《微精通》的奧義：學東西有沒有更快、更好的方法？

作者：羅伯特．特維格

自助天助：自我訓練的要義

人類是學習的動物—不學不行。每個世代都得學習大量事物，才有辦法瞭解社會如何運作；長大後又必須快速學習新事物，才能夠走過一生之中不免出現的變動。最後年紀大了，也一定得活到老學到老，讓大腦維持基本功能。

微精通是最佳的學習策略，也是找出可以研究什麼事物的方法，對一生都必須學習的人類來說有眾多好處。

大腦是可塑的：用進廢退

我們向來被我們以為的大腦運作方式所囿。多年來，人們還以為大腦灰質的容量是終身固定的—雪上加霜的是，二十歲之後，多多少少會日漸退化。我們現在知道這種說法完全不正確，大腦神經在一生中會持續成長、改善。大腦可塑性最重要的研究者麥克．梅策尼希（Michael Merzenich）博士寫道：

大腦可塑性是一種物理過程。灰質其實可能萎縮，也可能增強。有可能出現新的神經連結，不斷強化，也可能減弱或中斷。大腦的物理變化反映著我們的能力變化，例如每當我們學到新舞步，大腦就會出現物理變化：冒出下達那個舞步指令給身體的新「連線」（神經通道）。我們忘記別人叫什麼名字時，也反映出大腦的變化—曾經連結記憶的「連線」退化，甚至中斷。相關例子顯示，大腦中出現的變化可能帶來進步（新舞步），也可能帶來退步（忘記名字）。

「用進廢退」這幾個字，實在太適合拿來形容大腦的可塑性。微精通顯然與大腦息息相關，豐富多元，而且學起來很快，讓我們有機會不斷運用大腦，在一生中持續鍛鍊腦筋。從演化的觀點來看，充滿微精通的生活比較「自然」，比較接近我們的獵人、採集者祖先所過的多元生活，不像現代人的生活處處受限，一切繞著電腦螢幕打轉。

從大腦的連結方式來看，微精通顯然可以帶來演化方面的好處，高度專精反而有危險。前文提過，手部的局部肌肉張力不全，是古典吉他等音樂家特別容易碰上的困擾。大量使用身體的某一部分，例如手跟手指，而其他地方不動，會造成大腦重新連結，認為手指與手腕周圍的區域無用。時間一長，由於「用進廢退」，差異日漸放大，造成未使用的區域被關閉，就連彈吉他需要用到的部位，大腦都失去掌控，最終造成吉他手失去演奏能力。療法是不能只用手指，得改用整隻手臂彈奏，重建連結，慢慢讓大腦重新出現平衡（也就是不過度專精）的身體神經「圖像」。

海伯定律（Hebb’s law，神經元「一起發射，一起串連」）是基本的神經科學觀察。如果你第一次去巴黎時，天上在下雨，這兩件事會永遠連在一起。不過，從更廣的層面來看，經驗愈多元，感官衝擊也愈多元，大腦受到的影響跟著愈深、神經連結愈強，不僅可以幫助記憶，還能防止衰老。想瞭解痴呆症為何如此普遍的人士，一定會同意梅策尼希博士的看法（他的大腦訓練公司專門治療認知衰退的病患）：因為我們讓生活太過缺乏變化，太少用上各種感官，很容易就過著自動駕駛的生活。然而，那種日子過久了，基本認知能力不免退化。改變一下吧，讓自己過起多元學習的生活，刺激一下大腦。

世上其實僅有三．四％的人是「天生的專家」，其他人則是因為外力不得不專做一件事，通常是出於經濟考量。然而，企業界崇敬的「造雨人」（rainmaker），卻是藉由跨界，把傳統的點子應用在出乎意料的領域，發明出新產品，甚至創造新市場。那樣的人才過著豐富多元的生活，除了自身認知能力獲得提升，還得以過著美好的物質生活。用進廢退，讓大腦有事幹吧。

記憶再見，謝謝你過去的幫忙

各位上一次努力背東西是什麼時候？自從4G手機問世，我們什麼都不必記，不過這也帶來一點小麻煩：我們的長、短期記憶都衰退了。

像專家那樣，只做一直在做的事，可以強化大腦原本的神經網絡，但不會出現新連結，而且愈來愈少運用長、短期記憶。結論很簡單，近日的科學研究也證實我們憑直覺就知道的事：記憶如果不用，就會衰退。舉例來說，如果不曾造訪新的地方，不必摸清東西南北，知道何處有哪些店家、想辦法找到回旅館的路，甚至是車子停在哪裡，就會逐漸失去這樣的基本能力。我們可以把記性想成一種能力。

