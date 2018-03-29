排隊風潮再現？髒髒麵包帶來的產品價值思考

作者：不願具名的攝影者

「愛排隊」成為台灣特別的文化，尤其新開幕的店家，總是能看到一窩蜂的民眾排在門口等待，到底是店家吸引人，還是看見人潮就想排隊，有專家指出，其實主要和心理因素有關。看到很多人排隊時，大腦會分泌神經傳遞物質多巴胺讓人感到興奮，原本喜歡湊熱鬧的人，就會因為多巴胺的影響，不知不覺的跟著隊伍排隊了。

舉個實例，當很多人一蜂窩跑去排吃一蘭拉麵，自己原本不感興趣，但又擔心無法加入大家的話題，於是還是趕流行跑去排隊；類似這種「想跟別人一樣」的經驗或想法，就稱為「從眾效應」。泛指人們常常受多數人影響，沒有多加思考，就跟從大眾的思想或行為做決定。這也被稱為「羊群效應」，因為在羊群中，只要有幾隻羊動起來，其他的羊就會跟著走。

這種現象已經在台灣被社群網路上討論了數次；這種排隊場景，究竟是愚蠢，還是追求時尚的行為？筆者對此抱持中立的態度，這次想來跟大家討論人氣商品的操作，在我自己工作職場不斷學習中，我認為應該有什麼樣的心態和商業運行方法。

一、從眾的人氣商品只是一時，能長久還是要有自己的特色

其實這次髒髒包的操作，跟以往爆紅名店不同的地方是，他是從韓國與中國藉由話題引進台灣的產品。當台灣烘焙業者知道時，就開始跟著趨勢製作販售。所以他不限於一家店，而是只要知道如何製作這款髒髒麵包的烘焙店，就可以做出這樣的爆紅產品來販售。但我們試想，這次的風潮究竟會持續多久？一個月？甚至更短？那做出這款麵包也只能提升那麼短時間的客流量，而且消費者不會認識到你的店，只會問：「有沒有賣髒髒麵包？」其餘一概記不得。他不只不能協助店的品牌認知，只是成為此次風潮的抬轎者。請記住：「只專注短期操作不會讓你加值，只會讓消費者覺得你沒核心。」如果要長期操作，建立死忠粉絲，還是要回歸需要有自己店內的特色才是王道。

二、建立人氣商品，先了解自己，再判斷市場

不過你可能會問：「既然不要跟風，那要怎麼打造出爆紅的風格商品？」我只能說：「我也不知道」不過可以確定的是，成功有千百萬種，但失敗的方式總是那幾種在出現。要打造出人氣商品的方式，我認為是先從了解自己的優劣勢開始，並且知道自己的優勢後，再判斷市場的目標群眾，並且在這鎖定好目標群眾後，不斷將自己的優勢升級，建立競品中無可取代的地位。

三、就算賣別人的人氣商品，也該有自己的靈魂

你可能覺得這跟第一點會有衝突，其實並沒有。第一點我只提及：「不只不能協助店的品牌認知，只是成為此次風潮的抬轎者。」不過如果能賣別人的人氣商品，又有自己的特色，這又算另一回事了。如何讓自己在賣別人東西可以擁有自己的靈魂，最重要就在於「把人氣商品的優勢，也能把自己的特色結合，成為一個新的混種特色內容。藉由這波浪潮，讓大家可以看見你的特別」。

就網路社群舉例，許多小編會將時事梗結合自家產品成為讓人會心一笑的圖文內容，令人不禁驚嘆他們的創意；相較於我們一般轉貼時事新聞，轉達訊息，這中間的差別，顯而易見，就是藉勢行銷自己，和替人抬轎的差異。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航