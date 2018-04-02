五官被割掉毀容，透過「修復式司法」她選擇了原諒

文：財團法人犯罪被害人保護協會／高安妮採訪撰文

有一種愛叫做「陪伴」

幾年前有一則驚世駭俗的社會情殺案新聞，一位男子將熟睡中的女友綁在床上，用水果刀割下五官後丟進馬桶沖掉，手法之殘忍在國內外前所未見，新聞至今讓人心悸猶存。還好該女經送醫後，存活了下來，不過需要持續進行各種大大小小的臉部重建手術，至於重健整形後的容貌能恢復到什麼樣的程度，當時醫師都覺得沒有把握，因為臉部五官幾乎削平，傷害實在太深了，無法判斷能恢復到幾成。

重建的路是一條漫長又辛苦的路。但是這個案例的被害人佳佳，卻靠著堅強的意志力一步一步走了過來。她的五官經過多次的手術與重建雖然已經大有改變，但是再也不可能恢復之前那個美麗的容顏。

剛開始治療重建過程，佳佳每接受一次手術，就會因為身心的痛苦不堪而更加怨恨加害者。她腦中浮現的都是案發當時那種恐懼與驚悚，人整個陷在惡夢之中醒不來，嚇出一身的冷汗，常有這樣的夢境無法讓人睡得安穩，她心中的恐懼遠遠大於傷痛，她的心早已寸寸斷裂，很難修復。那種與死亡極度接近的恐懼，是無法用言語來形容。她瞬間明白生命的脆弱，更感嘆命運殘酷捉弄，讓自己如此不堪。

事隔多年，佳佳一直對犯罪被害人保護協會心存感激，她記得協會在第一時間就前往醫院探視，但是那時她還在加護病房，是由兒子代為會談。在經過各方面的瞭解及評估後，協會還非常細心的提供了法律協助、調查財產協助、醫療補助、心理輔導等，此外也結合政府與社福單位連結其他的社會資源，協助減輕她在重建歷程上會遇到的經濟與精神壓力！

這一路走來，除了傷痛之外，還有許多無形的壓力存在。

「每一次的法律訴訟出庭，協會祕書都會陪同我們進行調解與開庭，並且在旁陪伴給予支持與鼓勵，他們人真的很好，總是會注意到一些小細節，也很害怕我再度受到傷害。」儘管如此，每一次出庭其實都是另一種身心的凌遲與煎熬。

即使達成初步和解，但是加害人的子女對佳佳十分不諒解，有時會大呼小叫表達對她的不滿，讓她這被害人情何以堪。對方甚至在和解金領取上也百般刁難，這些事情她都吞忍下來了。有誰會料到發生這樣的事情，況且看看她現在殘缺不堪的臉，這個代價付的不夠大嗎？她又不可能永遠不出門，「以我現在這個模樣，外面的人會怎麼看待？」這個問題道盡她所有的疑惑、不安與恐懼。

淚水常常湧上眼眶，她曾是一個體態優雅、容貌秀麗的瑜伽老師，在教瑜伽課時常告訴學生，要把不好的能量放掉，要以正向面對外面的紛擾，所有的痛苦、煩惱、不順利，要隨著深呼吸一點一點把它吐乾淨，讓身心靈都到達最平衡的狀態。但是在遇到嚴重傷害後的佳佳在「意識」中，似乎接收到的只剩下負能量而已，她怨老天對她不公平，她恨加害人可惡，她的生命蒙上極為深刻的恐懼。

仇恨和怨懟在佳佳心中盤根錯節，越盤越深，她陷入深深的憂鬱。痛徹心扉的悲歌，在腦海中盤旋不去，而越是沉浸在怨恨中，情緒就會無止境擴大，更加無法面對現實的惡劣，一切像是在控訴這世界的卑劣無情。

那種和死亡極度接近的恐懼感、血淋淋的創傷，很難用言語形容。佳佳總是非常恐懼夜晚到來，因為一到夜晚，便會讓她更瞭解黑暗中的自己是有多麼徬徨與脆弱，有時睡夢中還會被自己的吼叫聲給嚇醒。這樣面對突如其來的殘酷暴力，無力解決的生命難題，要如何擺脫身心無盡的痛楚，所有的事都深深困擾著她。

