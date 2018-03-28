金正恩到訪北京：不只是為了習近平，還有5月的「川金會」

今（28）日，中國官媒證實北韓領袖金正恩訪問北京。專家認為，這是金正恩為了5月將進行的朝美會晤尋求靠山，而中國也擔心在未來的談判中被邊緣化，因此邀請金正恩到訪。

27日，日本共同社、美國彭博都報導，一列警備森嚴的火車進入中國，27日抵達北京，可能載有北韓高領導階層成員。今日，中國官媒新華社證實北韓領導人金正恩非正式訪問北京。

就國際和朝鮮半島形勢，習近平指出，今年以來，朝鮮半島形勢發生積極變化。中國讚賞北韓作出的努力。強調中國堅持實現半島無核化目標，通過對話協商解決問題。中方願意在半島問題上繼續發揮建設性作用，同各方共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩則表示，當前朝鮮半島形勢開始走向好的發展。北韓已主動採取措施緩和緊張局勢，提出和平對話建議。又說，按照北韓前領導人金日成和金正日的遺訓，致力實現半島無核化，是始終不變的立場。

金正恩表示，北韓決心將北南韓關係轉變為和解合作，舉行南北韓領導人會晤，願意和美方對話，舉行朝美領導人會晤。如果南韓和美國以善意回應，並願意採取階段性、同步的措施，相信半島無核化問題是能夠得到解決的。在這一進程中，北韓希望同中方加強戰略溝通，共同維護協商對話和半島和平穩定。

新華社指，這次金正恩是接受了習近平邀請，於25日至28日非正式訪問。報道引述金正恩表示，當前朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，從情義上和道義上，應該及時向習近平當面通報情況。他又說，中國和北韓老一輩領導人種下的友誼是不可撼動的。在新形勢下傳承並發展兩國友誼，是北韓的戰略選擇，任何情況下都不會改變。

兩人都表示，今後會繼續通過互訪，互派特使等多種形式保持經常聯繫，就重大問題交換意見，為地區和平，共同努力。訪問期間，習近平在人民大會堂同金正恩舉行會談。習近平和夫人彭麗媛為金正恩及其夫人李雪主舉行歡迎宴會，並共同觀看文藝演出。

目前，金正恩在妻子和資深顧問的陪伴下已經返回北韓。

《自由時報》報導，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）27日表示，中國政府在「週二（27）時連繫白宮，簡述金正恩造訪北京的狀況，通訊內容另包括中國主席習近平給總統川普的個人訊息，該訊息已轉達給川普」。桑德斯補充，「美國仍然與盟友南韓和日本保持密切聯繫，此發展證明與盟國合作能施加最大壓力，創造與北韓對話的合適氣氛」。

金正恩出訪北京，為5月的「川金會」鋪路

自從北韓和南韓2月份藉著南韓平昌冬奧重啟外交關係以來，北韓一直在打統一牌。隨後，金正恩請求跟美國總統會晤，川普也同意了。目前金正恩預定下月在南北韓邊境會晤南韓總統文在寅，而5月初將會晤川普進行「川金會」。

《大紀元》報導，朝鮮問題專家章家敦表示，金正恩提出要直接會見美國總統川普，這樣孤立了北京，北京為了介入這個過程，就告訴金正恩，必須要在會見文在寅和川普之前，先到北京來。

華盛頓智庫中朝問題專家孫韻表示，這顯示出金正恩變得更加主動了。是川普同意與他會面而提高了他的地位，這才促使北京更願意跟他交談。而北京邀請金正恩，為的是避免在未來的談判中被邊緣化，如果未來談判的結果導致南北韓統一，或者美國在朝鮮的存在，這都是中國不能接受的。

《經濟日報》報導，中國此刻正陷於美國發動貿易戰，祭出台灣旅行法，以及南海新攻勢之際，當然歡迎北韓。習近平心裡也清楚這是金正恩的大國間合縱連橫外交，但這也正是北京此刻需要的籌碼，藉以反制美國的包圍。

《聯合報》報導，熟悉北韓領導人決策模式的專家匿名表示，儘管平壤與北京關係在金正恩上台後不睦，金正恩終究不敢把會見習近平的順序排在文在寅與川普後面：「如果中國徹底切斷對北韓的補給，只消半年至一年，北韓就會很難熬，甚至垮台。」

該人士也指出，金正恩最想在平壤和川普舉行峰會，但是川普除非確定能得到想要的成果，否則不會成行，北京因此成為最理想的場地。這趟北京行有探路的用意，如果川金會在北京舉辦，習近平也可能參與，南韓想上桌則很難。

況且，無論「川金會」成敗如何，金正恩都需要北京的支持才能生存下去。首爾智庫「世宗研究所」研究員鄭宰興表示：「會談可能失敗，北韓在美朝峰會前需要找盟友撐腰。會談如果成功，北韓仍需要中國擴大經濟交流。」

《大紀元》報導，卡內基清華全球政策中心朝鮮專家趙通表示，「北韓知道美朝會晤非常重要，但也非常有風險。如果這次會晤失敗，美國可能宣布外交方式失敗，而轉向更強硬的態度，甚至進行軍事打擊。而跟中國之間保持一個穩定的、正面的關係將防止美國轉向更強硬的態度。」

面對川金會巨大的不確定性，金正恩仍然需要中國做他的後盾。而中國也不甘心在朝鮮半島局勢當中被邊緣化，不甘心放棄朝鮮這顆棋子。因此，在川金會前夕，金正恩緊急訪華可說是各取所需。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範