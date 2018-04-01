吳鳳帶路！接壤歐亞的馬頭：土耳其歷史簡單說

文：吳鳳（Uğur Rıfat Karlova）

接壤歐亞的馬頭

馬頭這個形容聽起來或許有些奇怪，但是土耳其著名的作家納辛・辛克美（Nazim Hikmet Ran 1902-1963） 就是這樣形容土耳其。他寫了一首名為《邀請》的詩：

邀請 從遠方的亞洲跟著馬奔跑過來

如馬頭一般往地中海伸出去的

這個國家，是我們的。 手肘帶血、咬緊雙唇、赤裸雙腳

土地彷彿是絲製成的地毯

這個地獄，這個天堂是我們的。 把陌生人的門關上再也不開

弭除對他人的奴役

這是我們的邀請… 生活宛若一棵樹木獨立而自由

同時又如一片森林相親相愛

這是我們的懷念…

仔細看世界地圖，會發現土耳其形狀好似馬頭一樣，從亞洲往歐洲的方向伸出去。所以詩人在詩裡這樣形容土耳其的土地。這首詩對每一個土耳其人來說，具有極大的意義及影響力。字裡行間可以感受到土耳其人對自己土地的愛，與過去的痛苦人生。這個文學作品還強調了自由的重要性，以及團結的力量。

土耳其歷史中有許多這樣的詩，道盡各種各樣的故事獻給我們的社會。每一首詩皆有不同的感受與心情。關於愛情、痛苦、懷念、戰爭時代等主題，讓土耳其人既感動又驕傲。

當然，除了這些比較感性、悲壯的詩，也有很多歡愉快樂的主題，尤其是以勝利為題的詩，總是讓土耳其人感到特別激昂與榮耀。

土耳其的詩文化類似於中國的唐朝時代。唯一的差別是，中國的詩鼎盛於唐朝時期，發展快也特別有影響力。每每說到唐朝，大家會能略說一二著名的詩及文學。然而土耳其的詩在不同時代都有廣泛的出現，每個時代有各自的語言表達方式，但是最興盛、最有影響力的詩，是從土耳其共和國建立之後（西元一九二三年）才開始發展的。

不可以逾越的恰納卡萊

土耳其是一個橫跨歐亞的國家，像橋樑一般接壤西邊的歐洲與東邊的亞洲。這麼獨特的地理位置讓土耳其每一個時代都受到不同文化及族群的影響。過去的絲路、香料之路都曾經過土耳其。近幾年中國大量投資的「一帶一路」計劃也將土耳其視為重要一站。

世界上另一個跨越歐亞的國家是俄羅斯，不過只有土耳其有兩個不同洲的海峽。其中最有名的是博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）或稱伊斯坦堡海峽（Istanbul Strait），有三十公里長。這個海峽真的很漂亮，尤其是親眼看過的話，讓人特別著迷。每次我去伊斯坦堡，一定會帶我家人去海峽走一走，享受充滿歷史故事的海景與藍天白雲。

從歐洲地區眺望亞洲，實在是一個獨一無二的體驗。這個美麗的海峽上有三座橋樑。第三座是二○一六年蓋的。我爸爸常跟我說起一九七○年代的故事，當時他們只能搭船過去對面。爸爸一直說，雖然伊斯坦堡現在更發達了，但是他很懷念以前更復古的味道。

如果從這些橋去往另一端時會發現一個很有趣的看板。歐洲這邊寫Welcome to Europe， 對面則寫Welcome to Asia。

一個國家，跨越兩個洲就是老天爺送土耳其最大的禮物之一。

土耳其另外一個海峽也很有名，叫做達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）或者以城市的名字稱之為恰納卡萊海峽（Çanakkale Strait）。這個海峽長達六十一公里，目前仍在建設中，預計二○二三年正式啟用。

說到恰納卡萊一定要知道這裡的歷史。因為對每一個土耳其人來說，我們國家精神的一部分也是從這個區域發源的。

第一次世界大戰期間，此地發生了最血腥的戰役之一，土耳其人稱它「恰納卡萊之戰」。這個戰爭有很多不同的名字，有的資料則稱它為加里波利之戰（Battle of Gallipoli）。一九一五年，大英帝國與法國協約軍欲強行攻入鄂圖曼帝國，造成五十萬名軍人死亡。一開始協約軍派遣許多軍艦進入海峽，但是鄂圖曼帝國陸軍發揮了完善的砲火技術，不讓對手軍艦進攻太多就撤退了。

據說，就在大戰正如火如荼進行時，鄂圖曼軍隊的一個砲台出了狀況，沒有辦法自動填入新的炸彈。結果，有一個軍人把兩百五十公斤的炸彈舉起，放進砲台裡發射出去，擊沉協約軍的軍艦。目睹這件事的軍人因此信心被激發覺得可以打贏這場戰爭，果然，敵人還沒攻過海峽就撤退了。而且，這個時期鄂圖曼帝國在國際上的外號是「歐洲病夫」。沒有一個歐洲國家料想得到鄂圖曼帝國可以在海峽外成功防禦自己國土。