她常看著鏡子嘆氣，「每天要面對一張和過往截然不同被毀掉的臉，沒有比這更讓人感到沮喪的事了。」以前的她非常注意外表的裝扮，而現在，她每看一次鏡子就覺得自己的心又被刀割了一次。每每想起這些，她的心情就格外低落，覺得好不甘心，覺得好痛恨。但是她又無法不面對自己，無法不看見破碎的臉和破碎的心，她多想把一切不好的事都埋葬掉。她知道自己無論如何絕對不會原諒對方對她造成的傷害。即便以前交往時加害人也曾對她百般呵護，疼愛有加，但是正是因為這樣才讓她從未防備而遭到殘酷的傷害。

在重建的過程讓佳佳常疼到無法入睡，加上恢復的程度緩慢，意志十分消沉，她說：「我試圖不要想起那些恐怖折磨。但是腦中還是焦慮不安，而且自己越在意就更焦慮，感覺像是要被恐懼的浪淹沒，既挫折又無力，還好這一路有犯罪被害人保護協會的關懷與協助，讓我知道自己不是一個人面對，然後慢慢地轉移焦慮。」

因為重整復健是一條很漫長的路程，痛苦、掙扎，所有的眼淚都要往裡吞。她知道只會越來越好，但是她依然活在哀傷的陰影中，經常感到畏懼，覺得人生毫無希望，黑暗和孤獨將她包圍、吞噬，很多時候她只想把自己藏起來，負面情緒總是如排山倒海而來。

佳佳說：「我記得那時，只要情緒一低落，就想撥電話至協會表達我的不滿、痛苦和沮喪，我當時的心情一直在谷底徘徊，總覺得沒有人能夠瞭解我。極度需要找人吐苦水，每一次，協會祕書都會耐心地聽我把牢騷發完、把苦悶全部吐完，而她大半時間都只是安靜的聆聽，聽完後，講一些關懷鼓勵的話來安撫我的情緒。每一次跟協會的人談過，我的心情就能稍稍平靜下來，協會祕書那些溫暖人心的話語也一點一滴深植我的心底。」

協會當時也察覺到佳佳受創過大導致情緒起伏不定，於是緊急協助安排專業心理師對她進行心理輔導，透過支持及傾聽的方式陪伴被害人，讓佳佳於五官重建的過程中慢慢放下怨恨情緒，重新明瞭自己的人生要建立新的目標，而不是執著於臉蛋外貌和之前情感的糾葛，避免再陷入負面情緒的泥沼中。畢竟被害人不可能迴避整個社會，自己沒先站起來以後就沒有未來。

佳佳在經過多次的心理輔導後，情緒漸漸穩定，心境也經過調適，終於跨越了心中的那條冰河，後來甚至透過修復式司法與加害人達成對話。

她說：「案件發生至今這麼多年過去了，我持續重建我的五官，而他（加害人）則在監獄服刑，解開我心中的怨恨糾結，我已經選擇原諒他，也希望能盡一份力量為他爭取到假釋，讓他可以早一點回家和他的家人團聚。」

佳佳於民國一○四年首度和加害人進行修復式司法的對談，達成了初步和解。加害人入獄後，她一次次痛苦的重建過程中仍對整件事情充滿怨恨還不能釋懷，不過到了第二年，她又申請了第二次修復會談。在對談中，兩人才發現所有的問題都出在加害人對她有極深的誤解，才會一時衝動犯下滔天罪行，走上絕路。

藏在兩人心頭已久的疑惑終於得以解開，換個方法說：修復式司法給了加害人和被害人一個解開誤會的機會，讓兩方都能真的放下了。人的生命只有一次，而佳佳的生命曾經險遭毀滅，要走到原諒對方的決定何其困難，然而就在面對面會談的那一刻，她選擇放下，願意原諒，心中更如釋重負，感覺一樁放在心中久久無法釋懷的心事終於得到解脫。她希望這會是一個好的結局，讓這樁悲劇有個美好的收尾。

佳佳在歷經近三年的重建之路後，在民國一零六年犯罪被害人保護協會舉辦的餐會上，願意主動上臺分享她的心路歷程。她希望可以藉由己身的遭遇和經歷，去鼓勵一些馨生人走出陰霾，她說：「重建過程中，我的身心受盡各種痛苦衝擊，每每面對自己的傷痕總是心痛到很想去死，什麼事也做不了，還好在這些過程中，有犯罪被害人保護協會一路相挺相伴。」

