7張圖看懂「國土計畫」：除了劃設國土保育區，你家以後會怎樣？

（中央社）

內政部長葉俊榮表示，「全國國土計畫」是國土規劃最上位的法定綱要性指導計畫，草案已經由內政部國土計畫審議會審議通過，今（27）日送行政院審議，希望4月30日前公告實施。

葉俊榮下午在內政部召開記者會表示，《國土計畫法》、《濕地法》與《海岸管理法》，被稱為「國土三法」；「全國國土計畫」草案已經送行政院審議，全國國土計畫的列車，按照時程行駛，非常順利走出第一步。

內政部國土計畫審議會日前審議通過的「全國國土計畫」草案，將各界關注的「國土保育」、「糧食安全」、「鄉村地區整體規劃」及「地方彈性」等議題納入，逐一提出因應對策，未來將由各縣市進一步予以落實。

內政部指出，「全國國土計畫」針對受傷的國土，透過積極及穩健2手段劃設「國土復育促進地區」及「國土保育地區」，其中劃定國土復育促進地區指的是：

針對土石流高潛勢地區等6類災害型環境敏感地區，目的事業主管機關可劃定為「國土復育促進地區」，研訂復育計畫，以積極治療受傷的國土。 國土復育促進地區在復育完成後即退場，不會永久限制土地開發利用；但在復育期間，依法以保育和禁止開發行為及設施之設置為原則，以促進土地復原。

而劃設國土保育地區指的是：

針對明確不適宜發展區位，縣市政府可以劃設為國土保育地區，但應該在安全標準下，劃設最小範圍的國土保育地區，以兼顧國土保育保安及人民財產保障。 既有合法的建築物及設施，可以維持原來的合法使用；如果真的應該遷移或變更使用情況時，縣市政府可以向「國土永續發展基金」提出申請，補償受損失民眾權益。

Photo Credit: 內政部

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確保國內糧食安全 積極維護農地資源

南部縣市政府一再反映農地保留總量過多，會影響地方發展；但環保團體卻認為農地保留面積不夠，影響國內糧食安全。

內政部說，確保糧食安全是「國土計畫法」揭示的國土規劃基本原則，「全國國土計畫」延續該原則，訂定全國供糧食生產之農地需求總量為74萬至81萬公頃，比目前農地編定面積93萬公頃，更符合實際現況。並提出未來縣市政府農地維護3步驟：

以確保糧食安全為前提：在全國74萬至81萬公頃之農地需求總量低推估目標值下，不只是耕地，全國「農漁牧一級產業糧食生產土地」都應該積極保留，包含糧食作物、飼料作物、畜牧、畜禽、養殖等生產土地。 以既有農地資源為基礎：農地並不是重新劃設，目前不論區域計畫法或都市計畫法都有劃設農業區，未來縣市應該以既有農業區為基礎，除了有具體開發利用計畫的土地之外，其餘農地都應該維護品質及數量。 以未來發展需求為考量：地方政府如果有產業發展等具體開發利用計畫，不得不使用農地時，應該避免使用優良農地，且區位應儘量鄰近城鄉發展地區，以維護農業生產環境完整性；且縣市政府應該循序提出具體開發計畫，有計畫的釋出可發展土地。

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研訂鄉村地區整體規劃策略 納入轉型機制

全國共有4千多處鄉村區，過去採現況編定方式進行管制，並沒有考量鄉村區特性及發展需求進行空間規劃及投入資源改善環境，導致鄉村環境窳陋、產業沒落、人口一再流失等課題。

內政部表示，「全國國土計畫」研訂「鄉村地區整體規劃策略」，未來將依據鄉村地區特性，分別按照「農業發展型」或「工商發展型」，針對居住、產業、運輸及公共設施等4大需求導入因應對策。

因應地方特性 賦予自主與彈性空間

目前全國非都市土地採一致性編定管制，無法反映地方特性，例如，地方農業所需要的產製儲銷產業價值鏈空間、原鄉部落特有建築及土地使用型態等，並無法因應當地需要，提供彈性發展空間。

內政部提到，「國土計畫法」立法目的之一，是為了落實地方自治精神，縣市政府未來具有相當大的自主與彈性，可依據在地的需求與特色進行規劃，包含3項具體措施：

（一）訂定自有縣市國土計畫

（二）劃設國土功能分區

四大功能分區：包含「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」，全國國土計畫的分區概念兼顧國土保育、城鄉發展與農業生產的均衡發展，讓該保育的地方保育、該發展的地方發展。 以區域計畫與都市計畫為基礎：縣市政府劃設國土功能分區時，應該以目前區域計畫與都市計畫土地使用分區為基礎進行調整及劃設，並且參考土地使用現況、自然地理資源條件。 均衡現在與未來需求：針對未來具體發展需求，可以劃設為城鄉發展地區，但應該審慎評估，避免使用優良農地及環境敏感地區。 強化地方自主與計畫指導：國土功能分區由縣市政府主導規劃，中央訂定指導原則與審議，地方政府可依據發展需要進行規劃。

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不過，內政部長葉俊榮表示，內政部在訂定全國國土計畫的同時，台中、新北與桃園等直轄市，這段期間也提報5年一度的區域計畫變更申請，其中，台中、新北已正式核定。

營建署城鄉發展分署長陳繼鳴說，台中市因應縣市合併，先前申請擴大都市計畫面積達5000公頃，但內政部考量台中市未來人口與產業成長，僅同意台中市將400公頃土地納入都市計畫實施範圍。營建署長吳欣修表示，新北市部分因為各區密集發展整合，因此本次係以大漢溪為界，分成溪南與溪北二塊都市計畫審查。

（三）訂定專屬土地使用管制規定

縣市政府可以因地制宜訂定土地使用管制規定，包含土地建蔽率、容積率、容許使用項目等。 如果地方情況特殊者，縣市政府可以訂出比全國通用性管制更為彈性的規定，不一定要更為嚴格，以反映地方特性。

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根據內政部資料，全國國土計畫草案有6大土地使用變革，包括劃設國土保育地區、延續原有區域計畫環境敏感地區查詢及土地使用的指導規範、引導城鄉有序發展、確保農業升級發展需求並保護農地、劃定「國土復育促進地區」、涉及原住民族土地另訂使用規定。

其中，涉及原住民族之土地另訂使用規定：國土計畫將充分尊重及保存原住民族傳統文化、領域及智慧，並建立參與機制，針對原住民族特有部落發展及土地使用需要，可會同原住民族主管機關，啟動原住民族土地之特定區域計畫，並就原住民族地區之居住、耕作及殯葬等需求，規劃部落空間配置並指導其土地使用，以維護原住民族文化。

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依據105年5月1日施行的《國土計畫法》規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」，亦即民國111年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。

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核稿編輯：楊之瑜