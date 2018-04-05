作者：瑪莉安．弗萊伯格、瑞秋．湯瑪斯

學校教過的數學法則當中，最簡單巧妙的大概就是「三角形的三個角加起來永遠是180度」。永遠是對的，沒有例外，不管是銳角三角形（三個角都小於90度）或鈍角三角形（其中一個角大於90度）、直角三角形、正三角形（三個邊及三個角都相等）、等腰三角形（有兩個邊及兩個角相等），還是不規則三角形（所有的邊與角都不相等）。

但是（你可能會想坐著聽我接下來要講的事），學校騙了你。三角形的三個角加起來不會永遠是180度，而且證據一直在你眼前。

一般人很自然會用歐氏幾何的角度來思考，這是平面上的幾何學，歐幾里得在西元前300年左右確立的。這個理論之所以說得通，是因為在平面紙張上畫幾何圖形，但實際上，地面只是近乎平面，兩者有很明顯的差異。生活在近似球形的地球表面上，傳統歐氏幾何幾乎無用武之地。

「三角形三個內角總和等於180度」這個法則，是歐幾里得第五公設的其中一種說法，第1章曾介紹過這個公設。第五公設的原始說法更複雜些：

若有一線段截兩條直線，在同側形成的兩個內角加起來小於兩個直角的話，則兩直線繼續延長，就會在兩內角總和小於兩個直角的那一側相交。

Photo Credit：麥田出版

以上敘述如上面的圖所示。兩條直線與第三條相交，形成的兩個交角都小於90度，表示這兩條線在歐氏平面幾何中一定會相交。

倘若這兩條直線不相交，就會互相平行。歐幾里得的第五公設表示，如果兩直線與第三條線相交且都成直角，則兩直線平行，因此它也稱為平行公設。稍微費一點工夫，就能證明這個說法等同於「三角形的三個角加起來是180度」，前提是三角形位在平面上。

隆起的圓

假設你站在兩條經線之間的一小段赤道上，你眼前的三條線（赤道及兩條經線）都屬於大圓，這些圓弧繞著地球最寬的地方，有最大的半徑（在地球表面上畫不出比這更大的圓了）。大圓也提供了距離最短的路徑。地球上任兩點之間的最短航線，就是這兩點之間的唯一大圓。大圓之於球面幾何，就如直線之於歐氏平面幾何，大圓是距離最短的路徑，因此也應該遵循同樣的法則。

但接下來你會大吃一驚。假如你蹲下來量兩條經線與赤道所成的夾角，會發現兩個角都是直角。可是，這兩條經線就像其他的經線一樣，會在南北兩極交會，彼此不平行。這是人人都熟悉的事物，卻正是平行公設的反例。

球面上的三角形，是由大圓的弧構成，它會往外隆起，三個角加起來超過180度，至於超過多少，要看三角形的大小而定。若是小三角形，三個角的總和只比180度大一點點，因為就小區域而言，這塊地面近乎平面。但三角形愈大，比方說連接倫敦（英國）、明斯特（德國）、伯斯（澳洲）三地的三角形，三個角的總和也會隨之增加（見下圖）。

球面幾何與歐氏幾何從地圖上看差異特別明顯，畢竟地圖是把球面描繪在平面紙張上。任何一種平面世界地圖，都有某種程度的扭曲（第60章會談到）。最常使用的地圖繪製法叫做麥卡托投影（Mercator projection），製作出來的地圖在赤道附近相當準確，但靠近兩極的區域，距離及大小會過度放大，格陵蘭看上去比非洲大很多，可實際上它的面積差不多是非洲的十四分之一。

Photo Credit：麥田出版

奇怪的新世界

一旦習慣了，球面幾何也不算奇怪，你可以在腦中想像，可以畫在紙上，要是都做不到，你至少能把地圖畫在橘子上。不過，有另外一種更古怪的幾何學，稱為雙曲幾何（hyperbolic geometry），在這種幾何中，三角形的三個角加起來會小於180度。

雙曲幾何是數學家想徹底廢除歐氏第五公設而建立的幾何學。跟其他四個公設比起來，第五公設似乎太複雜了，沒辦法用「任兩點可畫出一條直線」這樣簡單的說法來敘述。數學家的企圖是從其他公設推導出第五公設，也就是證明只要前四個公設成立，第五個也自然而然成立。

如同前面介紹過的歸謬法，這是看似很自然的做法。首先假設有某種很奇特的曲面，其他四個公設都成立，只有歐氏第五公設不成立（譬如三角形的三個角加起來小於180度），然後再證明這種曲面荒謬絕倫，根本不可能存在，就可以了。結果證明這件事，成了數學家熱衷的消遣活動，似乎還把一些人弄得心煩意亂。匈牙利數學老師法卡許．鮑耶（Farkas Bolyai）在寫給兒子亞諾許（Janos）的家書中提到（與歐幾里得的年代相隔了兩千多年）：

看在老天的分上，求求你放棄吧。我擔心這不理性的熱情可能會占用你的時間，剝奪你的健康、心靜和人生幸福。

但就像許多人一樣，亞諾許．鮑耶堅持不懈。數學家竭盡全力，使建構出的幾個奇特幾何體系完全合理。最後誕生的雙曲幾何，主要歸功於鮑耶、大名鼎鼎的高斯（第2章介紹過）以及尼可萊．羅巴切夫斯基（Nikolai Lobachevsky），他們三位各自獨立發展出這種幾何。

