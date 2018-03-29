【時評劇】假如毛澤東遇到習近平，他會說什麼？

文：莫敵

據聞英明領袖偉大核心的國家主席將鞠躬盡瘁終身領導，14億人民歡欣鼓舞山呼萬歲；忝為「絕不容許分離、絕不膽敢獨立 」的台灣省一島民，豈可不率眾響應共襄盛舉——爰仿大陸流行文體的「段子」製此短劇一齣，以抒兆民膜拜忱，用助吾皇攝天威。

「段子」劇本，也算是一種時事的parody，理念先行——也是一種表達強烈觀點的「評論」，此文內容全關於時事，只是放在更大的歷史框架中，並中國民間現在還是很流行的「對聯」來串連，介於虛實之間。

中共愈趨獨裁極權，生活在相對自由的土地上即使還沒感受到直接的影響，部分人士的口誅筆伐也已累積了大量評論或影片，就是比較少見出以戲劇諧謔形式的對抗；而一般大概都不會否認，中國大陸公眾對於娛樂的關注要遠遠超過對各種嚴肅的議題——這正是中共政權的意圖——即使嚴肅的議題也娛樂化了，更何況由於層層封鎖，大陸民眾多數讀不到海外的評論，在這種情況下，有幾個帶點搞笑的、小小的關於政治議題的劇本可以公開演出，即使只作為紙上劇本，若在中國境內有機會被讀到，我相信其喚起的效果不會遜於任何一篇自由的評論。

序幕

（幕起。毛澤東鬼、戚本禹（中共文革小組成員，過世前曾大力支持習近平，稱其為「毛澤東第二」）鬼上。以下簡稱毛 、戚，餘例同。）

毛：哈哈哈哈哈！東風吹、戰鼓擂，後繼有人、後繼有人吾懷慰。我憋了42年總算又要出頭了。本禹，你才剛死了不到兩年，比較接地氣，把我那壓棺珍藏的紙條給我那習孫子送去，我一生事業精華盡錄於此，怕人笑我吹牛故秘而不宣至今，叫他好生拜讀傳承——紙條怎麼寫的唸我聽聽：

戚：

文史哲兩腳跨

黨政軍一把抓

功德言度眾生

天地人我獨大

報告主席，習大大......

毛：呸！老毛面前誰敢稱大？「大大」這詞是哪個馬屁精發明的？還是叫他習孫子！

戚：是，主席，這習孫子不通文墨曾貽笑大方，「文史哲」是談不上了；現在也不時興文史哲——當代流行的是「街網媒」，街上網上媒體上。全國大小街道上現在已遍布監視器，還有臉部辨識及大數據這些新玩意兒，加上五毛大軍，在網上把個「監控」搞得滴水不漏，大小各種媒體牢牢姓黨——如今對人民管制的能力已經遠超文革時期…

毛：我們共產黨從不管制人民。這是為人民服務，要記得。

戚：是，主席，這習孫子多年來身兼了多個中央小組的組長，「為人民服務」還真有他的一套，加上20年來「維穩」的成果…總之現在反動派是天羅地網插翅難逃。待會兒我再跟主席解釋「網上」、「維穩」、「大數據」等等這些新名詞；剛剛提的文史哲三字要不要先改成「街網媒」？實事求是，也符合時代潮流。