記東西有好方法，也有壞方法。好消息是，我們可以靠幾種方法輔助，例如記錄精確的日記（可以附上照片）能夠大幅改善回想能力，因為記憶主要是靠努力回想自己嘗試回想的事。每件事都太熟悉時，我們只會匆匆一瞥，僅看輪廓—留下的印象很模糊。時間一長，熟悉感增加的結果，就是生活在朦朧的世界裡，也因此，神經科學家與學習專家梅策尼希博士，永遠會想辦法換條路回家，每天留意新事物。此外，他還談論自己看到的新事物，以加深記憶。然而，這樣就夠了嗎？這種方法有點刻意，而且諷刺的是，我們只有在想起來的時候，才會使用記憶。史丹利．卡朗斯基（Stanley Karansky）醫生九十歲時，提過自己是終生的自我教育者，不過他不曾淺嘗輒止，每樣新的興趣都全力以赴，努力讓自己成為每個新主題的專家。他接受諾曼．多吉（Norman Doidge）醫生的訪談時表示：

我五年前開始對天文感興趣，成了業餘天文學家。我買了一支望遠鏡，因為當時全家住在亞利桑那州，天空非常適合觀測⋯⋯我當下有興趣的事，我願意全心投入。感到自己有一定程度後，就不再花那麼多精神，而把觸角延伸到其他地方。

基本上，卡朗斯基醫生讓自己微精通各種興趣之後，再探索下一個新事物。這種強大的專注學習法，對他的健康很有益。儘管他一生兩度心臟病發作，一次在六十五歲，一次在八十三歲，後來完全康復。他的父母沒有這種學習的嗜好，很早就去世，母親活到四十多歲，父親則活到六十多歲。

現在的研究發現，失智症不僅跟「缺乏學習」有關，也與逐漸對環境感到「無聊」、愈來愈不用心有關。缺乏觀察力會造成工作記憶衰退，也就是許多慢性認知障礙的第一期。我們光是允許自己學東西，願意實驗，像在玩一樣接觸新的技能，接受微精通的哲學，就永遠不會無聊。

光是閱讀還不夠—運用一下多感官神經元

不要想著要做出藝術品，去做就對了。至於成品是好是壞，讓其他人去評價，決定自己是喜歡還是討厭。他們決定心意時，你繼續創作。 —安迪．沃荷（Andy Warhol）

今日多數的知識靠文字傳遞，可以標準化，易於掌控。在從前的年代，學校美術課主要是讓人微精通畫畫這件事，現在則必須閱讀藝術理論，還得學會評論畫作。

以評論、文字和書籍為本的學習模式，把其他模式當成缺乏效率的方法。基本的觀看與觀察，被視為不重要。但是微精通不一樣，微精通比較符合大腦實際運作的方式。

科學家發現，感官並非各自獨立，大腦中有豐富的多感官神經元，也就是同時記錄聲音、觸感、氣味，甚至是疼痛的腦細胞。心智其實高度相互連結，而不是各自獨立。我們天生就該多才多藝，而且我們的感官除了相輔相成，還會促進彼此的功能。吃培根前，如果聽見嘶嘶作響的聲音，嘗起來真的比較美味。

某些聲音的感知，靠的是能感受到那些聲音。研究顯示，如果出現某個聲響時，同時感受到一陣空氣，我們更能辨識出那個聲音—就算感受到那陣空氣的地方是腳踝也一樣。

許多感官緊緊交織，也難怪會出現「聯覺」（synaesthesia，某個感官雖未直接受到刺激、但同樣被觸發），例如有的人聽音樂時看到了顏色。

早期錯誤的大腦模型認為，每種感官各占一區，也因此聯覺被當成不正常的現象，屬於腦傷的一種—有腦傷的人，恰巧有時也會出現高度聯覺，此一誤解因此一直流傳下來。不過，隨著我們愈來愈瞭解多感官神經元，我們開始明白聯覺不但不是微不足道的體驗，還是體驗的核心。

神經科學家目前認為，有所謂的「超刺激」效應（“super- stimulus” effect），也就是我們認真研究某件事時，同時運用各種感官所帶來的心智協同作用。超刺激效應會在大腦中留下更深的連結，加快學習速度與效果，讓人觸類旁通。

由於微精通能找出運用一種以上感官的事，我們能因此更貼近大腦天生的運作方式，以更理想的途徑運用大腦。

學東西，有沒有更快、更好的方法？

我們平日要收信、寄簡訊、看新聞與部落格，誰會有空學東西，而且還慢慢學？很多人嘴上說慢活很好，例如自己買菜、煮飯或旅遊，但我們都知道，要躲開這個快速運轉的世界有多難。或許唯一的避風港，就是讓自己沉浸於學習新事物。

