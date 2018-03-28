昨天開始併聯發電，才啟動一天核二2號機組又跳機

（中央社）核二廠2號機於今（28）日下午1時25分反應爐功率約27%時，發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停，台電表示，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起。原能會表示，原因還在進一步確認當中。

原子能委員會核能管制處副處長李綺思表示，駐廠同仁已經到現場看，原因還在進一步確認當中。後續台電公司須查明肇因並依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定，提出綜合檢討報告，經原能會核准後才可以再起動。

台電表示，核二2號機27日中午12時55分併聯發電，並依計畫時程，於昨晚進行主汽機超速跳脫測試，並於今晨7時26分完成發電機第二次併聯，下午約1時25分左右，進行後續併聯測試時，反應爐產生保護動作而停機，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起，台電現正確認並排除，後續將向原能會提出綜合檢討報告，並經核准後才可再起動。

根據台電網頁下午4時30分的更新，核二停機後，今日備轉容量率僅6.68%，達到「供電吃緊」的黃燈。

Photo Credit: 截圖自 台電

《蘋果日報》報導，時代力量徐永明辦公室隨即向台電詢問此事，台電回覆辦公室，核二廠2號機在今天下午1點25分時跳機，但目前還查不到原因。時代力量立委徐永明受訪時痛批，安全問題很重要，認為重啟就是會出問題，行政院長賴清德要負責，至少要出面道歉，同時原能會主委謝曉星必須下台。藍委李彥秀也批評，原能會的保證言猶在耳，為了滿足民進黨失敗的能源政策，視國人安全於不顧。

（中央社）2016年5月，核二廠2號機機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，立法院要求重啟前需要向立法院報告，台電公司在今年3月修復後提出相關報告，經原能會完成審查，並赴立法院報告。20日，原能會發文台電，同意核二2號機再轉，昨天（27日）是首度併聯發電。

《自由時報》報導，蔡雅瀅今日，希望這次原能會能好好調查並公開跳機原因。她也認為，即使核二廠2號機跳機，但電仍夠用，當初不顧居民及環團反對，貿然再起動，根本是個錯誤，因此希望停機到除役。

綠色消費者基金會秘書長方儉則在，認為核二廠2號機已經無計畫停機670天，機組非常老舊，正常情況下是無法運轉的，此外，老舊機組也讓運轉成本提高。他要求，當初是誰核准、誰掛保證，現在跳機了就該負起政治責任。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範