毛：准。就是「街網媒兩腳跨」這句唸起來挺彆扭。得了吧，就先送去——等等，這孫子新皇登基，我貴為太上皇好歹也賞他一副對聯，順道傳授他兩句宮廷統治的心法秘笈。

（寫就。遞紙條。毛鬼、戚鬼同下。）

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第一幕：稱帝不是東席，言者秦城雙開

（中央警衛軍12名士兵上，男女各6人，均分兩列站邊。新任政協主席汪洋、新任人大委員長栗戰書［習近平最信任的心腹之一］上。）

汪：牢記使命！這次新官上任還得感謝大大提拔。

栗：不忘初心！可這位子可是提頭坐的，還得進一步宣誓效忠才能長保官位。

汪：也是。咱兩個橡皮總圖章給他蓋上印了怕還不夠——先查查那幾個投反對或棄權票的…

栗：我倒有個主意——大大近年提倡傳統文化不遺餘力，咱們合擬個文言對聯，當作他終身制的賀禮應該龍心大悅，豈不妙哉？

汪：這主意不錯。但他連「通商寬農」都讀不懂，文辭得要淺白些——

汪栗合唸：

臘肉出棺獨裁復辟文革再啟

包子修憲北京登基南面稱帝

（幕後） 王滬寧：橫批——不是東習

（王滬寧［近三任中國最高領導人的主要撰稿人］上。簡稱滬。）

滬：不揣淺陋，狗尾續貂。

汪、栗：什麼「不是東西」？這不罵人嗎？你好大膽子！

（王岐山［中華人民共和國副主席］上。簡稱岐。）

岐：左右的，拿下了！

（兩列士兵各跑出3名一湧而上，抓住王滬寧。）

滬：冤枉啊！我講的明明是「不是東習」——只因汪栗兩位太過直白，我這是預先為兩位開脫，一片好意，表明不是毛澤東、習近平；縱使無功，何罪之有？

岐：我想抓的人就沒有給放的——你敢說你沒有犯過貪腐罪？

滬：敢向習主席發誓——的確不曾！

岐：敢說你從未玩過女人？

滬：這…可從來不敢玩您老人家看上的女人！

（女兵齊掩嘴笑。）

岐：黨說你有罪，就是有罪——

貪腐曾與不曾 都送秦城

褲襠開或未開 盡遭雙開

押下去了！

滬：《中華人民共和國憲法》第35條保障人民有言論自由，言者無罪！

（嘶喊聲響在幕後。王滬寧被拖下去。）

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習近平的「打虎猛將」王岐山，當選中國國家副主席。｜Photo credit: AP／達志影像

第二幕：唯婗虛懷若谷，齊誦吾皇聖明

汪栗同下。又上來六名士兵補位。習近平上。

幕邊習栗擦身而過，習湊耳問栗：「有關趙樂際（中央紀律檢查委員會書記）的報告，什麼時候打上來？」栗唯唯。毛鬼隱身幕後微微點頭。）

習：哈哈哈還聞者足戒哩。幹得好幹的好，老王啊，這小王心機叵測妖里妖氣，聽說外面人稱國妖，我早看他不順眼——還是你老王忠心耿耿最能為我辦事。我說老王，你總管大內多年也算勞苦功高，但聽說你席不暇暖之餘，筆墨功夫也沒放下——剛才汪洋栗戰書合擬的那副對聯，我早經由監視器看過，確實直白了些，說得倒也沒錯，就是還少了一點力道。你也試擬一幅給我聽聽：

岐（冒汗微抖）：吾皇新喜，敢不遵命。但文言非我所長，待我想想…

（沉吟道）：

東方紅 東方出了個毛澤東

西天靚 西天來了個習近平

橫批——是個東西

習：這…

（毛鬼竊聽歎道：我黨氣數或將盡，此公預言實驚人。）

（趙樂際上。）

趙：不忘初心！牢記使命！這不造反了嗎你？詛咒我們主席早上西天——左右的，拿下了！

（六名士兵一湧而上抓下一臉錯愕的王岐山。幕後，王岐山吶喊：是「靚」不是「近」，冤枉啊！而且我說「是個東西」啊，怎麼「不是東西」也不對，「是個東西」也不行？毛主席習主席您們都是個東西！）

（毛鬼忍俊不禁。士兵皆笑。又有6名士兵補位。）

習：哈哈哈，老趙不愧我習家軍勇將。這太監頭子心懷鬼胎且功高振主，我早容不得他，老趙你再添一功！先拿下老王小王這兩個心腹之患，那李克強（國務院總理）韓正（國務院副總理）兩個傢伙原非我族類，其心必異，你也要留點神。

左右的，速召其餘常委晉見，我也自撰一副對聯，虛懷若谷虛懷若谷，也要大家評價評價——

（李克強、汪洋、栗戰書、韓正同上。）

四人與趙樂際合道：洗耳恭聽！洗耳恭聽 ！

習掏紙條唸：

千官率皆擁戴 東廠西廠

萬吏誰敢質疑 訊杖廷杖

趙：天地因而變色

栗：古今未有奇聯

眾中常委拜倒齊頌：吾皇聖明！

（趙著人速將對聯大字墨書高掛中堂兩柱）

（幕後毛鬼：深獲我心。看來天安門上我那世界最大的領導人畫像還可以高掛、水晶棺裡的臘肉還可以高枕無憂幾年。）

習：我向來喜歡集思廣益。這橫批大家還一起想想——

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第三幕：四方強國浩浩，跟前小狗㕵㕵

（眾苦思不獲。韓正忽膝行趨前。）

韓：報告主席，台灣有個媒體集團也是歸我們管的，裡頭人才濟濟，何不叫他們來獻上這個橫批，也顯示我黨大公無私，對島民一視同仁，皇恩所至雨露均霑，民無—— 嗯…兆民受惠。

