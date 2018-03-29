缺少「坐下來談」的心胸，獨派注定繼續當灰姑娘

柯文哲問題，其實是另一種統獨問題與統獨戰場，很多反柯文哲的人，幾乎都是把柯文哲的高度放在賣國賊上，從這個角度來看，就能明白獨派的心情，賣國賊當然是絕對不可以當市長。

可是為什麼柯文哲越打越下不來，甚至連林佳龍都要請他到台中？

說白話，半年前我就說過了，民進黨這次大選最大的問題是在台中，各位要想想，如果新北市民進黨大敗，台中又大敗，一些小縣又被國民黨拿回去，民進黨被重挫，到2020年就很難講了。

獨派一直把問題定調在統獨爭議上，可是版圖一直無法拓展還有一個很大的原因，就是獨派有一個很強烈的唯我獨尊性。若要用白話的方式來解釋這個現象，問一個問題就好：台灣的未來——如果要獨立建國——應該由誰決定？這個問題有個很好聽的答覆，就是由「台灣人共同決定」。

假的，這個真實不存在大多數的獨派。

大家在網路上都接觸過各種不同的獨派，問問那些你接觸過的獨派，深藍有沒有資格共同討論台灣應不應該台獨。沒有的，獨派只給深藍兩個選擇，一個是滾回你的中國，一個是你只能接受我們版本的台獨，你什麼時候聽過獨派有很大的心胸，說深藍也可以一起討論台獨可以用什麼形式？甚至於台獨建國，三民主義要不要留等等，你會發現像這些東西，獨派的唯我獨尊性是很高的，這些東西在獨派來看，都是不值得討論，因為「本來就應該丟掉」、「本來就不應該存在」。

再回頭來看獨派認為原則性上，統獨重要，還是先做好經濟內政重要？其實在這個問題的次序上，就能看出許多光譜對柯文哲的態度是不一樣的。柯文哲常常說，統獨兩端應該要坐下來談，我也認為如此，獨派如果要求別人只能接受他的地上神國，還要經過他的審判才能通過這個地上神國的天堂之門，那麼與獨派並肩的人會多嗎？

當然我懂獨派強調純粹性與優先性的重要，但這樣一來，就會變得很難打中對話點，打不到的話，獨派要壯大就會變得很困難，想想太陽花後的這幾年大概就是最大值，等到太陽花效應消退後，恐怕也要回去繼續當灰姑娘了。但，獨派甘願只當永遠的灰姑娘嗎？

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責任編輯：丁肇九

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