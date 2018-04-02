控制狂父母的「十二劣招」：誰在乎你有什麼感受啊？做就對了

作者：丹・紐哈斯

以下是我的訪談對象中，十二劣招的一些例子：

1. 食物控制

控制狂父母的風格往往反映在他們看待食物的態度上。舉例而言，利用型父母將用餐時間當成他們自己的時間。有一位利用型父親要求晚餐在五點上桌，電視機推進來，好讓他可以邊看新聞邊吃飯，席間不准有人說話。另一位利用型父親則是喋喋不休地談他自己、談他的一天，以及抱怨工作上別人怎麼試圖占他便宜。直到他說完為止，被他俘虜的聽眾都不准離開餐桌。

教條型和完美型父母往往有非遵從不可的餐桌儀式。一名女性回憶道：「每天晚上，我們女孩子必須準時把菜端上桌。父親會對我們大吼大叫，有時也會動手打人。」到了青春期，她罹患了厭食症。

「我感覺自己像是棋盤上的棋子。拒絕吃東西就像是我對人生最後的一絲掌握。」

緊盯型父母逼迫孩子複製父母的喜好。一位律師的女兒回憶說自己哭著聽父親「雄辯滔滔，好像在進行訴訟一樣，主張我早餐該吃哪一種喜瑞爾」。

一名虐待型父親硬是把食物往孩子的喉嚨推下去，另一名父親則是堅持「蔬菜吃得不夠多，就要比平常多吃兩倍量」的鐵則。他的兒子回憶道：「我們從來不知道正確的份量是多少，所以我們總是拿滿滿的蔬菜。」

2. 身體控制

一名前海軍陸戰隊完美型父親安排了一套體能計畫，訓練十歲的女兒接球、打拳、拋竿、划船、射籃，如果她表現不好就大發雷霆。

一名虐待型母親每晚強制執行她兒子稱之為「穿著打扮集中營」的儀式。母親命令他把所有的褲子拿到她的臥房，讓她挑第二天他要穿哪一件。接著是襯衫，最後是鞋襪。他要是拖拖拉拉的，她就會用剪刀打他。

一名緊盯型兼虐待型母親用包著衛生紙的髮夾清女兒的耳朵，她總是又戳又挖弄得女兒很痛。

不只一位父母似乎很熱中於為孩子灌腸，過程中硬是壓住哇哇大哭的孩子。

3. 界線控制

一名早起的虐待型父親，會在週六凌晨五點用轟然作響的鄉村音樂叫孩子起床。孩子要是不起來，他就會衝進他們房間，潑冰水到他們臉上。

一名教條型兼利用型父親把孩子臥房和浴室的門鎖都拆掉，這樣他就能隨意進出各個房間。他宣稱：「這房子是我的，我高興開哪扇門就開哪扇門。」

4. 社交控制

一名剝奪型兼幼稚型母親總是把家裡的窗簾拉上，她覺得女兒想出門找朋友玩是「不可理解」的一件事。這位母親沒什麼朋友，但卻很擔心社交上被孤立。她的女兒回憶道：「我媽總說：『鄰居會怎麼想？』她根本很少見到人，我不懂她為什麼那麼在意別人的眼光。」

一名緊盯型兼幼稚型母親不准女兒去找朋友，除非女兒在兩天之前先報備。她也不准青春期的兒子參與課外活動，免得「萬一出什麼事」。

諸如此類的社交孤立，削弱了孩子的自主性。孩子既不尋求可結為朋友的同儕、亦不尋求可作為指導者的長輩協助，是基於幾個理由：他們認為沒人想接近他們、他們想對父母效忠、父母教他們凡事靠自己，或者他們知道父母就是不允許有任何競爭對手出現。由於缺乏與外界的接觸，許多受到不當控制的孩子無從得知自己並不孤單，以及別人也有一樣的痛苦。

5. 決定控制

一名完美型兼利用型父親從兒子還在學步期就預設他要當醫生。「直到我醫學預科被當掉之前，他都不曾放棄。到我被當掉之後，他又叫我去念商學院，說是這樣我才能賺很多錢，以彌補之前準備讓我當醫生所浪費掉的時間。」

