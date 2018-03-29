金正恩訪北京，顯然中國有意對5月「川金會」下指導棋

文：王崇旭（韓資企業擎學股份有限公司CEO、國立中正大學企業管理學系博士班）

美國總統川普（Donald Trump）最近對東亞局勢動作頻頻，從去（2017）年12月聯合國對北韓經濟制裁後，2月「不阻擋」韓國金援北韓參加平昌冬季奧運，到3月5日兩韓峰會，9日宣布5月川金會，將在高峰會中解決北韓核武問題，14日對川金會意見相左的國務卿提勒森（Rex Tillerson）被辭職。17日簽署《台灣旅行法》，國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）極快速度於20日至22日訪問台灣。22日簽署對中國大陸貨品祭出600億美元關稅的備忘錄。同日，白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）遭到撤換。25日，美國在台協會歡迎台灣未來申請加入「境外預先通關」。川普總統看起來是一個無法預測的政治人物，然而他撤換人馬執行個人意志的手段一如他在電視節目的風格。

國際政經網絡向來是牽一髮而動全身，從來沒有「經濟歸經濟，政治歸政治」這麼簡單，敵（中朝）友（日韓台）陣營全在此次美國政策波動的影響範圍。風暴核心的美中關係緊張可追溯到前總統小布希（George W. Bush）上任時，美國定位中國為「戰略競爭者」；爾後美國遇到911恐怖攻擊，主要戰場轉換到恐怖組織與賓拉登，尋求國際夥伴下改成「建設性的合作關係。」

歐巴馬（Barack Obama）上任後則遇到次貸危機引發的金融海嘯，先求貨幣流動性以避免經濟大蕭條重現，也無暇顧及美中的巨大貿易不平衡。當中國推動的「一帶一路」把人民幣經濟推廣到國際上時，必然將與美元作為國際流通貨幣的經濟系統，引起競爭效應。美國要維持目前的印鈔票輸出成他國外匯，將國內通貨膨脹外銷的現狀將受到衝擊。

川普的貿易戰不是天外飛來一筆。從上任後公開與蔡總統通電話開始，對中強硬這步棋的遠景隱約可見，端看美中雙方誰可以先拆解對方的籌碼。

無論是自由貿易還是關稅保護，單一國家不可能全面得利。哪個群體獲得相對利益和背後的政治盤算，端看政治人物的取捨。對美國而言，貿易大戰的前奏在去年8月中展開301調查時就已經開始，第二步則是12月參議院通過稅改方案，對企業減稅，吸引資金回美國。

美國的勞動力價格較高，全球化以來企業以海外生產、外包的方式來壓低成本，甚至有些大型企業以購併方式將企業總部遷移至歐洲，造成國內中低階勞力失業率上升，許多工業州因而沒落。雖然從歐巴馬任內就開始推動製造業回流，不過川普積極拉攏郭台銘到美國設廠，手段又急又猛，意在拉攏上次大選意外翻盤的五大湖的藍牆州繼續維持紅色，畢竟，其他深紅州一點都不用擔心。

這些因重工業外移而蕭條的州，藍領階級會對他更加支持，競選連任也就多一分勝算。因此貿易戰美國就算不是全勝，至少也會達到提升中低階勞力就業率的目的。而且國內的景氣也不是以虛的房地產金錢遊戲，而是民眾藉由勞力所得所推升的景氣復甦。

中國一開始很強硬宣布，也要對美國128項商品課關稅。只是美國出口到中國的商品多數是高階工業品和基礎農產品，粗估總額才30億美元。食物原料若被課稅，全世界有多少供應源可以提供替代穀物給中國尚未可知，最後可能鬧得國內食物價格飛漲，高階工業品賣更貴、加工出口的產品成本更高，接近支付美國勞工的成本。所以中國官方隔天即試圖軟化以降低衝突，只不過川普政府似乎不為所動。

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北韓作為美中角力戰當中，中國拿來牽制美國的籌碼。美國要求北韓停止核彈計畫，金正恩不從，便先從經濟制裁開始，還大規模公告誰在暗中支援北韓。

美國並無計畫要拿下北韓或協助兩韓統一，且北韓長期孤立，美國在策略比起中國意圖併吞台灣更靈活。一旦川普得知可以繞過中國直接跟金正恩交手，即使打破慣例，他也決定撇開中國直接談判，頗有革新美國的國際政治布局之意。也因此，在外交與國安策略上沒辦法與他同步調的幕僚，被撤換也就不意外。

3月28日中國證實金正恩親訪北京，顯然中國政府對於5月「川金會」也有意下指導棋，傾向讓美中的貿易衝突成為區域政經情勢的動態平衡，而非單方拍板決定。若無法消除美國對智慧財產權被盜用的疑慮，中國或將面臨產業轉型的陣痛期，必須要拉抬內銷比重之外又要防止先前過熱的房地產與超額地方政府債務崩盤，以避免陷入如同日本長期通縮的窘境，應暫無餘力去增加國際影響力。

1980年代台灣經濟奇蹟便是拜美蘇對抗而有冷戰紅利，且日本外移供應鏈、台灣人口紅利而得以創造代工製造業榮景。台商早已經習慣看風向，產品出口與製造條件隨各個市場的要求而調整。許多台資代工廠商，無論是衣服鞋子還是筆電，更隨客戶要求到處開產線。過了貿易戰初期的陣痛與佈局，台商依然會適應下來。然而執政者切勿誤判而過度政治操作，必須在穩定求主權不受影響的前提下，才能搭上美國製造業復甦的順風車。

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