習：哦，是哪個媒體集團來著？

韓：㕵㕵集團。

習：汪汪？ 汪洋的汪嗎？

汪：不，報告主席，是小狗㕵㕵叫的㕵。

習：我想起來了——這㕵㕵叫媒體集團，老闆是那個蔡㕵㕵嗎？

汪：正是。這蔡㕵㕵領導——不，應該說統治他集團還真有一套。前一陣子他生日，集團員工合製歌舞片向他祝壽，扭秧歌跳忠字舞重現台灣 ，大搞個人崇拜…

習：搞個人崇拜？這不是我們的專利嗎？（繼而怒形於色）國台辦怎麼管他的？把張志軍叫來問問！TMD！這給奴才當奴才的奴才，底下居然還有一堆奴才幫他搞個人崇拜！我們中南海一言堂就不容許民間有這種怪事。小島民主制度果然亂象橫生，待我收復台灣，把這些亂臣賊子一起抓起來！

李：主席息怒。這蔡㕵㕵是一統台灣的馬前卒，現在還用得著…何況吾皇就要登基大喜，犯不著為這孫子生氣…

習：也罷。說到這共和改制之典，小李子，交代你的事辦得怎麼樣啦？

李：主席放心！早已交代王毅派出專使個別邀請，這兩天就會有答覆。

習：當世英雄我只佩服這三個，美國特朗普，俄國普京，還有那個土耳其的叫什麼來著——

李：埃爾多安。

習：朝鮮的金孫子膽敢單挑美國，也算一號人物。還有菲律賓的那個杜爾特特…

李：杜特爾特。

習：也把他叫來叨陪末座，和金三胖一搭一唱， 激怒特朗普，也出盡洋相，更對照出我中華大國的泱泱風範；這兩個小丑常常口出狂言，席間插科打諢倒也有趣，可助餘興——不要讓人覺得我們共產黨是不懂幽默的哈哈哈…

眾匍匐合頌：習皇帝千秋萬世！

習（盯著對聯）：哈哈哈哈哈共產黨一統江山——咦？

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第四幕：憲章灰灑大海，人權仍有餘波

（劉曉波魂魄上，瀏覽柱上對聯。）

劉：東廠西廠、訊杖廷杖；橫批——都是混帳！

（眾人毛骨悚然）

栗：挫骨揚灰灑大海，銷聲匿跡又重來？

習（大吼）：我可不怕你！別忘了你的太太劉霞還在我手上！

（毛鬼上）

毛：別理他！哈哈哈你看這對聯還湊合？

劉：對仗尚稱工整。但絕對不是你那習孫子可以作得出來的。

毛（詭笑）：北大中文教授眼光果然不同一般——哈哈哈，似工非工牛屎對聯。

劉（大笑）：半通不通狗屁橫批。

（眾驚疑未定。忽一起跪下大哭道：毛主席啊，我們多麼想念您！）

毛（大怒）：沒出息的幾個雜種！捧美帝聯蘇修也還罷了，朝鮮金家三代忘恩負義，你們只會對他卑躬屈膝，還要請來我堂堂中南海當座上賓——回到我的時代 ，一顆原子彈就給他解決了——都給我滾！（脫下一只布鞋丟去。）

（眾快步散去同下）

（幕後哭聲持續。夾雜著習近平一聲大喊：糟了！這老毛復生我還當得成皇帝嗎？）

毛：我大鬼虎嘯歸山。

劉：眾小鬼抱頭鼠竄。

毛：再擬一聯請教橫批——

十全十美共產黨

一帶一路中國夢

劉：黨話夢話 都是鬼話

（相視大笑）

毛：知我者，其曉波乎？想當年我把這神州大地搞了個天翻地覆，何曾不自知一本毛語錄都是鬼話？「人」這個物種其實賤得很，嘿嘿我就是要愚弄黔首顛倒蒼生；一般人只要手上握了一點小小權力就要弄權整人——我只有自己登上權力的頂峰，就是要搞極權，才能壓制世間這些牛鬼蛇神。

