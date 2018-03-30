最省力的發音方式：放輕鬆，「發呆」讓你英文發音更好

作者：史嘉琳KarenSteffenChung（1984年來台定居。1990年辭去新聞局的工作，轉到台大外文系任教，開始從事「台式英語」的研究）

我們來想像一下，你的語言交換夥伴問你：「Bicycle中文怎麼說？」你很清晰地回答：「ㄐㄧㄠˇㄊㄚˋㄔㄜ」。夥伴跟著念過幾遍之後，你向他翹個大拇指、說聲「讚！」來鼓勵他，交換完畢，要各自回家，離開時，你還問一下自己「欸，我的『腳啊車』到底停哪裡？」語言夥伴聽到你的話，問你「什麼叫『ㄐㄧㄠˇㄚˋㄔㄜ』？Bicycle不是『ㄐㄧㄠˇㄊㄚˋㄔㄜ』嗎？」

唸唸看下方的片語［1］，想想平常使用時，你也是完全按照字典的注音來發音嗎？

這 樣 子

子 計 程 車

車 摩 托 車

車 馬 上 來

來 非 常 好

好 把 它 做完

做完 根 本 不知道

不知道 事 實 上

上 大 家 都在

都在 早 上 來的時候

來的時候 今天沒空

找句子最省力的發音方式

第一個片語「這樣子」，常看到有人寫成「醬子」，顯然大家已經注意到這個被省略的發音。其他的片語呢？你可能沒留意到，一般人在唸的時候，常省略第二個字的開頭音。對華語母語者來說，這種輕鬆自然的發音已經完全「自動化」，夥伴問你的時候，你可能還根本搞不懂他在問什麼。

中文為什麼有這樣的省略？為什麼常出現在固定的位置上？

想一下，當你聽到三個音節的「腳？車」時，中間的字沒有聽清楚，會害你聽不懂嗎？應該不會，一般人馬上可以還原成「腳踏車」。換句話說，「踏」的資訊價值並不高，有了上下文，講話節奏也沒問題的話，第二個字沒講清楚，聽的人照樣知道意思，這種「省力」的說話方式也就這樣普遍起來了。不過要留意：不能隨意省略，省略的固定位置是對方用來還原最初意思的重要依據。

英語有類似的省略形式，就是像donot→don't、Iam→I'm、thatwill→that'll的contractions（縮讀字）［2］，也跟中文一樣，省略的部分像是虛詞am、will等，資訊價值較低，省略的方式也是固定的，不能隨意創造新的縮讀字。而且用省略形式要比用完整形式要常用、自然得多。

Photo Credit：世界公民文化中心

單字內也有省略音

上述的中、英文語音省略方式都是跨字的形式，其實單字內也有類似的現象—稱作母音弱化。

在中文裡，母音弱化往往發生在讀輕聲的虛詞，例如「的ㄉㄜ˙」（不唸ㄉ一ˋ）、「著ㄓㄜ˙」（不唸ㄓㄨˋ）和「們ㄇㄣ˙」，都含有輕讀、弱化的ㄜ˙。這個ㄜ˙很像英語的「央音」[ə]。

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[ə]之所以叫「央音」(central vowel)，是因為舌頭在口腔裡不高不低、不前不後，剛好中央的位置。央音[ə]在語音學裡叫做「schwa」[ʃwa]（或shwa）。「Schwa」原先指的是希伯來文的[e]這個母音，19世紀時，德國和英國的語言學家借來代表德、英語中的弱化母音[ə]。［3］

用中文「腳踏車」做比喻，我們就可以瞭解「央音」在英語中重要的原因。在說任何一個語言時，說話者除了要用正確的文法外，同時還要用各種方式讓聽者知道：1、哪些東西比較重要，需要特別注意；2、哪些比較不重要，像是文法詞尾、講過的舊資訊、或其他資訊價值不高的地方。

「央音」用來凸顯重音

英文會用重音凸顯句子中相對重要的部分，沒那麼重要的成分，則有兩種方式把它設定成背景，同時強化重音的辨識度：

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這兩種方式都會讓有重音的音節更顯著。你也許會認為，這種音節的弱化在語言學習或溝通上沒那麼重要，可是如果不用的話，就會增加聽者分辨重要與不重要資訊的負擔。

如果英文中每個字的每個音都說得很完整，每一個音節都唸得很重，你講英語的節奏就會跟大家習慣聽到的很不一樣，會比較難懂又刺耳，聽者也會漸漸感到疲累。換句話說，一句話強調所有音節，等於什麼都沒有強調，要有對比才行。

發呆就能發出「央音」了！

符合母音被弱化的功能，「央音」/ə/的發音方式是懶洋洋的。唸出/ə/最容易的方式是：微開一下嘴巴，放鬆舌頭，一點都不要用力，然後隨便發出個「ㄜ」的發呆聲音，這就是/ə/的唸法。

/ə/沒有絕對固定、單一的舌頭位置，/ə/其實還包括/ɪ/和其他這個區域內的「懶母音」。至於到底用/ə/還是/ɪ/，要看說話者的地方腔（英式？美式北部還是南部？）、語境（上下文）和語域（正式還是口語化？）等。

要留意，央音只能在沒有重音的音節裡出現，可是並不是每一個無重音音節裡的母音一定是央音。

與央因相關的三個常見問題

Photo Credit：世界公民文化中心

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光看拼法可以知道字的正確發音嗎？

如何從拼法辨認出哪些母音應該唸/ə/而不唸完整的母音？其實還滿難的。最好是每次學新的單字時，就先留意哪個音節有重音，同時也注意有沒有哪個音節裡的母音該唸/ə/。

不要靠音標，也不要懶得查字典然後被拼法所騙。乖乖地去The Free Dictionary或Merriam-Webster仔細聽每一個字的發音［4］，再跟著唸到無法忘記正確的唸法。

我們來試一下，這些字怎麼唸？請特別注意所有的重音和央音：

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要留意：美式與英式英語有時候放央音的地方不同，例如：國會Congress和五角大廈Pentagon，美式唸/ˈkɑŋgrəs/、/ˈpɛntəgɑn/，英式則唸/ˈkɒŋgrɛs/和/ˈpɛntəgən/，這兩個例子裡，英、美式用央音的地方剛好相反。

除了上面多音節的字之外，也有特定的一群單音節的字，經常用弱化母音schwa來唸，像to, at, for, can, of的虛詞(function words)。下面兩個例句唸唸看，請特別留意所有的央音/ə/，尤其要注意「of」要唸/əv/，千萬不要唸/oʊf/。

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上面兩個例句有差不多一半的母音都是央音/ə/。

英文中最常出現的母音是……

我們現在就可以回答上一期預告裡所問的問題：最常出現的英語母音是哪一個？其實，不用限於母音，把子音也一起算進去的話，答案可想而知：就是央音/ə/。在一般講話裡，央音佔所有子音母音出現率的11.49%，第二名的/n/，出現率僅有7.11％。

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有時候央音/ə/甚至會弱化到根本就不發音的地步，有點像中文的「有一次」可以省略成「有次......」這種現象叫做schwa elision（央音省略）。英語某些字裡的/ə/平常根本就不發音，像chocolate不唸/ˈtʃɔkələt/ 而唸僅兩個音節的 /ˈtʃɔklət/，desperate不唸/ˈdɛspərət/而唸/ˈdɛsprət/。［5］

總而言之，不要懶得理英語最懶惰的母音--/ə/雖然不 是英語口說的主角，卻扮演著一個相當重要的角色。

註解：

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航