讓潔西卡艾芭告訴你「天然、無添加」的宣稱不再那麼容易

2017年對美女影星潔西卡．艾芭的清潔保養事業來說，肯定不是個好過的一年。五年前潔西卡．艾芭共同創辦一家公司「Honest（誠實）」，於線上銷售清潔用品及保養品、嬰兒用品等自有品牌商品。一時之間集美女、明星、企業家身分於一身，成為媒體的寵兒。如今很諷刺的是，該公司陸續因為廣告不夠誠實被消費者告上法院，而在今年選擇賠償和解。

圖片來源：https://www.honest.com/

Honest的定位是天然、植物來源、無刺激性的化學添加、有機的產品，這樣的宣稱當然很符合現在消費者的口味，但是卻因為這些廣告宣稱，陷入多起被消費者控告廣告不實的訴訟。就在2017年六月，該公司分別在洛杉磯與紐約的法院達成和解，分別付出7.3與1.5百萬美金，還要退費給有購買特定品項的消費者。

被告的原因主要是有以下兩項：

誇大不實宣傳是天然、植物來源的成份，被控其實還是含有多項化學成份，所以廣告是在誤導消費者。而該公司目前已陸續在廣告與包裝上移除爭議的字眼。 宣稱不使用有害人體的SLS這種界面活性劑「Honestly free of SLS」，但是被控使用的SCS裡還是含有SLS存在。事後Honest公司仍堅稱SCS來自天然椰子油，而SLS是來自於石油或棕櫚油，但最後仍選擇和解，同時陸續改配方拿掉SCS。

Honest公司陸陸續續的爭議其實相當不少，包含消費者控訴他們的防曬劑完全沒效果；還有近期內有嬰兒濕巾發黴事件；以及嬰兒爽身粉造成皮膚與眼睛刺激的情形。

這兩起賠償看起來不少，但是2016年該公司營業額高達200萬美金，所以帳面上似乎不會影響公司很大。然而這幾件從一兩年前就開始延燒的訴訟案件，卻是相當程度地打擊到了公司的聲譽。因為2016年曾傳出日用品的巨人Unilever公司開價10億美金洽談收購該公司，但多少被訴訟事件所影響，後來告吹。而該公司IPO計畫也受阻。所以在2017年年初，該公司還更換CEO，並且進行裁員，更改經營模式轉向實體店舖的零售。該公司到2016年為止，實際上未能獲利。

這故事告訴我們，天然、無添加這些字眼，往往只是行銷廣告的噱頭，使用上要非常小心。因為合法的化學成份並沒有不好，甚至是有其功用的。而真要做到天然、無添加、純植物來源，會讓產品配方、生產、銷售上有很多限制，難度非常高。策略選擇上必須非常小心，看看自己究竟有沒有能力做到這樣。市面上我相信大部分廠商是做不到的，做不到卻又這樣宣傳，那就是誇大不實或蓄意欺騙了。

同樣的亂象，其實在台灣只能說有過之而無不及。台灣法規環境漏洞百出，而廠商更「勇敢」，消費者又更容易被廣告所洗腦。所以這幾年我看到太多可疑的天然、植物、恨化學的宣稱了，很多誇大的廣告撲天蓋地，接下來我會另篇以台灣的例子分析給大家聽看看。

本文經韋恩的食．農．生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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