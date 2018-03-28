桃園市國民黨內初選又遭質疑「不公」，電話民調其實「不怎麼準」

（中央社）

國民黨桃園市黨部今（28）日上午公布桃園市長初選民調，最終由立委陳學聖勝出將代表參選，不過前立委楊麗環抗議民調不公要求重做。但黨部表示一切合法，歡迎黨員檢視結果。

陳學聖在民調勝出後受訪表示，感謝黨員的支持，自己跟鄭文燦不同，不會亂花錢，未來會用精準預算創造更好更有感的政策，不會忙著剪綵、開工、動土，會將時間用於和民眾溝通，好好思考桃園的未來。

對於民調的結果，陳學聖表示，他相信黨與民調公司的公平性，如果民調有問題他願意重新來過，未來也會拜會其他兩位參選人，尋求他們的支持，國民黨沒有分裂的本錢，大家一定要團結一致。

另一位參選人魯明哲表示，國民黨必須團結，每位參選人都要有「勝出的準備、退出的風度」。

楊麗環表示，黨部找了三家民調公司進行桃園市長初選調查，三家民調公司，雖有一家是她指定，三天的民調自己的團隊在監聽掌握下，都是兩家顯示贏、一家和對手是平手，但結果國民黨民調結束後隔一天才公布，數字是三家民調全輸，由於數字完全不符、差距太大，不相信這樣的民調結果而要求重做，甚至直接在記者會上率團隊離開市黨部。

Photo credit: 國民黨桃園市黨部

根據國民黨桃園市黨部長，黨內初選民調結果，現任立委陳學聖以35.689%居冠，前立委楊麗環31.245%、現任議員魯明哲則是33.067%。

《自由時報》報導，國民黨組發會主委李哲華指出，過去三天民調執行過程中，楊麗環都有派觀察員到場監看，如果過程有問題，應該當場提出異議，但事實上並沒有。他強調，桃園市黨部辦理初選民調的執行過程相當嚴謹，楊麗環不能因為成績不如己意，就質疑民調執行不公。

《自由時報》報導，桃園市長鄭文燦今天在議會回答市議員劉仁照質詢時說，首先恭喜陳學聖出線，期待未來是君子之爭，有競爭是必然事情，但每天還是要做好市政工作，畢竟執政才是選舉保證。

民調爭議不分藍綠，有人上午選贏下午被「逆轉」

九合一選舉越來越近，許多政黨的地區縣市首長都是以電話民調決定黨內候選人。在此之前，國民黨新竹市初選和民進黨嘉義縣初選，也都有參選人抗議「民調不公」，國民黨在基隆市初選甚至發生民調公司出包誤植資料的問題，導致黨內參選人早上風光慶功，下午卻「被逆轉」。

1月28日，國民黨公布基隆市市長黨內初選民調結果，原本由前移民署長謝立功以些微差距勝出，但之後傳出民調相關數據計算有錯誤，當時請三家民調公司進行電話民調，其中一家全方位民調公司結果與其他兩家趨勢不同，工作人員重新檢視民調數據後，發現將占85%的對比式民調與占15%的互比式民調數據填錯。經重新計算後，改由基隆市議長宋瑋莉出線。

國民黨組織發展委員會主委李哲華當時對於「民調數據誤植搞烏龍」表示遺憾，將要求民調公司提檢討報告，明天也將召開專案會議檢討，避免疏失再發生。

《民報》報導，1月28日，國民黨新竹市黨部公布市長初選民調結果，由前市長許明財勝出，不過當時，另一位藍營參選人林耕仁質疑民調結果不公，向黨部提出書面異議。林耕仁競選團隊表示，有電視台於初選民調期間公布林智堅對比參加國民黨初選的三人民調，以及國民黨三人互比的民調，並有多家媒體報導，且參選對手陣營並於執行民調期間於Line大量傳播，嚴重影響民調結果。

《聯合報》報導，1月30日下午，國民黨新竹市黨部複驗三家民調機構提供相關調查數據，確認數字並無變動、也未發現綠媒干擾初選民調公正性的元素。決議通過，由許明財代表國民黨參選新竹市市長。

《中央社》報導，3月6日，民進黨嘉義縣長民調結果公布前，兩位參選人翁章梁與張明達陣營各自舉行記者會，互指對方意圖以語音電話干擾民調進行。

當時，翁章梁初選團隊總幹事、民進黨籍立委蔡易餘表示，晚上進行初選電話民意調查時，有很多支持者反映，接到語音干擾民調電話，這種行為已違反民進黨中央的初選規定。蔡易餘指出，對手也指支持者受到同樣的語音干擾民調電話，且在臉書上留言直指是翁章梁陣營所為。

不過，競選團隊也質疑是對手張明達陣營在背後指使。張明達初選團隊發言人黃嫈珺表示，團隊已掌握對手日前過濾電話的錄影，以及昨天晚上採用語音電話干擾的證據，因此，已陪同接到干擾民調電話的鄉親報警，除了請民進黨中央儘速秉公處理外，更要求檢調介入調查。嘉義縣長最後由前農業委員會副主任委員翁章梁勝出。

電話民調無法全然反應真實民意

無論民進黨還是國民黨，都發生過黨內初選電話民調的爭議，東海大學政治學系暨研究所郭應哲投書《風傳媒》指出，除了全民調，另外一個選出黨內候選人的方式是黨員投票，黨員投票的優點在於可以選出貫徹政黨意志的候選人，然而必須面對人頭黨員、投票部隊的問題。

相對而言，採取全民調比較能反映民意，許多人擔心全民調無法排除敵對陣營支持者操作，然而，要大規模、精準的操縱全民調結果，對任何政黨或個人來說都是十分困難的。不過，郭應哲仍說，任何一份民調都存在科學上無法突破的誤差。

杜克大學政治系博士候選人王宏恩研究2014年議員選舉指出，初選民調領先者，在大選中則不必然佔優勢，此外，他也歸納出黨內初選電話民調的幾個問題：

短短兩天的電話民調接觸不到在工作或在外求學工作的人 很多人根本沒有家用電話所以連絡不到 初選名單人太多，大家根本沒印象，隨便答答 初選到大選間還有半年，各種變數，候選人可能竄起或自爆 大家在初選打得頭破血流，因此在大選時每個人早就都黑掉了。 就算大家都接到電話，也都認識每位候選人，當選項一多起來，統計上誤差範圍就開始加大。那種差個4%、5%的從統計學來看根本沒差。

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核稿編輯：羊正鈺