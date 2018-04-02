長官、客戶該坐哪？國際禮儀專家教你「社交接待的學問」

文：陳弘美

電梯內、車內……小小空間也有上、下之分

不只是座位有上、下之分，同行時的行動有先、後，空間內有上、下之分。

1. 狹窄電梯內是展現你禮儀風度的舞台

人在一個密閉空間裡，自衛本能會使你對每一個人的舉止特別敏感。也就是，在電梯內有風度的小動作很容易給人留下好印象。

平時就養成「電梯帥哥」習慣：

一進去就替大家按「開」鍵。

問後面的人去幾樓？

若站在門前，後面有人要出去時，自己先出去。

大家要出電梯時，自己按著鍵最後出去。其他人不要覺得理所當然大剌剌地走出去，要道謝。特別是最後面的人就請按鍵人先下，他會說「你先請」，你就道聲謝。這樣相互禮讓多舒服。

和自己的上司或是客戶一起走，快到電梯時就先上前去按電梯鍵。門開了，用單手按著門，讓上司、客戶先進去後，自己最後進，或先進按著鍵盤。有時男性上司會讓女性部下先進電梯，或者男同事讓女同事先。

電梯內也是有上、下位的。電梯的最裡面的兩個角落是上位。靠近門的按鍵處是下位。

Photo Credit: 遠足文化出版

有一個站法要小心：不要站在你的上司和客戶的正前方，整個背對著人家。稍站斜前點。

電梯是個密閉的公共空間，不要大聲說話、笑鬧。咳嗽、打噴嚏一定要摀著嘴。

去訪問一個公司時，在電梯內短短幾秒鐘共處就可以看出這個公司的社員水平。

2. 車內的上、下座

這個很嚴重，是社會人的入門課。

乘車時的上、下座若是搞錯了，使客人整個路途上心裡都不舒服。

車內座席的上、下位如圖。後座中央的位置因為沒有扶持依靠較不穩定，最年輕晚輩坐此。若有貴賓乘坐，後座只坐兩位。

但是，坐朋友的車子就不一樣了，一定要坐在前面位置。不要把朋友當司機。

若都是平輩同仁，後座讓給女士。

但若是三男一女，讓女士和男士貼著大腿擠在一起不好，可請女士坐前面。

Photo Credit: 遠足文化出版

3. 高鐵

讀者看出了其法則了嗎？

同樣的，上位是最安全、安穩，離走廊遠。

Photo Credit: 遠足文化出版

4. 上下樓梯也有先、後

這有點複雜，但是你知道其理由的話，就能分辨：

上樓梯時，是客人先上。

下樓梯時，是自己先下，客人在後面。

原因是，不讓自己的腳高於客人的頭、不讓自己的臀部向著客人的臉。

但麻煩的是，客人是女士時就不同了。上樓梯時，男士先上，原因是，女士穿裙子男士在後下方女士會有「後顧之憂」。而下樓梯時，則都是男生領路讓客人在後方。光是想其理由就覺得很合理，有趣。

應酬接待的最高標準

來看看日本最高標準的接待規格。

日本人對「接待」的要求大概是世界上最細心，最苛求的。筆者大學畢業後在日本的廣告公司擔任AE（account executive），負責一年廣告費有近一百億日元，日本最大的精密機器公司。那時看著前輩們對接待客戶的用心，細膩到什麼程度？比方，吃飯時喝的啤酒，一定是點客戶公司持股的品牌。

現在幾乎是什麼行業都有機會和外國人接觸，多學習一下「接待的學問」，它是重要的潤滑劑。

1. 宴席邀請方式及準備流程

配合對方的日期和餐廳預約OK後，以傳真或是email寄上餐廳的地圖、住址、電話及有無停車場。即使是眾所皆知的大飯店，特意多此一舉會顯示您對此會的鄭重感。若是重要貴賓，再以郵件寄出邀請函及地圖。

在食物方面，問一下對方的祕書，老闆的喜好：是吃素？喝不喝酒？喜歡什麼酒？飲食上有沒有限制？比方，糖尿病在飲食上禁忌多。當客人一上桌發現你事先有做了「調查」，誠意、溫馨已打動了他。若是宴請女客，也可事先和餐廳商量一下將菜餚的裝飾，或是食器上的點綴多加華美一些。即使不完全拿準客人的喜好也沒關係，主要目的是：「有針對這客人費心思」此心意傳達有給人就是成功了。

2. 請外國客人吃什麼？

不少民族有宗教上的忌諱：回教不吃豬肉；佛教不吃牛肉；猶太教不吃肉加乳製品，不吃海鮮；有人吃素、有人絕不吃生食等等。首先要考慮忌諱。

東方人和西方人的喜好差異又很大。日本人是最不用傷腦筋，日本人在吃的方面是非常的國際化。即使是青蛙、蠍子大都樂於嘗試一下，即使不敢嘗，在餐桌上多個輕鬆的話題。

而以筆者的經驗，西方人在吃的方面反而比較保守不太冒險。住在日本好幾年的美國人，每次接受日本料理款待後，一定去買個漢堡進補。

又比如，2017年美國川普總統第一次訪日本中餐吃漢堡，晚餐吃美牛牛排，第二天吃日牛牛排……。

筆者有位香港女富豪的朋友曾跟筆者說：「昨天起飛時延誤了兩個鐘頭，之後飛了四個鐘頭到了東京，已經快餓昏了，結果那日本社長在一家舊舊的老房子裡（其實是高級料亭）請我吃飯，第一個盤子出來，就是三顆蠶豆！（其實是用松針串的），懷石料理的價值是在於它的形上之美：纖細的刀法、排盤上的顏色和形狀的組合，和器皿的搭配。但是，不是每一國的人都懂這個哲學，對喜歡大快朵頤的人是不太夠勁。所以可以先決定一個大方向，看是要中餐、日本餐或西餐，再掌握住有沒有宗教上的忌諱的食材。