她終於明白了有一種愛叫做「陪伴」，因為協會的陪伴讓她心靈上有了支撐下去的力量，帶給她希望，讓她能勇敢走下去……

佳佳漫長痛苦的重建之路實屬不易，無論是外在的顏貌重建，或是內在心理的療癒，除了外界的協助，最重要的還是她內心的堅強韌性和其旺盛的生命力，才能造就今日的她。當一個人經歷過那種難以言傳的悲慘遭遇與難以復元的傷害後，卻仍頑強地存活在世間，就是因為她明白，想過得好，就得靠自己才行，有勇氣接受現實的考驗就是要克服難關的第一步。

「面對這一段被『重整』的人生，當你能照顧好自己，感到滿足，就能得到快樂；當你肯接納真實的自己，認同現在的自己，就能有勇氣往前走。」

佳佳認同了重生而來的生命可貴，也接納了現實不完美的自己，不再嘆氣和怨恨。她知道若不跨出這一步，就沒辦法再度融入這個社會，而在踏出第一步後，接著就有第二步和第三步……，一直到現在她已經不再害怕別人投射過來異樣的眼光。她走出受限的框框，努力活在現實中，心也變得自由。她放下不愉快的回憶，努力往前看。她說人生走到這裡，所有的憤怒、不甘、痛苦、傷心，經過一番自我整理，終於能放下了。

這個故事聽起來讓人感傷，但也給人激勵人心的感動，佳佳願意勇敢的站出來，分享她重建的心路歷程，多麼值得喝采。她說自己不再像過去那麼孤單無依，全是因為協會給了她勇氣，而能上臺分享一路走來的心境和改變，也是一種最好的自我療癒方式。她希望可以藉由自己的遭遇鼓舞更多的人，幫助更多的人，勇敢的面對困境，走出傷痛，迎接新的人生挑戰。

看透了這個世界有多糟之後，佳佳卻仍然相信世界是美好的。遭遇無常之後，她對生活還是充滿著愛；經歷過身心受創之後，她依然認為明天還是有希望。現在的她已經不因上天的惡作劇而自怨自艾，心裡也安定了下來。

她雖然無法讓時間回到過去，返回原點，但是未來還有很多事是值得期待的。她已經放下所有的仇恨、不愉快，從容不迫地朝著陽光走去，她說只要把心打開，用不同的角度去看這個世界，希望永遠都在。

書籍介紹

本文摘錄自《漫夜馨光：愛與勇氣的旅程》，健行文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：財團法人犯罪被害人保護協會／高安妮採訪撰文

面對殘酷的遭遇，人生該何去何從？失去親人的痛，該如何面對？遇到生命的困境，又該如何勇敢去與命運搏鬥？

本書整理了二十個真實的案例故事，每篇都是犯罪被害人或其家屬親身經歷的血淚歷程。每一個事件，無論是否曾受到社會關注，這些回首不堪、刺痛經歷的人，又如何能在時間迴廊裡重新站起來，成為別人生命中的導師。透過書中一篇又一篇的傷痛故事，喚起生命裡最堅韌的力量。這是一段段愛與勇氣的旅程，看看他們如何用「愛」與「勇氣」，永遠不放棄，更勇敢地活下去。

接受失去，才能擁抱未來，活出一個加法的人生；走出悲傷，生活的現實，再大的痛，還是必須想辦法活下去。因為意外悲劇，總是來得令人措手不及，是世人最難以坦然面對的遭遇。而如何完成哀悼不幸的事實，往往是走出意外傷痛最主要的功課。犯罪被害人保護協會近二十年來在各地默默地服務許多正經歷被害傷痛中的家屬，並結合社會各界有關法律協助、社會工作、社會救助、心理輔導及醫療照護等各種資源，協助遭逢巨變者走過生命的幽谷，陪伴他們度過黑暗，迎向黎明，成為漫夜中的星光。

《漫夜馨光：愛與勇氣的旅程》的出版，不僅是從事司法、社會工作、諮商輔導及教育工作者必須閱讀，更啟發我們去瞭解生命的無常並企圖找到意義的一扇窗口。藉此向每位馨生人予以鼓勵與致敬。

本書特色

二十則被害人的故事，深刻描述他們如何在重大的創傷事件中經歷痛苦、恢復並重新站立。

從事司法、社工及教育工作者必須閱讀的寶典，更值得推薦給所有讀者共同感受的書籍。

Photo Credit: 健行文化出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航