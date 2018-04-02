十種讓人內疚的家庭情緒勒索＆八種控制狂父母教養風格

作者：丹・紐哈斯

探究家庭裡令人盲目的情感羈絆

「人最難看見的問題，是自己家裡的問題。」 ——美國前副總統夫人蒂珀．高爾（Tipper Gore）

在閱讀的過程中，本書可能會觸動你的「家庭忠誠神經」，導致你覺得自己對父母不忠。雖然很不舒服，但有這種感受是完全正常的。

走出並療癒受到控制的成長過程，是很困難的工作。要承認自己和父母的缺失並不容易。要做出「如果不是受限於父母，我可能會過得更快樂，人際關係更健康，人生不至於那麼混亂」這種結論也很痛苦。內疚、憤怒、恐懼、傷心和愛，使得親子關係成為人生中最複雜的關係之一。

在你還沒有表達能力的幼年時期就被灌輸的忠誠與壓抑，可能阻礙你對自身成長背景的探究，即使到了你都已經長大成人多年以後依舊如此。許多人在非黑即白、對錯分明的家庭裡長大，結果就形成了非黑即白、對錯分明的思考模式。

這種思維可能變成一種否認的辦法，用來讓自己遠離傷害，或至少暫時不受到傷害。一旦開始探究過去的痛苦和現在的問題，你就打破了那種否認的模式，如此一來，你可能會產生難過、生氣、孤單、振奮、對家人不忠或如釋重負等感受。種種五味雜陳的感受可能接踵而至，也可能同時爆發。

與父母切割開來、界定自己的身分認同，是青春期的首要任務。無怪乎青春期是這麼騷亂不安的一段歲月，因為你正處於蛻變之中，掙扎著要獨立。然而，在控制型家庭裡，青春期卻鮮少發生獨立這件事。因為控制狂父母往往抓得太緊或鞭策太過，許多在父母控制之下的青少年太忠誠、太困惑、太害怕或太受傷，以致沒辦法脫離父母。好消息是，到了二十歲、三十歲、四十歲或五十歲，我們會有更深層的獨立。比起青春期有可能達到的程度，我們會達到更大的平衡與更多的成長。

讀著讀著，你可能會注意到你的內在對話，像是「不要怪別人」或「一切都過去了」之類的念頭，這實際上可能是你將父母所說的話給內化了。這些念頭感覺起來可能像在警告你不要再探究下去，但它們卻提供了可貴的線索。觀察這些線索，你會看到這些聲音是如何從過去延續至今，左右著你現在的言行舉止。如果你不時覺得「錯誤」或衝突的感受、疑問和想法排山倒海而來將你淹沒，我會說這不是因為你做錯了什麼，而是因為你有了進展。藉由探究矛盾的感受以及你與父母之間的關係，你就能敞開心扉擁抱更多東西，而不再侷限於成長過程中絕對的是非對錯。你能從過度控制之下得到自由。

十種讓人內疚的家庭情緒勒索

在控制型家庭長大的成人，普遍會在追求獨立與修復自我的不同階段萌生幾種顧慮。針對不知該不該重揭家庭傷疤的讀者，下列的十種顧慮與因應之道可協助你釐清自己的感受，並決定一下你想挖掘得多深入。

如果你已經做好準備要放手一搏了，那麼你不妨跳過這份清單。後續不管任何時候，只要覺得遇到了瓶頸，你的成長和復原停滯不前，那就是回頭省視一下這份清單的時候了。

1.「我欠我的父母尊重、忠誠和感激。他們為我犧牲了那麼多，沒有他們就沒有我。」

正視不健康的教養方式並不等於背叛父母，也不代表你無視於他們的付出，而是意味著你忠於自己。基於為自己好的出發點，誠實的提出問題，並不是一種不尊敬的行為。如果你來自一個控制型家庭，發展出有彈性的家庭忠誠度可讓你看見過去的好壞兩面，以及父母的優點與缺失。所謂有彈性的家庭忠誠度，指的是一種不會讓你喪失自我的忠誠度，或是一種不是那麼絕對二分的忠誠度。去探究不健康的忠誠觀是如何被灌輸給你，以及你是如何直到今天都還受制於這種忠誠，既能對你有幫助，也能為你帶來療癒。

2.「萬一探究這一切讓我覺得憤怒、痛苦、恐懼或哀傷呢？」

你不是非得探究自己的童年不可。這從來就不是一件容易的事，尤其如果你的童年過得很不容易。然而，這麼做卻能讓你得到釋放。

挖掘過去可能會勾起強烈的情緒，因為這些情緒往往包含了小時候殘存的情緒。在你還小的時候，你可能沒有充分感受這些情緒。如果你有一對控制狂父母，可能代表他們很害怕被情緒淹沒，而這是人之所以想要控制的一大原因。如果你的父母畏懼喜怒哀樂等感受，他們可能會設法避免、改變或阻擋所有家庭成員去表達情緒。