最後大英帝國發現無法攻過海峽於是轉換了策略。這次他們展開登陸行動，在加里波利半島上攻打鄂圖曼陸軍。大戰愈打愈烈！整個天空都交織著子彈。

大英帝國在加里波利半島上遇到行伍整齊的鄂圖曼軍隊防禦。大英帝國的武器與裝備在當時是最先進的，不過鄂圖曼軍人視死如歸、愈挫愈勇的精神，經過了多次的血腥衝突，最後成功擊退了大英帝國軍隊。

這個世界最強軍隊的失敗震撼了全世界。歐洲其他帝國都以為鄂圖曼帝國會很快投降，但大戰卻僵持至一九一六年。大英帝國軍隊因此無法越過海峽去幫助俄羅斯，導致俄羅斯十月大革命更早發生。

海峽的戰況完全改變了世界的政治局面，也讓勝利的土耳其人民開始更有自信。這場大戰中鄂圖曼帝國軍隊裡有一位表現相當出色的年輕將軍， 在戰場上， 他對軍人說：「我不命令你們打戰，我命令你們為國家犧牲！」。這位年輕軍官就是穆斯塔法・凱末爾（Mustafa Kemal）。也就是後來土耳其共和國的國父。恰納卡萊之戰使他成為了人民的新英雄。他給予土耳其人民一個全新的開始及團結的精神。

不論在世界歷史或土耳其歷史上，這場戰役都扮演非常重要的角色。預料外的勝利，讓鄂圖曼帝國重新受到國際的尊重。歷經敗戰不斷的帝國終於有機會慢慢站起來。雖然鄂國的勢力沒有延續太久，但是恰納卡萊戰役確實是使土耳其人民團結的要素之一。

大戰之後於是出現一句話：「恰納卡萊不可以逾越」！

今日我們也常常用這句話來形容土耳其人的堅持與對國家的愛。在大戰中發生的故事，和許多犧牲者永遠活在土耳其人的心裡。除了我們，澳洲跟紐西蘭人也因為這個大戰更認識土耳其的人民及歷史。雖然當過敵人，不過大戰結束之後，我們跟這兩國也重建了友好的關係。

如果有機會去土耳其旅行，記得要去恰納卡萊城市走一走。當時的戰場現在已成為觀光區。幾乎每個地方都有當年發生的故事可以述說。對土耳其人來說，這裡是國家最重要的歷史景點。

在我九歲的時候爸爸特地帶我跟妹妹參訪當年的戰場，還有許多的紀念堂。爸爸講述了土耳其人所經歷的，當時的我覺得很感動。整個戰場有許多值得看的區域，包含不同國家的墳墓與古蹟。戰場博物館裡，保留了在空中相互撞擊的子彈、武器及軍人們的衣服，有些衣服上的血跡甚至還在，讓人看了有一絲鼻酸。但是我們都知道，因為有他們的犧牲，才有現在獨立與自由的國家。

除了歷史景點之外，恰納卡萊還有美麗的自然風景。車子、巴士等都可以上船搭到對岸，在船上可以欣賞整個海峽的景色，也可以看到對岸山上用石頭刻寫的「Çanakkale geçilmez」（恰納卡萊不可以逾越）這行字。另外，靠愛琴海的小鎮都很漂亮，居住人口不多，生活相對悠閒。愛琴海沿岸可以散步，在地的海鮮料理更是另人讚嘆。春天開始是愛琴海地區最美的時候，也是最適合度假的時間。此外，這裡還有世界有名的古城——特洛伊（Troy）。

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書籍介紹

本文摘錄自《來自土耳其的邀請函：吳鳳帶路！橫跨歐亞文明私旅》，遠足文化出版

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作者：吳鳳（Uğur Rıfat Karlova）

踏遍台灣百鄉的金鐘獎主持人《愛玩客》吳鳳動人誠摯之作

帶你與他的家鄉土耳其無縫接軌！

你知道土耳其沒有沙漠嗎？你知道優格是突厥人發明的嗎？你知道諾亞方舟停在土耳其嗎？

吳鳳當你的隨行導遊，進入一場土耳其非典型觀光！

從亞洲到歐洲只需五分鐘的跨海大橋、歷經十六個帝國的歷史古蹟、

得天獨厚的自然生態使土耳其在幾千前就成了兵家必爭之地。

位處歐亞非三大洲的交界地帶，融合了各地區的風格與特色，

土耳其就像是一幅美麗且迷幻的馬賽克拼花。

除了冰淇淋和熱氣球，土耳其還有各樣的經典與傳奇等你品味！

有句土耳其話說：Misafir başımızın tacıdır。意思是：客人是我們頭上的皇冠。

這句展現了土耳其人對客人的尊重與熱情。

請讓吳鳳來招待你，將土耳其的各個故事分享給你！

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九