選擇的代價：自己選股績效會比較好嗎？

文：塔莉・沙羅特（Tali Sharot）

選擇的代價：自己選股比較好嗎？

很多人寧願把錢放在現金帳戶、而不是做最適配置（包含某些投資），也是基於類似的原因。投資會讓人焦慮，但其根本原因不光是風險，因為投資的命運並不是操控在個人手中，而是那些投資標的企業和產業，這一點讓人們感到不安。

財務選擇遠比我們所想的更情緒化。這些決定的複雜因素往往隱而不顯。像是把小費藏在床墊下的席歐，他把錢存放在胸前（名符其實地在胸前），不僅是因為他不喜歡把錢交到他人之手的那種感覺，也因為他想要提防⋯⋯他自己。問及財務習慣，席歐承認他把大把大把的銅板放在床墊下，以約束自己把錢花掉的衝動。他一向不習慣在小小的皮夾裡裝進沉重的銅板，也沒有申請現金卡，所以，如果他偶然看到他喜歡的靴子或太陽眼鏡，也沒辦法立刻買下來。他得先回到家，數好銅板，再回到店裡購買。整個過程給他足夠的思考時間，能夠防止衝動購物。基本上，「現在的席歐」企圖控制「未來的席歐」。在金錢上，席歐信任自己更甚於別人，但在一個相對受控的環境中，他信任現在的自己更甚於充滿不確定性的未來的自己。

這年頭人們多半不會把零錢藏在床墊下、或把鑽石藏在內衣裡──二次世界大戰後很多人都習慣這麼做。可是，親自控制財物的需求還是很強烈。人們企圖維持控制權的做法之一是「選股」。來看看財務界的網紅曼舒（Manshu）的例子。曼舒的人氣部落格叫做「一富」（OneMint），他自詡為選股人，也就是說，他沒有請財務顧問幫他投資，也沒有買指數型基金，而是親自研究、挑選他想要買的個股。

「我喜歡選股，」他說明，「因為我偏好自己管理自己的股票，明白我的錢投資到哪裡。我不喜歡買共同基金或E‌T‌F（指數股票型基金），因為我完全無法控制基金經理人所做的事，以及他會在什麼時候買賣哪些公司的股票。這讓我感覺好像離我的投資有一大段距離⋯⋯我會擔心基金經理人的行為。」

曼舒寫的是財金部落格，我懷疑他是否了解大眾調查結果：一般來說，自行選股、頻繁買賣的投資人賠很大。事實上，自行選股的散戶是股市中績效最差的族群。但如果你讓專家幫你選股，你的投資組合便很可能打敗共同基金和E‌T‌F。有了這方面的知識，曼舒為什麼還偏好自己選股呢？

你可能會認為曼舒自信過頭。的確，太過自信是人們之所以喜歡自己做選擇的常見解釋。他們也許知道事實和數據，但寧願相信自己會比一般人做得更好。不過，你會發現曼舒為自己辯護時，從未提到他相信自己選股會賺更多錢，而是以情緒的字眼為自己找理由：自己挑選投資標的讓他有控制感，交給別人幫他選股則讓他擔心。無論他是否真能夠賺到錢，他都寧願「自己選股」來降低焦慮，強化主導的感覺。他想要覺得是他自己在影響自己的財務狀況，而不是別人。

如果放棄控制需要付出一些心理成本，那麼人們是否願意為了保持控制而放棄一些錢呢？我和同事凱斯．桑思坦、還有我的學生沙巴斯欽．伯巴迪拉─蘇阿瑞茲（Sebastian Bobadilla-Suarez）做了實驗加以了解。我們請參與者玩一場「選形狀遊戲」。在遊戲中，他們要從電腦螢幕上的兩個形狀中選出一個，只有一種有獎金。每一次都會換新的形狀。我們先讓參與者練習一下，讓他們體會自己選對形狀的機率。參與者不知道的是，我們把選中「得獎」形狀的機率調成剛好是百分之五十：他們有一半的次數選對，一半的次數選錯。練習幾次後，我們請他們預估自己的表現。整體來說，參與者稍微高估了自己的能力，都表示他們相信自己能打敗或然率。不過，每個人的預估差距很大：有些人非常有信心，堅信自己選中的機率有八成；也有人非常沒自信，認為自己只有兩成的得獎機率。