那個習孫子吹牛說他讀過盧梭，我看盧梭的著作他只領會了這一句——「暴君之下人人平等」，這才是歷史及政治唯一的鐵律，我早有覺悟；而人類中所謂的精英—— 資產階級知識份子，更是最反動的，搞懂了這一層再略施勾魂小技激發他們原罪感，果然連你們北大的兩位哲學系老教授、響噹噹的金岳霖跟馮友蘭也嚇得魂不附體、盡入吾彀中。

我可清醒的很呀——當時全國清醒的知識份子我用手指頭都數得出來… 錢鍾書才不世出，我不想碰他，這才納入我的御用翻譯隊伍；陳寅恪望重士林我更是不敢碰他，但自有紅衛兵去折騰他；當然還有最是那頂天立地一條漢子梁漱溟居然敢當我面批逆鱗、捋虎鬚… 唉！ （陷入沉思） 其他的政治人物對我的評價我全沒放在眼底，我就是他們的大王啊！誰怕誰？

我在意的是歷史，年輕一代的文史學者，當然是在海外的嘍，首擎義旗揭發我真面目的，應該自余英時始，從此絡繹不絕的批判，我的歷史名聲全臭了！思之可歎。近幾年又有個余杰吧，更是老跟我黨過不去，不知挖掘分析了多少真象，鞭辟入裡步步到位。就拿這次鬧得熱哄哄的修憲來說，余杰隻眼獨具，一語道破共和國的憲法就是一坨狗屎，修不修其實無關緊要。

沒錯，那部憲法以前我一頁一頁撕下拿來擦屁股的，不然怎麼會把林彪是我接班人也寫進去——這不從來就是個笑話嗎？江山代有才人出啊，那余杰也是北大出身，號稱才子，膽識俱佳，就是太道德潔癖了些，他不知道搞政治是非得去淌那個渾水的。

他也是你的學生？但有道是，秀才造反三十年不成，看看你這改良主義行得通嗎？搞到屍骨無存、愛妻不保；以前胡適之就試過了，他是蹇居孤島抑鬱而終。另一邊也看看他們從鄧小平以後把我的中國搞成什麼樣子了？一切向錢看！完全悖離了我們當初無產階級革命的理想。來來來！跟我一起再去幹革命，槍桿子出新政權，再搞他個地覆天翻！

劉：萬載勁敵是閣下。

毛：哈哈哈，千秋知音唯使君。

何不共謀一醉同商大計？

（毛趨前想與劉攜手同退。劉忽現不忿之色。又側頭瞇眼指遠方。）

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第五幕：峰頂仍未燃盡，帝冠終得落空

劉：咦？那遠遠走過來的，不是魯迅嗎？

毛（嚇一大跳）：什麼？

劉：呀！怎麼都來了？梁啟超陳寅恪陳獨秀胡適之傅斯年…哇！還有蔣中正孫中山；還有一干人遠看不清楚，莫不都是些，碩學鴻儒、兩黨先烈？怎麼一起全都來了？

毛：這壞了！我怎一個都瞧不見？嚇！我最怕這些人。溜之大吉走為上策 ！

（幕前僅劉曉波一人。毛澤東躲在幕後獨白。）

毛：後代的學者罵我也還罷了，反正都是身後事；最怕的就是這些也已作古的老傢伙，至今還糾纏不清——當中最麻煩是陳獨秀和魯迅，一個中國共產黨的老祖宗，一個左翼思想的領袖，脾氣都最壞，我後來完全悖離了他們的理想，他們看到我就要開罵。他們連同胡適之傅斯年一起領導的文學革命、新文化運動，老實說我後來搞的文化大革命，也就是想學學他們當年那股風光勁兒、過過癮，只是搞過了頭。老蔣我倒是不愁 ，戰場上見真章，頂多再來一次對決。孫總理嘛，當年承他一番聯俄容共的美意…總之還是愧對他。

