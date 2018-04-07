25-35歲這一代，該離開？還是留下來打拼？

台灣的景氣從2008年金融風暴之後似乎就沒太大起色，許多人的鐵飯碗就差不多變成狗飯碗，我那時候剛進社會沒多久就開始凍薪，相忍為國，相忍為公司幾年後，感覺忍到最後自己都要發神經，最後在30歲那年逃出台灣跑去紐西蘭跟澳洲打工度假，許多人在我歸來後，第一句話通常是「你賺了多少錢？」，不然就是「你花了多少錢？」很想說，難道你就不能問有點意義的問題嗎？但你會發現所有人對於錢都很焦慮。

當我回答「沒賺到錢！」

馬上就被回以「那幹嘛去國外浪費生命，不好好待在台灣賺錢。」

當我回答「400天11國，環紐、環澳、東南亞跟東北亞全部只花了50萬！」

馬上就被回以「花很少耶！你是都睡路邊嗎？」

當我又說「其實，打工度假採草莓三個月賺了20萬台幣。」

馬上就被回以「什麼？採草莓那麼好賺喔！怎麼不多賺一點回來。」

心想，錢錢錢！就不能問我其他問題嗎？難道你們只關心錢嗎？後來才發現，對，大多數的人只關心錢，根本沒人關心你到底在國外幹了什麼事。

距今已經七年，對於這一段花錢的打工度假的經歷我仍然感激，感激當初決定放下一切遠行的自己，雖然最終我並沒有賺到一桶金，回來買一棟房，甚至光宗耀祖，但卻讓我看見了未來不同的「可能」。我想要過的生活不是朝九晚五的賺錢機器，更多是享受時光跟生活交錯的經歷，那四百天的旅程在內心種下夢想的種子，也讓我在回來工作的幾年後，勇敢再次離職跟安穩的舒適圈說再見，轉職成為一個全職的文字作者，雖然剛歸來時我心想是能不能回來開一間咖啡館。

咖啡館是開不成了，畢竟沒那個資金，但作為一位文字工作者，似乎也是有趣的選擇，在決定跟前公司說再見前，受到的阻撓還是有如波濤洶湧一樣壯烈無比，最多人問「你這樣能養活自己嗎？」畢竟這個年代上班族的薪水要養活自己都有點難度，書那麼難賣，書店都倒的差不多，出版社叫苦連天，你到底哪來這麼愚蠢的勇氣？別說我沒有遲疑，但我不想自己的人生一直都在原地踏步，正因為那400天的遠行，明白世界轉動的速度比自己的腳步還快，旅途上認識的旅人們都在追逐夢想，賺更多的錢，走更多的旅行，而我卻在這裡被人情綁架，這間公司沒有你怎麼辦？這個家沒有你怎麼辦？但我都快沒了自己，卻沒有人能幫幫我想辦法。

時光荏苒，離職後眼皮下日子不好也不壞，依舊單身老女孩一枚，過著半流浪的文字生活，過足了想去哪就去哪的旅行癮，偶爾也會回去跟前同事敘舊，她們已經沒有在勸我回頭是岸。

「聽說現在25歲到35歲的年輕人，有一半以上都在考慮海外就業，尤其是之前中國對台31項優惠政策，搞的許多人都在想是真的要去對岸發展，這是真的嗎？」前同事A說。

我心想，台灣生活環境不差，能不走就真的不想走，但真的能不走嗎？這一點我也在疑惑，離開倒也不是只有對岸一個選項，或許是新加坡、香港，現在甚至是泰國或越南，許多人大部分唉聲嘆氣的一點就是，存再多錢也買不起一間安身立命的房。

「月光族」是這個世代的名稱，也是一種標籤，再努力似乎都只能維持眼前的表象，沒辦法想像數十年後會變得怎樣。

「朋友姪子到澳洲打工度假，之後就回不來，聽說一個月可以賺十萬，那是能存多少啊？」同事很疑惑，在國外生活費不是很貴嗎？那賺得多也應該花得多才是。

我就以曾經紐西蘭、澳洲打工度假的經驗解釋，事實上在國外工作，不只是能賺到薪水，還能賺到未來，雖然國外物價水準很高，不過有一點很重要，這裡沒什麼好花錢的，因為在國外普遍不外食，除非你住在市中心，大部分商店開得晚，關得早，甚至許多商店假日還不營業，主要的還是外面的餐館往往又貴又不好吃，解決三餐最好的方式就是自己煮食，往往去超市採購就是一個禮拜的份量，一餐根本不用台幣50元。

或許也已經在國外生活，並不會特別周休二日要去旅行，也不會花大錢去住飯店度假，平日假日就去附近沙灘或是公園走走，不見得非要去什麼豪華名貴的商場購物，若沒有消費的慾望，自然也能存下許多錢，認識的某B甚至希望在國外賺錢回台灣買房，用錢滾錢。

某些國家的薪資相對高，法律也有保障，所以這幾年年輕人去國外打工度假絡繹不絕，主要是體驗生活外，還有能存上一桶金的動力，不只是薪資比問題，更多是環境的相輔相成，認識的許多朋友，都因為手邊有多餘的錢，開始做著在台灣工作時都不敢想的夢。

某B就決定要賺夠錢環遊世界，某C希望回台灣開間小吃店打拼，某D希望能念書更精進自己，只是這些海歸打工度假者，習慣了每周都有數萬進帳，一回來台灣看到普遍低落工時長的薪資，就大喊吃不消，卻也回不去，的確，環境不一樣，造就的消費存款也就不同，雖然台灣物價低廉，相對的薪資也沒有成長，兩相消磨就什麼都不剩。

「所以年輕人真的應該去海外試試看嘛？」同事也很焦慮，畢竟有一個介於25-35歲的孩子，上一個世代已經就要結束，孩子的世代才正要開始。

「沒有更好的選擇，只能勇敢去嘗試」我只能這樣說

我從大學畢業工作到現在，庸庸碌碌在社會翻滾了數十年，不能說這些年都沒有在工作上獲得些什麼，感慨的是像陀螺耗盡自己的熱情，窮忙自己不想要的志業，最終也只獲得眼前短暫的安穩。

跳出了框架，在回去看原本的框架，有時真不懂為什麼過去老糾結在「人情」兩個字，一貫的溫文儒雅，卻變相委曲求全，感到不值得。

爾後我也常收到一堆以下的訊息「老爸總讓我去考公職？可我不想」、「父母不讓我出門，我怕出門他們就有事」、「我語文能力不好，能出門嗎」、「我男友不讓我出門，怎麼辦？」

看來這跟百分之五十的比例想要到海外工作實在有落差，看來大部分的孩子也是處於沒有自信的階段，想離開，卻又害怕離開了父母的庇護就會變成折翼的天使，只能說，你是你，父母是父母，如果25歲後都無法獨立自主，你怎能有勇氣去面對未來轉變跟磨難，這世代的困難父母輩不見得比你懂。

最後還是想說，25-35歲的新一代，該離開？還是留下來打拼？請不要選擇安逸，別讓人情繼續操弄彼此，走，不走，並非選擇題，但若能有所經歷，才能明白留，還是不留。

你是你，也只有自己才能決定自己的命運。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九