現在，每個人對自己「挑選形狀」的表現多少有點概念了，這時，我們讓他們有機會延請專家幫他們來挑選。每位專家選中的機率稍有不同，若成功協助參與者選中得獎的形狀，則酌收少許費用。例如，有些專家選中形狀的機率高達九成，收取十便士（pence），有些猜中的機率是百分之七十五，收取五便士，諸如此類。參與者對於專家的成功率和收費一目瞭然，基本上，稍微心算一下，每個人都可以算出「雇用」專家是否划算。他們握有做出最佳選擇的所有資訊。他們會不會找專家幫忙呢？

把「挑選形狀」改成「挑選股票」，你就能看出這個遊戲和現實世界的財務選擇有多相近（大致上）。自己挑選，平均來說都打敗不了或然率。選擇投資E‌T‌F或共同基金成本低，績效可能稍微好過或然率。雖然這些實驗參與者有時決定雇用「選形狀」專家，但頻率還是比常理要低。我們將遊戲特別設計了一番：參與者若要贏得最多獎金，就得讓專家代勞一半的次數。可是，實際上他們請專家挑選的次數只有三分之一。他們選擇自己來，結果還是造成損失。就算把參與者的過度自信考量進去，他們做出親自挑選的決定還是過於頻繁。

有趣的是，參與者對於自己的行為心知肚明。我們問他們在委任別人方面自己覺得表現如何──換句話說，他們是否認為自己在必要時會雇用專家──他們居然說出了非常正確的答案。那些應該要找專家、卻很少真正做到的人心裡有數；那些善加利用專家的人也心知肚明。看起來，人們知道自己掌控會輸錢，但為了心裡感覺良好還是決定自己掌控。他們的成本利潤分析並非一分一毫的客觀計算，而是把情緒利潤也列入了考慮。

當然，有時候在衡量自己決定和委任別人的成本與利潤後，人們會做出另一種決定。例如，儘管自己挑選能帶來小小的快感，我們還是會明白，在某些情況，委託專家代勞的好處遠大於控制感的情緒利潤，因為結果可能天差地遠。把控制權交給別人的原因還有其他：也許你沒有足夠時間做決定、事情本身太繁重、或者你不想為結果負責。例如，你可能寧願讓另一半來做攸關全家未來的重要決定，或者讓同事為整個團隊做出專業決策，以免自己做而結果不如預期時會懊悔不已。不過，無論原因為何，人們還是希望有自由選擇委任與否的權利，而不希望別人直接幫你決定找專家。

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書籍介紹

本文摘錄自《你的大腦決定你是誰：從腦科學、行為經濟學、心理學，了解影響與說服他人的關鍵因素》，經濟新潮社出版

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作者：塔莉・沙羅特（Tali Sharot）

譯者：劉復苓

要說服別人聽你的，先問他／她的大腦肯不肯！這本書探討的問題是：我們到底如何影響別人、又如何被影響？了解大腦的運作原理，可以幫助我們做得更好。

在書中，英國權威的神經科學家塔莉‧沙羅特，帶我們深入了解：影響力的本質是什麼？

我們其實隨時隨地都在影響別人，不論是為人父母、在工作時、或是在社群網站上貼文互動。但是我們做得如何？我們真的能說服別人改變觀念、改變行為嗎？我們常常認為，舉出事實或數據，就能說服別人、或指出別人的不對，但是這樣往往徒勞無功，因為資料或數據與人類大腦的運作方式並不相容。作者特別強調：在說服或影響他人時，情緒（emotion）是關鍵。資料、數據的影響力是弱的。好奇心的力量太強大了！給別人做決定的空間（授權），更能有效改變其行為。

本書融合了最新的腦科學、行為經濟學、心理學的研究，說明影響力的七大關鍵因素——先念（既有的信念）、情緒、動機、授權、好奇心、心態和他人，並說明這些因素如何幫助我們正確、有效地發揮影響力。

Photo Credit: 經濟新潮社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航