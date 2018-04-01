吳鳳帶路！出發旅行之前，先瞭解土耳其美食文化

文：吳鳳（Uğur Rıfat Karlova）

三大美食文化之一：土耳其料理

土耳其食物真的相當具吸引力且有豐富的變化。不論我到了世界何處，一定可以看得到土耳其料理的蹤跡。每年也有很多著名的土耳其廚師，在世界各個國際比賽得名。身為一個土耳其人，我很驕傲自己國家有這麼富饒、獨一無二的美食文化。

土耳其人常說：「Can boğazdan gelir」（生命最重要的是吃飯）。我們還說：「Aç ayı oynamaz」（肚子餓的熊不跳舞！）許多諺語都和食物息息相關。

對我們而言，吃飯時間都要好好珍惜。一邊要吃飯，一邊要享受。土耳其人很重視餐廳的規劃設計，因此在土耳其少有攤販或夜市。我們對於吃飯氣氛及順序有一定的要求，譬如說吃海鮮一定要伴隨海景、吃飯的時候要先喝湯。或許聽起來過度講究或很繁瑣，但其實我們只是想要以最好的方式來享受吃飯時間。

在土耳其通常也是由女人準備豐富的料理給家人吃。我的阿嬤和姑姑以前都會料理非常美味的食物，全家人一起享受。有很多女人的廚藝並不輸給專業的廚師，而且每一個女人都有自己的秘密香料比例。土耳其家常菜各有自己的特色與口感。一樣的食物，家家都有不一樣的口感。

旅行之前，先瞭解土耳其美食文化

土耳其人覺得，從早到晚，每一餐都要有自己的精神與適合的食物。例如順序、搭配的飲料、固定的時間、欣賞的風景都很重要。這也是為什麼土耳其料理廣為人知。

不過，有些亞洲觀光客會以為土耳其食物只重肉，沒有其他的青菜，其實這是個錯誤的觀念。觀光區常常看得到賣烤肉的餐廳，但不代表烤肉是整個土耳其美食文化，只是一個小部分而已。

想瞭解土耳其美食文化，第一步先從我們的祖先開始——突厥人。美食文化的發展真有意思，前面提到突厥人是遊牧民族，他們常在不同的土地生活，也常跟著戰爭及氣候變化而遷徙，所以飲食習慣也受到很多影響。

突厥人的飲料

突厥人很早開始知道利用牛奶製成奶製品。其實很多人都不知道，優格是突厥人發明的。我們的祖先很喜歡吃優格還有優格做成的湯。延續至現在土耳其的每一個家庭，幾乎每天都有吃大量優格的習慣。

我們把優格當飲料喝，這飲料叫做Ayran，就像優酪乳的一樣。做法很簡單，優格裡加水，加一點的鹽巴後，搖一搖就完成了！我兩歲半的女兒非常喜歡喝。這個飲料在土耳其到處都買得到，如果到土耳其旅行，一定要品嚐一下，好喝又健康。

古時候突厥人喜歡的另外一種飲料叫「Kımız」（馬奶酒），由馬奶發酵製成的酒。熱量高，但酒精濃量低，非常適合遊牧民族。今日中亞的哈薩克、烏茲別克、柯爾克孜、蒙古等族群都還有喝馬奶酒的習慣。但在土耳其已經沒有人喝了，所以也沒有商人在賣。馬奶酒的文化也存留在土耳其人歷史的一部分。

很懂吃的遊牧民族

突厥人雖然是遊牧民族，但是他們知道怎麼種植水果和蔬菜。他們使用水果及穀類來釀酒，每次打獵回來的勇士，都會喝自家釀的酒來慶祝當天的收穫。因為突厥人擅長騎馬，常常是騎著馬去打獵。獵人也會培訓一些老鷹跟狗，來幫助他們追捕獵物。最珍貴的獵物是兔子、鳥類還有鹿。

牛不是突厥人生活的主要肉品。因為突厥人需要牛奶並利用牠們在田裡耕種，所以反倒是比較常吃山羊、綿羊和馬肉。不過現在的土耳其人已經不吃馬肉，請不要在餐廳點馬肉，他們會嚇一跳！

這麼多不同的肉，當然都有不同的烹飪方式。常見的做法是：烤、蒸、炸及水煮。肉丸（köfte）是土耳其最著名的食物之一，也是土耳其常見的家庭料理。最奇妙的是，突厥人很早就知道以絞肉來製作肉丸和湯品。今日的土耳其美食文化裡，都還看得到當時留下來的影響。

七世紀開始，突厥人與阿拉伯人、波斯人接觸後，從宗教到美食都受到很大的影響。外來飲食進入突厥人的廚房裡。阿拉伯人說的Kebab（烤肉）、波斯人說的Biryan（烤肉）開始出現在突厥人的菜單上，且將這些食物發揚光大。