前陣子我在陰間遇到鄧小平，劈頭就是幾個耳刮子，我大罵他：管你黑貓白貓，怎把中國搞這麼糟？正當其時，那一幫聖賢正好也從天而降，一把揪著我開堂審訊，他一言你一語我被罵得臭頭，後來他們總結的居然也是異曲同工的這一句：管你陰謀陽謀，怎把中國搞斷了頭？我無言以對冷汗直冒，還是那矮凳子身手伶俐，眼尖跑掉去給周恩來報訊，恩來率十萬紅衛兵火速趕來救駕，我才得逃出生天——重回地獄。這回又讓我躲過，好險好險，還是快逃！

劉（側耳傾聽苦笑）：皇帝夢，一場空，古今同。待從頭，收拾舊山河，功成就走，依然海角逐客。

老毛確實是有點自知之明的。他心底也許比誰都清楚，共產黨的理想早在文革開始、甚至更早在延安的整風運動或蘇聯的大清洗時代，就已經徹底破產了。我跟他一樣深惡痛絕的是，現在還披著「中國特色社會主義」時裝的那具殭屍。

自鄧小平六四槍響以後的神州大地，整個民族的靈魂被一嚇、又一轉而陷入物慾的深淵，除了物慾還是物慾、和虛榮的攀比，腐敗到現在還看不到底線，就是不知道這世間還有與價錢無關的價值、與功利無關的成就，腐敗的核心、共犯結構頂端的那個政權反而成為膜拜的神龕，這個民族原來根深蒂固 的奴性又徹底被喚起來了，理想主義蕩然無存，這才真的是萬劫不復。

我一生奮鬥的目標——民主自由，坦白說，有時連自己都不敢肯定，這究竟是人類文明發展的終極價值，還是到頭來一場幻覺？現在的中國已經變成了一個龐然怪物，所謂的中國模式，其實像《1984》和《美麗新世界》的合觀共構，也許真的會造就出一個全新的人種，如同《正午的黑暗》裡讓老革命的主角心甘情願俯首就刑的「尼安德塔人」。

這個突變的新人種再也不需要人權、解放、真正的解放，再也不需要民主自由——這正是這次習近平稱帝的沃土。只是在我仍然可以感受到的這個階段，歷史應該還走向不明。我這「歷史階段發展論」的觀念正是來自胡適之。

美國神學家及政治家尼布爾（Karl Reinhold Niebuhr）說得好：「人行正義的本能使民主成為可能，人行不義的本能使民主成為必須」，在「人」的本質還沒徹底改變以前，如果有所謂本質的話，我深信民主憲政、人權自由仍是普世價值。別看他中共政權現在氣焰沖天，去年7月我赴難以後，海峽對岸有人擬了一聯——

近平天際 鐵打江山窺暮色

將起民心 血染海嶽望曉波

頗有預言的意味但是對我過獎了。而且我從不希望有任何人流血，即使是為了革命——革命，這個「寫在歷史風車上的辭彙」。唉，青山依舊在，幾度夕陽紅？這對聯的橫批呢？還有待未來。正是——

歷史功過難論 批判留與後人

辛亥革命前5年劉道一成仁，同盟會第一個烈士，22歲。孫中山有挽詩，正氣磅礡，不是老毛作的出來的。這首詩現在沒幾個人記得了，我還會背——

半壁東南三楚雄，劉郎死去霸圖空。

尚餘遺業艱難甚，誰與斯人慷慨同！

塞上秋風悲戰馬，神州落日泣哀鴻。

幾時痛飲黃龍酒，橫攬江流一奠公。

子魂魄兮為鬼雄！後人若有祭我，當亦以此詩——

中國啊，中國！哈哈哈哈哈。



（幕落）

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►自稱「共產」的史達林和毛澤東兩人，如何背叛馬克思主義？

註解

臘肉： 湖南名產，中國民間隱指防腐的毛屍。

訊杖：用刑杖拷訊，與朝廷上的廷杖不是同一件事。 此處為求工整並用。

憲法：林彪作為毛澤東欽定唯一接班人曾明載於共產黨章程及憲法草案。

劉曉波及毛澤東的獨白與對話都是作者虛擬，除了毛指斥知識份子反動及「槍桿子出政權」的那兩行之外，並無一句出自兩位的著作，所以也不一定合於他們本人的思想。特此說明。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航