一名利用型母親問十六歲的女兒長大後想做什麼，女兒說想當藝術家，母親就說：「不行！沒幾個人能靠藝術餬口。你去想個比較實際的目標。」

控制子女的決定是一種格外傷人的舉動。沒有什麼比澆熄孩子的夢想更重的傷害了，因為這無異於告訴孩子：「我們不相信你做得到。」

6. 言論控制

一名教條型兼完美型父親習慣性地糾正九歲女兒的拼字和文法，即使是在她寫給他的小紙條上。

一名教條型母親禁止孩子說「誰在乎啊？」，也不准孩子用「布鞋」來稱呼運動鞋。

逛街購物時，一名剝奪型母親不准兒子要求買任何東西。他回憶道：「我們永遠也不能說：『拜託買給我。』我母親覺得那樣很沒禮貌。」

7. 情緒控制

某個教條型兼完美型家庭的規矩是「絕不流露內心的感受」。他們的兒子坦承道：「國中時，我很不快樂。我覺得自己是個沒用的愛哭鬼，因為我藏不住情緒。」

一名利用型父親對情緒很不屑。他的女兒回憶道：「他會說：『情緒可以拿來買東西嗎？你心裡的感受是看得見、摸得著的東西嗎？不是嘛！喜怒哀樂有什麼用？』」

控制狂父母對情緒的經典名言包括：

「誰在乎你有什麼感受啊？做就對了。」

「咬緊牙關撐過去。」

「你再哭，我就會讓你真的想哭。」

「不要崩潰失控。」

8. 思想控制

當十四歲的兒子帶了貓王艾維斯的《獵犬》（Hound Dog）唱片回家時，他那緊盯型母親嚇壞了。

「小孩子不該聽那種東西。」母親告訴他。她把那張唱片沒收，換成雙簧管演奏家及指揮家米契．米勒（Mitch Miller）的唱片給他聽。

在一趟車程中，二十四歲的女兒告訴利用型兼剝奪型的母親說她考慮去看心理醫生。「我一說出『心理醫生』四個字，我母親就尖叫，接下來整趟車程都在對我訓話。」

9. 施暴

就算只被打過一次，也會在孩子心裡留下創傷。一名剝奪型兼虐待型的繼父一時勃然大怒，打了十六歲的繼女一巴掌。她說：「我身邊的人向來都對我很和善，所以那對我而言是很深的創傷。從那之後，我總是活在恐懼之中。」

一名教條型軍人父親常常當眾對兒子破口大罵。「喝了酒之後最嚴重，他會大吼大叫罵我『蠢貨』、『廢物』。我媽會膽怯地設法阻止他，可是從來沒有用。」

一名女性還很鮮明地記得三十年前的一幕：她和她的虐待型父親在廚房裡，她坐著，高大的父親站在一旁，握緊拳頭準備要打她，只因為她的笑聲害他聽不到電視的聲音。

10. 剝奪

一名剝奪型父親彷彿毫不在乎女兒的意願與需求，這讓她覺得：「我還不如變成一塊人形立牌，我父親對待我和人形立牌沒兩樣。反正他就是不聽。一段時間過後，你都不禁懷疑起自己。」

當父母與孩子分享自己的人生故事時，孩子會覺得父母和他們分享了自己很重要的一部分。然而，許多控制狂父母對孩子守口如瓶、不願多聊，有些則會說美化過的版本，還有些只會說枝微末節的小事或瑣碎的怨言。事實上，有幾位我訪談的對象並不清楚父母的過去。就某些情況而言，這是可以理解的。父母可能對過去覺得很羞恥，或者本身就是在一個壓抑的家庭裡長大。如果父母過去曾經受到創傷，他們可能會覺得難以啟齒。孩子天生就有崇拜父母的傾向，父母藉由隱瞞過去或扭曲真相，在不知不覺間放大了子女對他們的這種崇拜。

11. 混淆

一名混亂型母親的先生會猥褻他們的女兒，一開始母親還會心疼女兒，但後來卻轉而怪罪被性侵的女兒，吼她說：「你怎麼可以這樣對我？」

一名緊盯型母親告訴青春期的女兒說她應該晚點結婚，因為年紀輕輕就結婚的人還不夠成熟，沒辦法做出明智的選擇。當少女長到二十五歲，母親又催促她「快點找個認真交往的對象」。然而，她補充道：「直到結婚之前，你都還是個孩子。」這是很經典的兩難矛盾：母親叫女兒最好快點結婚，但在結婚之前她都還是個孩子，所以沒有成熟到可以結婚的地步。

一名完美型父親不小心親到了十四歲女兒的嘴唇，她回憶道：「他驚恐萬狀地跑上樓，大吼說：『注意你的性別。』」儘管女兒什麼事都沒做錯，她的利用型母親接下來好幾個月都罵她「小騷貨」，不顧女兒流著眼淚苦苦求饒。

12. 操弄

一名剝奪型兼混亂型母親幾乎什麼事都怪到缺席的配偶身上。「如果我在前往公車站的路上跌倒了，在我母親眼裡，那是我父親的錯。」她的女兒回憶道。母親為了鬥垮分居的丈夫，逼迫女兒寫信給父親的雇主，說他的壞話；如果女兒不照做，她就不給女兒晚餐吃。最後，父親就被解雇了。

一名利用型父親寄學費支票給念大學的女兒時，總會隨信附上一張字條提醒道：「送你上大學實在是降低了我的生活水準。」

另一名利用型父親則會在他送的每一件禮物上寫道：「希望你明白你能收到禮物有多幸運。」

一名混亂型母親每年聖誕節都給女兒一張五十美元的支票，接著又抱怨自己手頭拮据。有一年聖誕節，女兒為了幫母親省錢，沒把支票兌現，母親又抱怨說那張沒兌現的支票把她的帳目搞得一團亂。

自我評估 父母雙方或其中一方是否常常對我進行： 食物控制

情緒控制

身體控制

思想控制

界線控制

施暴

社交控制

剝奪

決定控制

混淆

言論控制

操弄

當然，對孩子的行為加以合理的控制是有必要的。這十二劣招的控制手段，以單一事件來看似乎無害，但在你的童年，這些事件卻有可能發生過無數次。不斷重複之下，它們就形成一種強而有力的模式，構成了控制型家庭洗腦的第一個手法。

相關書摘 ►十種讓人內疚的家庭情緒勒索＆八種控制狂父母教養風格

書籍介紹

《如果我的父母是控制狂：如何設定界線、自我修復、終止控制的世代循環？》，橡實文化出版

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作者：丹・紐哈斯

譯者：祁怡瑋

為什麼我的大小事，他們都要插手管？令人不寒而慄的見解，戳穿父母是多麼具毀滅性。如何和過去和解，避免過度控制孩子和其他心愛的人？

控制，不是愛，而是父母排除自身焦慮的表現。他們不是不愛我，只是更受困在自己的恐懼之中。

我不能換掉父母，也不能改變過去，但可以不讓他們繼續操控我的未來。父母已無法改變，我只能改變自己：告別糾葛、設下界線，盡可能和平共處。

Photo Credit：橡實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航