異國蔬菜

這種奇特幾何學的曲面，究竟是什麼樣子呢？這很難具象化，但大致可以想像成羽衣甘藍的菜葉，愈往邊緣，皺摺愈多。存活在菜葉上的小蟲子若要從A點爬到B點，必須越過所有的皺摺，而且但願是沿著距離最短的路徑。現在想像把這片甘藍菜葉壓平，希望蟲子沒被壓扁，然後把菜葉弄平整，形成一個圓盤（也許得想像它是黏土做的）。原本菜葉上的最短路徑，在弄平整之後不一定會成一直線，反而有可能是各種曲線。就像是地球表面的最短路徑（大圓），到了平面地圖上會變成曲線，譬如從英國飛到加拿大，最短的航線在平面地圖上看起來會像一條圓弧。

雙曲平面可以無限延伸，所以不會像甘藍菜葉，而且它非常多皺摺，如果標準放寬一點，也是能「整平」成一個圓盤。雙曲平面的整平地圖有個優雅的名字，是以法國數學家亨利．龐卡赫（Henri Poincaré）命名。正如甘藍菜葉的例子，這個平坦龐卡赫圓盤上的最短路徑也不是直線，而是與圓盤邊界垂直相交的圓弧線。

既然是距離最短的路徑，這些圓弧線就是龐卡赫圓盤的「直線」。雙曲三角形的三條邊，就是由這種圓弧線構成，因此三個角更瘦尖，加總起來不到180度。

Photo Credit：麥田出版 將雙曲平面壓成圓盤，圖中的細黑圓圈就是圓盤邊界。在這種幾何中，與邊界垂直相交的圓弧線即為直線，如圖中的粗黑圓弧線。

不過，既然能設法把雙曲平面壓成圓盤，那怎麼能說雙曲平面可以無限延伸呢？若以這種新的方法思考距離，則愈往圓盤邊界，長度與面積就愈大。由於靠近圓盤邊界會產生極大的變形，因此居住在上面的雙曲生物永遠到不了邊界，也就是說，這條邊界在無限遠處。把球面幾何結構畫在平面地圖上，也會遇到同樣的問題；只要是把非歐幾何畫在平面地圖上，不管是雙曲還是球面，永遠都會變形。

Photo Credit：麥田出版 雙曲三角形

三維甚至更高維的雙曲幾何也有製作類似的模型，難怪亞諾許．鮑耶在寫給父親的信上驚歎：「我發現的事情實在太美妙了，令我驚訝不已⋯⋯我憑空創造了一個奇怪的新世界。」數十年後科學界才明白，雙曲幾何不僅僅是幻夢，愛因斯坦在1905年發展出來的狹義相對論，正需要雙曲幾何。第4章會再進一步介紹愛因斯坦的相對論。

三角之力

然而，不管從哪一種幾何體系來看，三角形都是第一個真正有趣的二維形狀。畢竟單獨一點變不了什麼東西，兩個點定義出一條線段，而三個點即可得出一個三角形。我們會這麼熟悉三角形，是因為處處都有三角形。三角形是最容易做出的形狀，所以憑直覺就能使用三角形，例如把一根木棍斜靠著一棵樹，就是簡易三角形遮棚的雛形。

三角形還有一個優點：它是最堅固的形狀。把四根木棍頭尾相接，做出來的結構可以任意調整，不管木棍的長度有多長，都能構成無限多種四邊形。然而，這種形狀光是承受重力就會瓦解，更別說承受額外的重量了。

但假如你把三根木棍頭尾相接，就能做出堅固的形狀；三根木棍的長度建構了獨一無二的三角形。四根木棍造出的矩形並不堅固，可若是加上斜對角的交叉支撐架，構成幾個三角形，這個結構就變堅固了。

這種簡單又堅固的特性，說明了為什麼三角形結構是人類最早建造出來的結構之一；兩萬多年來澳洲原住民搭建的臨時斜頂小屋，就是一例。即使到了今日，建築物與結構中，三角形仍是基礎。起重機、橋梁、高壓電塔、支撐架，全仰賴三角形元件提供支撐力。此外，三角形也是打造現代建築美學的重要環節。

相關書摘 ►別再說數學與你無關：保護網路隱私，有請「質數大軍」

書籍介紹

《數學好有事：為什麼磁磚不做正5邊形、A系列影印紙長寬比要√2、向日葵和海螺有什麼共同祕密……全面影響人類生活的數學符號與定理，以及背後的故事》，麥田出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：瑪莉安．弗萊伯格、瑞秋．湯瑪斯

譯者：畢馨云

印度最偉大的數學家婆什迦羅為了安慰嫁不出去的女兒，用女兒的名字作為書名寫了一本數學書，正是這本書裡提到了重要的「0的運算」；畢達哥拉斯學派在西元前五世紀的義大利簡直就是個幫派，而「世上只有有理數」便是幫規；牛頓和萊布尼茲分別發明了微積分，此後為了誰先誰後而展開激烈爭論，一吵就是數十年；還有更多更多在特殊數字背後的歷史軼事，數學就有了更多讓人進一步深入探索的好理由。也唯有在真正探索之後，你才可能想像，數學的邏輯多麼嚴密，竟能完美詮釋大自然和宇宙現象。

在本書裡，兩位熱愛數學的作者以淺白而幽默的筆法，從每個人最熟悉的0與1開始說起，揭開一個有血有肉、饒富趣味的數學世界──那些與生活最相關的數字，以及背後的故事與歷史，盡皆躍然紙上。無論是無理數發現者的最終下場、龐大的質數如何成為網路加密的關鍵、大自然不同物體上的螺旋形狀暗藏的數學規律、看不見的第四維如何影響了狹義相對論，還有許多懸而未解的世紀數學之謎，都如同一把鑰匙，打開了連接過去與未來的那道門，讓你見識到數學無遠弗屆的影響力。

Photo Credit：麥田出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航