找回你的獨立，可能意味著你要與生氣、難過、受傷、憤怒、孤單、無依或焦慮等感受接軌。這些感受強烈歸強烈，最終總是會過去的。透過檢視及擁抱這些感受，你就能強化小時候鍛鍊不足的情緒神經。

3.「一切都過去了，舊事重提有什麼好處？」

一開始時，探究陳年往事感覺起來可能只是讓日子更難過，但到了最後，這麼做將有助你享有更健康的現在與未來。你對自己的觀感可以改變。你與父母的關係可以改變。你可以從瞻前顧後，變成不顧他人反對地做自己。

多年來，我都刻意淡化父母對我的影響。回顧過往，我可以理解自己為什麼會這樣。承認他們讓我失望是很痛苦的一件事，即使我知道他們不是故意的。我藏起自己的需求和脆弱，極力爭取他們的接納與認可，但還是不曾覺得自己被接受了。面對這種挫折的感覺，很讓人受傷。最重要的是，我發覺自己就像所有的孩子一樣，無力阻止父母的傷害。這一層領悟更是讓我悲從中來。

父母對我們竟有這麼多的影響，這種想法可能令人難以接受。童年那個相對無助、相對依賴的自己，也可能令人不堪回首。你可能很怕承認父母搞砸了他們人生中最重要的工作之一——養育你。說來驚人，事實上很多人都慣於將那份傷害合理化。而自由有賴於找到一個不偏不倚的平衡觀點。

4.「要是在我把這一切想清楚之前，我的父母就過世了呢？」

看著父母日漸衰老、邁向死亡，向來是一件極其艱辛的事情。如果你的父母是虐待狂或控制狂，他們的老去可能會帶來各種特別的情緒挑戰。

很少人會和逝去的人有著完全圓滿無憾的關係。如果在你有機會一吐為快或達成和解之前，父母就撒手人寰了，那種打擊可能令人無法招架。但在父母離開以後，你還是可以透過書信、冥想或詩句說你想要說的話。第三部「解決問題」會協助你面對控制狂父母衰老與死亡的課題。

5.「情況沒有那麼糟吧！畢竟很多人的問題比我嚴重多了。」

我所訪談的一位四十歲女性告訴我：「我父母從沒打過我，而且他們確實供我吃、供我住、供我上學，所以，比起遭到毒打或侵犯的孩子，我想我沒什麼好抱怨的了。」然而，她卻受到父母無情的操控。情緒虐待的痛苦就像肢體暴力一樣影響深遠。一個巴掌、一句侮辱、一個眼神或推你一下，都能造成同樣深刻的傷害。事實上，很多遭受肢體暴力的人都表示，最傷人的是言語，而不是拳打腳踢。

你不必被打、被侵犯、沒東西吃或沒衣服穿，也會有長期的受虐陰影。過度控制、疏忽和殘酷的態度都很令人痛苦，而且都是不對的。我會分享各式各樣的故事，呈現各種不愉快的童年遭遇，希望你能找到自己，而非否定自己。

6.「我不想當一個怨天尤人的受害者。」

常有人批評自助書和自助團體把我們變成一個無病呻吟的國家，動不動就怪罪別人，卻不讓自己負起解決問題的責任。沒錯，有些人確實深陷在受害者的心態裡，但以我的經驗而言，多數人之所以閱讀自助書或參與自助團體，是因為他們在乎自身生命的品質。和在控制型家庭裡長大的男男女女合作的過程中，我發現他們最會怪罪的其實是自己，反倒很難怪罪別人，這是因為他們慣於順從父母的意思而放棄自己的觀點。

控制型家庭的孩子受到的訓練不是為自己好，而是以父母為中心、為父母好。質疑你的父母、發現你現在的問題與父母的教養方式有關，則是一種為自己好的做法——儘管在一開始可能讓人覺得很不自在。務必切記，即使父母很愛你，然而他們的控制卻讓你付出了很大的代價。本書不是要怪罪父母所犯下的錯誤，而是要了解他們犯了什麼錯，好讓你不必再承擔他們犯錯的後果。

7.「我父母只是做他們認為正確的事，最好還是原諒他們、忘了一切吧！」

許多控制狂父母做的是他們認為正確的事，但並不代表他們的做法對你而言就是正確的。本書的目的絕不在於報復。然而，依我的經驗，在你還沒準備好之前就原諒他人的過錯，就跟報復一樣具有破壞的力量。在第三部「解決問題」中，我們會深入探討寬恕這件事。

