台大社會系，你憑什麼主辦高中生人社營？

文：李鈞冠（台大城鄉所）

3月24日FB粉專「高中生人文及社會科學營」，以台大社會系的身分，回應許多申請營隊的高中生對於人社營錄取標準的疑問。該文以抽象的「人社精神」作為文眼，沒有正面回應質疑，只是摸了摸這些充滿疑惑的頭，總歸一句話：「我們沒有標準，因為標準並不存在。」

姑且不論如果沒有標準，為何還要求這些報名者撰寫：需有人類學田野觀察能力的短文一、人社摘要與論述能力的短文二、老師推薦函與在校成績單，而不是抽籤或擲杯決定。看到這種對於「人社精神」的闡釋方法，曾經就讀清大人社的我，都不知道是我大學沒有修習好人文社會科學，還是主辦人社營的台大社會系自己都搞不清楚人社精神是什麼。

如果台大社會系連自己都搞不清楚、說不清楚人社精神是什麼，你有什麼資格拿科技部（納稅人）的錢，舉辦人文與社會科學營給可能對人文社會科學還懵懵懂懂的高一生？我嘗試在以下的論述中，闡釋我所謂的「人社精神」應該為何、台大社會系對於錄取標準的提問回應有何違背「人社精神」的問題，以及「人社精神」應該如何展現。

所謂「人社精神」

我以為「人社精神」除了對於人以及社會理解與關懷，更要以人文社會科學的能力作為基礎。

何謂人文社會科學的能力？首先就是對客觀現象判斷的能力。好比如果你聽信部分媒體所塑造的形象，認為參與社會運動的人總是被特定政黨策動，那麼便幾乎不可能達成對於這些社會運動者的理解和其所訴求對象的關懷。第二步，就是分析這種現象是如何形成的能力，好比解釋是什麼樣的政策後果，導致台灣既有高空屋率也有高房價？

奠基在人文社會科學能力上的「人社精神」，才能達成真正的理解與關懷，而不只是打打嘴砲。

因為以這種能力促進的理解不僅止是表面的，更是貼身的。以強調民族誌方法的人類學理解來說，要求我們將習以為常的事物陌生化，盡可能地避免受到先入為主觀念的影響，從而同理與自己不一樣的人。

關懷也不僅止於是口頭上的，而是實踐的。以受到馬克思主義與女性主義影響的社會學關懷來說，這樣的關懷訴求「看見邊緣」，除了看見在資本主義運作底下被異化剝削的工人、父權體制下被壓迫的性／別，更要求我們去組織動員、去改變那樣不公平的體制。

台大社會系的回應如何違反了所謂「人社精神」？

以台大社會系的回文來說，「人社精神」是抽象的，根本不存在標準。所以他們可以不正視那些提出疑問的高中生的問題，然後以不存在的標準來選擇誰可以參與由納稅人的錢舉辦的人社營。

但以我上面所闡述的「人社精神」標準，台大社會系何時真正同理了那些沒有被「不存在的標準」選上的高中生？台大社會系可有關懷過這些被排除了的高中生的訴求：他們真正不滿什麼？如果台大社會系未了解這群高中生的疑問正在於「如果不存在標準，那另一群人為什麼可以被選中？」，卻跳針似地以「反正人社精神沒有標準。」回應，怎麼能夠真正解除這些高中生的疑惑？

台大社會系避重就輕的回應，彷彿以一個「沒有標準」就能掩蓋自己具有選擇「權力」的事實。在這裡，我看不見哲學對於正義的要求、社會學對於弱勢的關懷、人類學對於他者的理解、政治學對於權力的討論。雖然這樣的學科分類是不恰當的，但這些學科的統合正是人文社會科學的要求。台大社會系不解釋自己篩選學生的標準為何，也就失去分配全民資源的權力正當性基礎。

「人社精神」應該如何展現？

那麼，如何才能算是正視這些沒有被錄取人社營的高中生的疑問？除了由台大社會系自行公布錄取標準，也有一些人文社會科學的方法取徑去理解這些高中生的疑問。

以《今日新聞》在2008年所整理的全台灣明星高中來看，對比第十七屆的人社營口試錄取名單上的高中，以及第十七屆人社營的活動簡章寄送學校名單來看，我們可以發現科技部的人文及社會科學研究發展經費，高度集中於所謂的明星高中上。

雖然教育資源集中化的現象在台灣一點都不稀奇，但這並不意味這種可能固化階級的資源分配方式不應該被反省，尤其是在面對被排除在這些資源之外的人質疑之後。在這裡，台大社會系沒有給出對於營隊成員明確的審核標準，或許承繼了台灣習以為常的不均等資源分配的觀念，傾向將資源挹注在或許早已是菁英的另一群學生身上。

在這裡，我想引用長期擔任人社營協同主持人、台大社會系教授陳東升在〈從設計到社計的社會學想像（一）〉提及的社會學觀點：

……所以，為誰設計是很重要，也是社會學者通常最先要思考的議題。相對於傳統設計專業，社會學在考量產品、服務的主要目的滿足基本的需求，而不是刺激欲望、滿足欲望，因此社會學強調為90％的公眾需求設計，而不只是為那些負擔的起金錢開銷的10％的客戶設計。……

套用在由台大社會系掌握權力的人社營資源分配上，也應同樣套用這個道理：今天人社營是為誰設計的？如果真的如第十八屆人社營所秉持的「推廣人文及社會科學的精神」 （不存在的精神） ，歡迎任何有學習興趣的人來參加，則作為（可能是）頂尖社會學者聚集的台大社會系，依照人社營協同主持人陳東升的觀點，人社營應該要為未獲取明星高中資源的90％學生需求而設計，而不只是為那些能夠滿足「人類學田野觀察能力與人社摘要與論述能力」的10％學生設計，不是嗎？

台大社會系，你憑什麼錄取／不錄取那些高中生？

根據上述對於人社精神的爬梳，以及對資源分配不均的關懷，台大社會系勢必有必要說明自己到底是依據什麼標準、什麼樣的精神去決定人社營的資源應該如何分配，否則可能既不具有資源分配的正當性基礎，也愧於以社會系之名自居。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航