任何曾經感到教室的鐘走很慢的人都知道，學習真的會改變我們對時間流逝的心理感受—我們覺得時間似乎慢了下來。就算覺得偶爾有機會「慢下來」很好，我們還是希望學東西立刻就有進展。梅策尼希博士證實，如果能專心學習，或是碰上出乎意料的新鮮事，我們學起來會很快。在這類情境下，刺激神經元成長的BDNF會流動，帶來更強、更深、更好的連結。每次練習微精通時，都得高度專心，以符合促進學習的條件。同樣重要的是，微精通提供了獎勵和實驗的可能性，讓每一次的嘗試都新鮮有趣，也加快了學習速度。此外，微精通有明確範圍，可以觀察別人怎麼做，因此同樣能快速上手。

有個簡單的道理千真萬確：學東西最快的方法，就是看別人怎麼做。在網路問世、許多人分享影片與測驗表現之前，西方的合氣道遠遠落後日本。然而，現在練合氣道的西方人，有的從未去過日本，看起來卻像在當地受過訓練。光是看別人怎麼做，就能彌補很多規則與教學無法提醒的事。再講一遍先前提到的重點：學習最困難的地方，在於得知每一件事的相對重要性。看著別人做，就有辦法從他人的表現與動作，過濾出每個元素的相對重要性。

仔細觀看，提升微精通

有一次，我人在撒哈拉沙漠，車子差點出問題，幸好一個名叫薩伊德（Sayed）的年輕綠洲居民救了我一命。薩伊德不是專業技師，他只不過是望一眼我停著的車，就知道懸吊系統壞了。他沒聽見聲響，也沒看到車行駛的樣子，我不信他說的話。直到親自檢查後，我才發現的確有異狀，跟他說的一樣，車身微微傾斜。薩伊德說自己小時候，每當夏天氣溫達攝氏四十至四十五度，他會鑽進車底躲避豔陽。盯著無蓋的引擎底部無數個小時後，他無師自通成為技師。「我每一樣東西都熟得不得了，知道引擎如何連結到其他每一個部分。」薩伊德告訴我：「我藉著努力觀看，學會了修車。」

然而，「努力觀看」究竟是什麼意思？我建議用開闊的心胸去看，不試圖解決任何事，不試圖弄懂任何事，等著點子自己上門，也不把想法強加在自己觀察的事物上。

十八世紀德國作家與哲學家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）認為，我們從深度觀察中學到的東西，跟採取一般的科學方法一樣多：把東西拆開，留意組成元素。歌德認為，留意事物本身與環境（周遭萬事萬物）之間的關聯，可以得到重要的洞見。

我認為關鍵在於不要急。我前往一個國家前，通常會在牆上掛地圖。我不會仔細研究地圖，只是和那幅地圖生活在一起，不時瞄個一眼。這個簡單的作法，就帶給我各種旅行與書寫旅行的點子。

長久以來，藝術家都認為「深入觀看」是用心靈之眼捕捉事物精髓的方法。先前主持蘇富比拍賣的作家布魯斯．查特文（Bruce Chatwin）認為，把一項藝術品擺出來，一起生活，慢慢用自己所有的感官吸收它，包含眼睛、手、一切的一切，這麼做一段時間後，藝術品就會把自己所有的祕密告訴你。當你完全消化、融會貫通之後，就賣掉那件藝術品，再買一件。

微精通強迫我們接受有一定範圍的活動，讓我們深入觀看。與其讓注意力遊蕩在曠野之中，集中視線好好地看，學習速度快過硬是把資訊填鴨進抗議的大腦中。

書籍介紹

《微精通：從小東西學起，快快學，開啟人生樂趣的祕密通道》，大塊文化出版

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作者：羅伯特．特維格

譯者：許恬寧

「這個世界似乎逼著我們一輩子只能做一件事，其實不必那樣。」

人們說，熱情要專一：若想精通一件事，就得花上一萬小時，全心全力只練習一件事。然而事實上，諾貝爾獎得主等全球最成功的人士，有空就學習各式各樣的新事物，接觸新活動。

不論是烤出完美舒芙蕾、畫一扇門，還是升火，當我們挪出時間培養小小的專長，一切就此不同。我們將不再害怕學東西，可以找到更多發揮創意的機會，還讓大腦更健康，幸福感加倍，以完全不同的角度看待知識。

從小事開始，再小也沒關係，重點是踏出第一步──那一步就能帶我們走向精通的康莊大道。

Photo Credit：大塊文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航