8.「小時候的事情，我已經記不清楚了。我要怎麼知道自己是不是受到控制？」

需要療癒的不是小時候某一個特定的經歷，而是在控制型家庭裡成長的情緒感受，以及在不知不覺間跟著你、對你的成年生活造成傷害的後續效應。無形中的強大控制往往會形成阻礙，讓你看不見過去的真貌。不妨拿你自己的經歷和你即將從本書中讀到的遭遇兩相比對，這麼做有助你釐清自己的過往。

9.「如果我探究這些東西，我的父母、家人或朋友會排擠我或責備我。」

像這樣的念頭就是一種警訊，說明光是想到別人的反對就足以令你卻步。是的，有些人可能不認同你，但獨立的一個重點就在於尋求你自己的真相，即便你得不到別人的認同。如果你的父母或朋友因為你想做自己就攻擊你，那麼探究這些關係更是一件刻不容緩的事情。

但憑你的選擇，探究過往也可以是一個很私密的過程。就算不對父母透露一個字，你也有可能放下過去的限制，得到新的自由。很多人都做到了。

10.「都這麼久了，沒有改變的希望了吧！一想到要改變父母，我就覺得無望。」

這種心情反映了控制型家庭常見的思考模式——追求完美與絕對。心理上的改變或許很慢很難，但並不是絕對的。你的父母或許永遠不會改變，但你的療癒卻不是取決於他們怎麼做。你的療癒取決於你自己怎麼做。即使只是小小調整你的感受、行為和關係，都能為你帶來很大的回報。

辨認父母的教養風格

在下述的八種教養風格中，幾乎所有的控制狂父母都表現出一種以上的特徵。在不健康控制的版圖上，這些類型可供你對照出自己的落點在哪裡。

辨認父母的風格，可幫助你釐清家裡是什麼地方出了問題。還記得在配眼鏡的時候，驗光師幫你試驗各種度數的鏡片，直到找到能讓你看得最清楚的鏡片嗎？辨認父母的風格就是要找到一副對的眼鏡，好讓你看清成長過程中潛藏的價值和主題。把家庭課題看得越清楚，你就越能成為一個獨立自主的個體。

在父母雙方或其中一方身上，你可能會發現下述一種以上的風格要素：

緊盯型：緊盯型父母深怕孤單的感受，以致讓子女被他們的情緒吞噬。他們那充滿壓迫感的存在，扼殺了子女的獨立。在他們的調教之下，子女的身分認同、思想和感受都被迫成為他們的翻版。 剝奪型：剝奪型父母認定自己的需求永遠得不到滿足，他們也不給子女關注與鼓勵。他們的愛是有條件的，孩子合乎他們的心意時才能換得他們的愛；一旦孩子的表現不合意，他們就會把愛收回來。 完美型：追求完美的父母深怕有瑕疵，極力鞭策子女成為菁英中的菁英、模範生中的模範生。這些父母執著於紀律、名聲、權力和╲或完美的外觀。 教條型：教條型父母不能接受不確定性，他們需要清楚分明的確定感，而且往往會受到軍隊、宗教、社會、企業等組織或哲學的吸引，因為這些組織或哲學能讓他們覺得特別和確定。他們會依據嚴格的規則和角色模範來養育子女。 混亂型：因為受困於自身內在混亂且不穩定的風暴，混亂型父母往往情緒善變、規定朝令夕改、溝通亂七八糟，令人無所適從。 利用型：利用型父母絕不接受「輸」這個字，或低人一等的感受。他們是把子女吸乾的情感吸血鬼。利用型父母過度敏感，以自我為中心，別人的收穫就是他們的損失，看重自己的結果是導致他們看輕了孩子。 虐待型：虐待型父母滿腹怨恨，在言語、情緒、肢體上虐待子女，甚至性侵子女。在被激怒的時候，虐待型父母會將子女當成對他們的威脅來對待。 幼稚型：幼稚型父母軟弱無能、需索無度，鮮少提供子女保護。幼稚型父母自憐自艾，鼓勵孩子照顧他們，並且透過角色對調來控制子女。

相關書摘 ►控制狂父母的「十二劣招」：誰在乎你有什麼感受啊？做就對了

書籍介紹

《如果我的父母是控制狂：如何設定界線、自我修復、終止控制的世代循環？》，橡實文化出版

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作者：丹・紐哈斯

譯者：祁怡瑋

為什麼我的大小事，他們都要插手管？令人不寒而慄的見解，戳穿父母是多麼具毀滅性。如何和過去和解，避免過度控制孩子和其他心愛的人？

控制，不是愛，而是父母排除自身焦慮的表現。他們不是不愛我，只是更受困在自己的恐懼之中。

我不能換掉父母，也不能改變過去，但可以不讓他們繼續操控我的未來。父母已無法改變，我只能改變自己：告別糾葛、設下界線，盡可能和平共處。

Photo Credit：橡實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航