，少數才是絕交斷交。友誼不像親子手足有切不斷的血緣，不像婚姻有契約束縛，亦不像愛情受賀爾蒙宰制。因為只憑理性意願取捨自由，最能顯露品德，哲學家才特別喜歡論述。

這自由呈現在臉書，就是加友刪友。這裡中英文不一樣。本來英文friend只是名詞，交友要說「make friend」。既說make，表示友誼需要心思力氣，一番敲打拿捏才漸漸形成樣子。有臉書後，friend卻變動詞，交友就像吹口氣毫毛變大聖，unfriend則是法力消失變回毫毛。對比之下，中文的加友刪友聽起來就不仙不魔，就是一本名冊，隨時需要編輯。

所謂編輯，常是看到一句粗魯留言馬上刪友，或邀請太多懶得篩選乾脆一口氣加友數十。若非臉書設上限，許多人真會加到五千以上，將來再刪。問題來了：臉書有增加朋友數嗎？

關於朋友數，這領域的權威是牛津大學演化心理學家羅賓・鄧巴（Robin Dunbar）。他觀察，人類交往圈是大腦新皮質大小決定，成員雖會變動，不同親疏程度的數目卻不變。若把泛泛之交也算進來，交往圈平均應是一百五十，有吃飯喝酒交情的通常是五十，失意可傾心的數目則是五。這就是所謂「鄧巴數」。

鄧巴發展出一套人腦演化理論。不是所有社群動物都需要交友，魚雖然集體覓食，卻不分工，因此不需辨認彼此。靈長類腦力先進多了，同群有尊卑，有親疏，需要互助育幼，因此不只需要以聲音、外表相認，還互相理毛。然後，人類遠祖從森林移居草原，為了應付危機四伏，身手必須更靈活，合作也必須更多元，於是人類學會講話。聊天不只跟理毛一樣連絡感情，還節省時間，不必占用雙手。

這麼說來，臉書其實與猴子理毛是一脈相承，都是維繫社群的手段，只是越來越有效率而已。果然，依據鄧巴研究，臉書內外「鄧巴數」都一樣，就算臉友數五千，實質互動依然只有一百五十上下，最密切依然差不多五位。

這就要講到臉書取名的由來。「臉」字是它本來只收集辣妹美照，供哈佛男生把妹參考用。這麼說來，它一開始的設計，就抓住人類「社會腦」核心：認臉。除非臉盲，這能力是人類一出生就有，到老都不退化的，不像語言學習，成年就大大不行。嬰兒出生沒多久眼睛就知搜尋人臉，不是人臉好看，而是人類天生有透過臉去認識人的需求，這是臉書易上癮另一原因。

至於「書」：臉書的確可以閱讀。但跟書不一樣的是它無終始，隨時可插入，可離開，跳幾頁也不覺遺漏。又因為每則動態只是切片，上下風馬牛不相及，不需注意力持久，是零碎時間最好排遣。這點也讓人易上癮。

事實上，臉書只有對用戶來說才是書，對臉書這家公司來說，它是一張網。用戶增加，就是網越來越大。按讚、留言、分享，就是網線越來越粗、越來越糾纏。我們每人都是數十億網點中的一點。王熙鳳跟劉老老說：「朝廷還有三門子窮親呢」，臉書不只能看見劉老老是一個點，皇帝是不遠處另一點，臉書還知道，劉老老只要加誰再加誰，就可跟皇帝有共同臉友。

也就是說，臉書知道所有人在網上的確切位置，我們則不知道。連位置都不知，遑論我們跟他人遠近了。臉書也代我們決定，每次打開臉書，入眼的五則動態是哪五則。在我們下線時間，我們所關注的臉友、專頁新動態應該起碼一千吧，臉書卻挑這五則出來，背後運算法是不分享也不給討論的。

這就回到前文講的，臉書所帶動的人氣比較。你也不時更新，我也不時更新，都是為了這運算法。它就像路易斯・卡洛爾小說《鏡中奇緣》那位紅色皇后，在她主持的賽跑中，人人都必須沒命地跑，才能留在原地。紅色皇后認為，只有在很慢的世界，才有向前跑這種事。

即使在慢世界，也有人跑輸，例如告別式沒人來的《推銷員之死》主角。若在臉書世界，人氣再怎麼不行，兒子寫悼文也一定有人按讚吧。但如果跟父親只是純臉友，給兒子按讚後應也會刪掉父親，這是例行編輯動作。

我有一位亡友，走好幾年了，但我從不考慮刪她。雖然她的塗鴉牆我該按讚的都按了，該留言也留言了，但我還是不時會搜尋她出來：滑到最底下有她出生那年，再來是她加入臉書那年，最上面卻沒註明她死亡那年。臉書當然知道我仍關注她，但運算法已不可能再把她的動態送來我首頁，時間在這帳戶已經凝固。

我們所有帳戶的未來都是如此。我們身處其中的網持續擴大，新世代加入賽跑，舊世代漸漸「訪舊半為鬼」。等你老到不想再更新，臉友根本不知你只是懶，還是閻王那本不停重編的名冊最近已經註銷你名字。如果有人為你發悼文，識與不識都會按讚。但只有真朋友會在多年後回來重訪你的塗鴉牆，並渴望有某種運算法把你的消息送回他首頁。

（原載二○一七年二月《印刻文學生活誌》第一六二期）

相關書摘 ▶蔣勳：李雙澤對我來說是島嶼開始思考的起點

書籍介紹

本文摘錄自《九歌106年散文選》，九歌出版

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編者：王盛弘

作者：黃麗群、李桐豪、顏擇雅等53位

散文最敏感於世代的變遷、襲染時代的氣息，一九八七年解嚴以降，各種文類蓬勃發展，而近兩三年，散文最惹眼的特色，莫過於「厭世書寫」。《九歌一〇六年散文選》呼應厭世風的潮流，反映時局的變化，精選出五十三篇散文佳作。作品跨越老中青三代，涵蓋各種面向的重要主題：江鵝、謝子凡的厭世求生自白，徐振輔、黃麗群的旅行書寫，木匠、亮軒不同的中年處世哲學，郭強生、平路、張曼娟鋪敘家的真相，鄭清文、蔣勳回首六十年來家國時光，選文完整展現臺灣文學豐盛的生命力。

王盛弘橫跨散文寫作和副刊編輯的領域，長年對文壇的深刻觀察，讓他認為散文就像一條茄子，水煮清蒸油炸皆無不可，而料理散文，抒情敘事議論都行，不過揮鏟動鍋，看似人人都能來個兩下子，要耐得住細細品味，卻並不容易。這使他思考選文時，試著在形式與內容上取得平衡，有海內外名家齊邦媛、畢飛宇等人的作品，備受矚目的後起之秀如黃信恩、陳栢青、盛浩偉、吳妮民、蔣亞妮、楊隸亞等人的創作，以便跟上近年來臺灣包羅萬象的散文趨勢。

顏擇雅是年度散文獎得主，在臉書誕生十三年的此時，〈賽跑，在網中〉為其造像正是時候；以她優游於兩種語文、多種學科的學養，古今中外求索，不怕掉書袋也擅長掉書袋地，賦予舊典籍、老智慧以新詮釋、新生命，強化了知識的縱深與傳承。她一向敏感於時代變遷、社會動向，也常透過臉書發表議論，關懷廣而思慮深，立論之縝密，視野之寬闊，觀念之穎新，令人信服。將年度散文獎贈與顏擇雅，不僅富有當代意義，也為彰顯她的文學成績。

書末附錄年度散文紀事，為一整年的文學史作詳實的記載。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航