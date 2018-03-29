開除提勒森證明在川普的心中，只有硬幹，沒有外交

文：國家之間，戰爭與和平

美國總統川普（Donald Trump）開除國務卿提勒森（Rex Tillerson）只證明一件事，在川普的心中，只有硬幹，沒有外交。近來美國最重大的外交事件，都與提勒森有關，也都與中國有關，一件就是五月可能會登場的川普金正恩會面，另外一件就是美國為了抑制中國在世界各地的擴張，由提勒森領銜出訪了中南美洲以及非洲，尤其是三月初的非洲之行格外重要。

提勒森訪問了衣索比亞、肯亞、吉布地、查德、奈及利亞五個國家，這五個國家都有各自的關鍵影響力，同時也因為中國挹注大量資金，跟中國有越來越大的經濟貿易關係，這也意味著中國在非洲的施力點正在急速的成長當中，為了平衡當地的中國勢力，提勒森有必要身體力行證明美國對在地的重視。首先這幾個國家跟中國的深厚關係。

衣索比亞

目前東非第一大經濟體、非洲聯盟的總部，衣索比亞失業率長期以來都相當高，為了促進經濟成長，衣索比亞不但高喊「複製中國」經濟模式，同時引進大批中國企業，這些中國企業為衣索比亞的年輕人提供了相當多的工作機會，加上執政方式採取高壓威權與美國價值悖逆，在本質上與中國國情較為契合。

肯亞

這塊在六百多年前，明朝鄭和就曾經四次遠航到達的國家，與中國的關係非常密切。國內的公共建設極高比例由中國企業承包，雙邊貿易的數字每年都在增長，總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）2013年當選第一個出訪的國家就是中國，他花了國家預算的五分之一，相當於40億美金蓋了一條480公里的鐵路，連接了首都到印度洋港口城市，這是他的重要政績，但是因為技術資金都來自中國，這也註定了肯亞對中國的依賴。

吉布地

吉布地對中國有多重要，只要看一件事情就知道，吉布地是中國第一個海外軍事基地，吉布地位於非洲之角的關鍵戰略位置，北接紅海、東連亞丁灣阿拉伯海，可以控制蘇伊士運河進出，正好是索馬利亞海盜最為猖獗的地方，中國在當地有一萬名的解放軍駐守，數艘大型軍艦跟補給艦停泊吉布地港，這被視為是中國「珍珠鏈戰略」（String of Pearls）的一環，透過戰略投資取得關鍵沿岸港口控制權。

查德

非洲內陸國，被稱為非洲之心，在發現蘊藏有9,000萬桶石油之後，各國開始爭相進入投資。內戰嚴重，政治穩定性差，中國在該國擁有大量石油投資股份。查德跟下一個要提及的國家奈及利亞一樣，國內都有激進組織「博科聖地」（Boko Haram），這也讓查德的中央政府面臨極大危機。

奈及利亞

非洲的第一大經濟體，同時也是非洲第一大產油國。但是這個最大的產油國卻時不時鬧缺油，因為奈及利亞缺乏煉油設備跟資金。奈國第一個自主建設的煉油廠，就是中國花了80億元協助蓋的，同時雙方還簽署了230億美金的備忘錄，建設煉油廠跟石化廠。

同時中國有大宗的貿易跟貨品外銷到當地，中國借貸了數十億美金修建公路、鐵路、發電站跟機場等等，已經成了該國最大的債主，也讓奈及利亞對北京的依賴越來越深，雖然當地有種族跟博科聖地等內部動亂因素，但是因為中國不干涉政治體制，因此奈及利亞與中國官方保持良好關係。

總結來說，這幾個國家大都對外貿經濟有極大需求，同時政治體制也不穩定，無法民主化，簡單講就是需要錢、需要市場、需要技術也需要平定內部叛亂ㄊ武力的時間。你拿美國民主模式來教訓它們是沒有用的，它們光是為了維持國家完整就已經焦頭爛額，它們需要經援不需要教訓。因此提勒森準備了5.3億美元的人道補助，但是沒說錢從哪裡來。

美國的誠意就是派出了國務卿出訪，結果在出訪還沒結束，連會報的機會都沒有，就被川普開除，請問非洲這幾個國家不會覺得被耍嗎？如果一國國務卿可以在重大出訪的當下被開除，川普的外交可信度還剩多少？

作為世界第一大國，川普或許有大量的外交軍事遺產可以揮霍，但是做為全球戰略布局，川普遠遜於習近平。光是從這次非洲之旅的評價，不但沒有擴大美國在非洲的影響力，反而讓美國的誠信墜入谷底，這種外交玩法，就像富家子撒錢玩，看起來川普隨心所欲，其實口袋裡的的籌碼早就越玩越少。

本文經國家之間，戰爭與和平授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航