突厥人的飲食習慣及料理方法，也被阿拉伯人跟波斯人效仿。透過這樣的交流，讓突厥人的飲食越來越豐富，各種不同香料的互通，也讓口味越來越多樣化。

未雨綢繆好過冬

對突厥人來說，除了享受美食之外，保存食物也很重要。尤其是在氣候變化這麼大的中亞，一定要好好保存食物，不然冬天可能會餓死。突厥人為了要克服嚴峻的冬天，發明了不少方式。像是香腸（Sucuk）和燻生肉片（Pastırma），在土耳其非常的受歡迎。

突厥人製作香腸時，將香料、肉乾及麵粉混合塞入動物的腸子裡。這樣食物可以保存更久，口感也很好。早期一些地方還會有人利用動物的血來保存食材。

不過現在已不復見。

現在在土耳其還有燻生肉片的類似做法，只是鹽巴量比較多，有點類似亞洲的肉乾。

請放心，現在的製作過程很衛生，技術更純熟，所以肉類的口感更好。去土耳其一定要吃吃看這兩種肉品。我們特別喜歡把香腸跟燻生肉片加入炒蛋裡一起料理，當成早餐。

除了肉類，突厥人還有吃魚的習慣。中亞很多地方，都有湖泊和河流經過，適合釣魚。魚類也可以像其他肉類保存方法一樣，曬乾後方便保存至冬天食用，類似一夜乾的做法。不過現在的土耳其，我們比較常吃新鮮的魚類，不太會吃魚乾或是魚鬆。

麵包成為主食

在十世紀時，拜訪新疆吐魯番城市的一位中國使者， 在自己的日記上描述：「 突厥人很會種田。」也記錄了突厥人會栽種很多蔬果，包含西瓜、葡萄、木瓜、洋蔥、蘋果、豆類、小麥等。

尤其是小麥扮演了重要的角色，讓突厥人開始懂得製作麵包。現在土耳其人的主食就是麵包，每一餐都會出現。因為要搭配其他食物吃，所以麵包是沒有調味的。老婆剛認識我的時候，對於我很愛吃麵包有點驚訝。不過，她現在也開始跟我一樣愛上麵包了。

突厥人離開中亞慢慢往西方前進的時候，沿途學了很多新料理方式也認識新的食材。不過，最大的變化是從定居安納托利亞區域之後開始，因為漸漸放棄遊牧的習慣跟生活方式。在肥沃的安納托利亞土地，突厥人開始栽種更多水果蔬菜。一開始烹飪方式是比較簡單的，後來才慢慢發展成現在土耳其美食文化的基礎。

鄂圖曼御膳房

鄂圖曼帝國建立後，土耳其的美食文化受到最多的影響，製作過程也跟著標準化。這麼多的變化是因為鄂國蘇丹家族非常重視食物的烹調。因此在宮殿裡，蘇丹雇用很多廚師做出各種不同的料理。如果去伊斯坦堡的托普卡匹皇宮，可以看得到當初的御膳房跟每一樣廚具都非常精緻，而且都有專業的規模。

很多歷史學家和美食專家，把土耳其美食文化稱為鄂圖曼美食。我也覺得這個名稱是對的，因為自鄂圖曼帝國開始，土耳其食物變得更具特色且多元。尤其在一四五三年，伊斯坦堡被鄂國統治後，美食文化迅速發展，一年比一年豐富。來自全帝國的廚師齊聚一堂研發出各式料理，為了讓宮殿裡的人品嚐。也慢慢傳入民間。另外，鄂國統治的其他新土地，也帶入土耳其食物影響到更多國家及族群。

鄂圖曼帝國最興盛的時候，宮殿裡的御膳房有六十位廚師及兩百多個助手，每天負責準備四千多人份的食物。遇到特別節日，甚至需要料理超過一萬人份的餐點。廚師皆有分等級，而且使用的御膳房也不同。

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書籍介紹

本文摘錄自《來自土耳其的邀請函：吳鳳帶路！橫跨歐亞文明私旅》，遠足文化出版

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作者：吳鳳（Uğur Rıfat Karlova）

踏遍台灣百鄉的金鐘獎主持人《愛玩客》吳鳳動人誠摯之作

帶你與他的家鄉土耳其無縫接軌！

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得天獨厚的自然生態使土耳其在幾千前就成了兵家必爭之地。

位處歐亞非三大洲的交界地帶，融合了各地區的風格與特色，

土耳其就像是一幅美麗且迷幻的馬賽克拼花。

除了冰淇淋和熱氣球，土耳其還有各樣的經典與傳奇等你品味！

有句土耳其話說：Misafir başımızın tacıdır。意思是：客人是我們頭上的皇冠。

這句展現了土耳其人對客人的尊重與熱情。

請讓吳鳳來招待你，將土耳其的各個故事分享給你！

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九