和客人同桌點菜時，先詢問有沒有不能吃的（比如過敏等）。特別是日本料理的套餐內一定有生魚片，若是不能吃，就請餐廳將這一道換成熟食。老外沒有肉就吃不飽，那就將主菜換成日本風味的牛排。是不是純粹道地的本地菜並不是那麼重要，主要的是客人吃得下吃不下。

3. 上、下座，中式、日式餐廳

好不容易一切都準備妥當，而你卻一屁股坐到上座讓客人坐下座，一切就泡湯了。你是無心。

在一個房間內的上下座之分

日式：

Photo Credit: 遠足文化出版

中式：

Photo Credit: 遠足文化出版

房間的構造也有不少例外。比如，在東京摩天樓內50樓有一家日本高級料亭「美濃吉」，房內是傳統日式，但是多了一大片落地窗可俯瞰東京燈海夜景。這個又傳統又現代的設計讓人不知要以傳統還是現代基準來分上、下座。

不知道時就問女侍。

以此為例，上座在這裡不是一般靠字畫花盆的位置，而是面對夜景的位置。次主賓夫婦的位置是靠近門口，面對夜景。作東的主人反而是離門口遠，背靠窗背對夜景的位置。

也就是說，將這房間最美、最有特色的景色呈給主賓。席位是表示敬意的一個重點，不要等客人都到了才開始忙亂安排位置，最好早點到先看好位置分配，或先問餐廳公關。

餐廳內的上席位置

離門口遠、離洗手間遠 背靠牆 面對窗戶或美景的位置

4. 國際應酬的注意點

● 有外國人同席時，絕不用別人聽不懂的語言談笑，這是排拒人的舉動。若有數個國籍的人在場就用萬國共通的英語。用別人不懂的語言交談就像在說暗語，是社交禮儀的大忌。

● 款宴時間

歐美人注重公與私人時間的畫分和日本人很不同。歐美人一到了五點下班就是私人時間不觸及公事之交（除非到國外出差時）。所以在日本大多是在晚上宴請客戶，而在歐美大多是商業午餐（working lunch）。

● 話題

雖然商場宴客的目的是為了工作順暢的潤滑劑。但是在餐桌上反而要盡量避免談到工作的核心敏感處。歐美人、日本人都有此默契，絕不在對方三杯黃湯下肚，思考鬆懈時趁虛而入。吃飯喝酒時，談到工作的分量只要約百分之二十。

● 酒量要控制

「酒的文化」歐、美、日本人和中國人的差距非常大。對歐洲人而言，葡萄酒和食物是一套，就和喝水一樣，是每天的日常生活，所以不會在餐桌上為喝酒而起哄。勸酒、敬酒、逼酒，會讓他們覺得莫名其妙。

西方人和日本人只在開席時一起乾杯一次，接下來就各喝各的，不再干涉人吃、喝了。

不喝酒的人，絕對不會勉強喝。

● 花酒

並不是每個人都好色。聽過不少歐、美、日本人說不喜歡那種聲色場所；更聽過不少有虔誠宗教信仰的西方人鄙視這種應酬方法，聲明：「對家庭不忠的人，是人格上的問題。工作上的誠信也會被質疑。」反而成個敗筆。

也有人勉強奉陪，但看到主人在酒家的色相畢露，會瞧不起他，「原來這個人表裡不一致，平常是戴假面具！」這對今後的工作會不會有負面影響？要不要喝花酒，還是慎重一點。

書籍介紹

本文摘錄自《男品：複眼能力與品味的科學》，遠足文化出版

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作者：陳弘美

真男必備的能力

真品必學的科學

轉大人，就看這一本！

2018年度最有誠意的禮儀書・社會人必備軟體・品味人士必讀

本書附有四大特集：壽司、葡萄酒、日本深度旅遊及男士西裝穿搭

作者專訪日本伊勢丹百貨西服部門，針對本書讀者，精細講解男士最合宜服飾穿搭法

國際禮儀專家陳弘美再次出擊，推出極致觀點《男品：複眼能力與品味的科學》。陳弘美以幽默詼諧又帶一點點嚴肅的口吻改變你對禮儀是硬梆梆地教條的觀念，講解世界通用「真禮」的背後其實是邏輯，「品味」其實是基於科學原理，你就會舉一反三，並急著想學。

現代人常在世界各地移動，本書從儀態、男女交往、職場、餐飲、旅遊、休閒運動等各方面，當你深入了解「禮的邏輯」與「品味的科學」後，無論身處何處，都將盡顯不凡風采。

書中寫出學校沒教的事：

教你成熟使用社會人的七個物件: 公事包、名片匣、筆記本、手錶、手帕、錢包、筆。

教你宴會社交的禮儀，從抵達時間、製造好感、產生話題、控制吃相、甚至連男女約會都幫你設想了。

教你何時需要lady first，何時不需要lady first。

教你出外拜訪大衣與提包的脫、放，逗留的時間。

教你名片遞接與收放，服飾髮型全身氣味清潔的提醒。

教你吃壽司的流儀與點壽司的科學，重點是吃出精髓。

教你「和藝妓的距離」如何拿捏有品;高爾夫、滑雪，該如何玩中有品。

教你做一流的觀光客（如何給小費，如何住飯店，如何欣賞名畫，如何鑑賞歌劇與音樂……）。

教你葡萄酒的價值不在於價格，而在於搭配菜的方法;教你不喝醉，成為吧檯上風度翩翩的把妹達人。

教你如何讓別人認識你之後，還有想要見面的餘韻。

錢和物質不會升等你成為上流。打造自己成精神貴族才進階一流。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九