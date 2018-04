股東報告書充滿含糊其辭的「屁話」，會有什麼危害？

文:蘿菈.黎頓郝斯(L. J. Rittenhouse)

高階經理人的話很重要

一九四九年,歐威爾出版傑作《一九八四》,這本小說描述他想像中極權主義席捲全世界的惡夢。在他想像的世界裡,書籍在火堆裡公開遭到焚燒;公民在群眾示威中遊行,高喊「無知就是力量」和「自由就是奴役」的口號;思想警察鼓勵子女偵監父母,舉報父母挑戰「老大哥」權威的言行;個人自由的表達會遭到酷刑或處死的懲罰。

歐威爾在一九四六年寫的文章〈政治和英語〉中,把語言的摧毀跟政治與經濟現實相提並論。

關心此事的大部分人都會承認英語的狀況不好,但是大家通常都假設,我們不能藉著刻意的行動來處理這個問題。我們的文明正在沈淪,有人主張我們的語言不可避免地會一起崩潰,因此凡是對抗語言濫用的人,都是抱持著情緒性懷古主義,像是喜歡點蠟燭、不喜歡電燈的人,或是像主張搭二輪小馬車、不搭飛機的人一樣。在這種主張的背後,意味著他們半意識性地相信語言是自然成長的東西,並非我們能夠根據自己的目的加以塑造的工具。 現在很清楚的是,語言的衰微終究一定有政治和經濟上的原因,而不是純粹因為哪一位作家的不良影響。

歐威爾指出,「影響可能變成原因」,然後又強化原來的原因。這種動態好比酒鬼喝酒是因為他相信自己是失敗者,然後這樣會帶來更多的失敗。歐威爾認為英文可說是也面對同樣的狀況,他寫道:「英文之所以會變得醜陋和不精確,是因為我們的思想愚蠢,但是我們語言中的馬虎習氣,使我們容易產生愚蠢思想。」

他拿「文學語言」意在「表達思想」的目的,和「政治語言」的目的做為對比,認為後者的目的是「顛覆思想」和「防止別人思考」。他也提出下列線索,供大家在分辨「政治語言」時參考:

利用醜陋、陳腐的意像和不精確的報告,產生「綜合含糊與純粹無能」的東西。 選擇被動語態,拒絕利用主動的動詞。 依靠退流行的比喻,「讓別人省下自行創造新詞的麻煩」。 話中充斥超長的術語,以及炫耀式的自創用語,如「去區域化」和「非破碎性」。

換句話說,歐威爾描述了許多我們公司用來鑒別和衡量執行長含糊其辭時的線索。

為什麼他談論政治語言的文字,會和企業領袖有關係呢?因為他的警告是以一個簡單的原則為基礎:「如果思想會腐化語言,(那麼)語言也可能腐化思想。」換句話說,我們平常的用字行文會決定我們的思想,從而帶動未來的行動。含糊其辭會帶來更多的含糊其辭。

這種警告可以延用到企業領袖身上。企業領袖必須警惕企業風險和機會,否則會危害企業決策,可能也會浪費投資人的資金。無法清楚分辨這種事的高階經理人,會漠視上下文背景的重要性,構成嚴重問題。教授媒體生態的已故紐約大學文化與傳播系主任尼爾.薄茲曼(Neil Postman)曾經分析過這個問題。

上下文很重要

薄茲曼在一九八六年出版的大作《娛樂至死》(Amusing Ourselves to Death )中,描述大家發現歐威爾的極權主義世界預言沒有實現時極為快樂,他卻沒有跟著一起慶祝。他認為文化與科技力量繼續威脅明智的公共論證和個人自由。他解釋說,阿道斯.赫胥黎(Aldous Huxley)的傑作《美麗新世界》(Brave New World )中,沒有預測歐威爾所預測的那種黑暗景象,但事實證明,赫胥黎對一九八四年以後景象的預測比較精確:

歐威爾害怕的是焚書的人,赫胥黎害怕的是因為沒有人想看書,所以沒有理由禁書。歐威爾害怕奪走我們資訊的人,赫胥黎卻害怕有人會給我們太多資訊,害我們退化成可能被動和利己的人。歐威爾擔心真理會隱而不見,赫胥黎卻擔心真理會埋沒在無窮無盡、不相關資訊的狂瀾中。歐威爾擔心我們出現圈養的文化,赫胥黎卻擔心我們出現庸俗的文化。

薄茲曼認為,文化的建立和塑造取決於談話的品質,談話的品質又由傳輸談話的科技塑造。他主張電報和相片的發明,推動了一種叫做「去脈絡化」的過程,促成會危害公共論證的狀況。簡單地說,他擔心脈絡會在公共論證中消失。

在自由線上字典裡,脈絡的定義是「放在一個字詞或一段語文前後,構成文字、說詞……的一環,增進這種語詞完整意義的部分東西」,也是「跟事件、事實等等有關的狀況與情況」。脈絡一詞起源於拉丁文的contextus,意思是「編織」或「放在一起」。實際上,薄茲曼是在警告大家,脈絡消失的話,會使我們的溝通崩解、變得沒有意義。

脈絡(語境)的消失

薄茲曼分析電視科技對傳播品質和文化完整性的影響。他比較書籍和電視的差異,指出書籍展現理性的論證,目的在於告知和表達意見;電視則利用標題和影像,吸引和娛樂觀眾。看書需要專注、探索和專心,看電視或螢幕上的新聞只需要被動式的注意。薄茲曼擔心資訊逐漸變成拿來買賣的產品,而不是發現「真相」的工具。他害怕當「新聞」變成一種意在吸引觀眾的體育賽事時,公共論證會變成愈來愈無關緊要。

薄茲曼的分析可能有助於說明我們在高階經理人溝通上,看到脈絡減少這種令人震驚現象的原因。看看摘自美聯銀行二○○七年致股東報告書中的下述文字,可以看到沒有回答問題所形成的脈絡不足現象:

在金融工具報酬率相當低(為什麼金融工具報酬率相當低?)、大家瘋狂追求較高報酬率(瘋狂豈不是市場泡沫期間的用語嗎?)的環境中,全球財富集中度(全球財富集中是什麼意思?)提高到空前高峰(怎麼空前法?)是造成金融市場過度冒險和利用槓桿(用很少資本控制大量資產)的起因。為了因應這種情勢,金融業(美聯銀行不是金融業的一部分嗎?)創造了新產品和商業模式,利用財務工程極力提高報酬率(美聯銀行沒有銷售這種報酬率極力提高的新產品嗎?)現在情勢很清楚,金融業的風險管理系統(這些風險管理系統是什麼?)沒有達到新環境的要求。

下一個令人困惑的上下文脈絡,出現在通用汽車二○一○年的致股東報告書中。投資人在這份報告書裡得知「數十年來,汽車工業的競爭環境第一次回歸公平」,然而警覺的讀者可能從中質疑「公平競爭環境」的說法。請考慮通用才剛償還大約二百三十億美元給二○○八年獲得的紓困貸款,卻還積欠美國納稅人二百五十億美元。這份報告書發布之時,美國納稅人持有通用三二%的股權。只要通用能售出股票,就可以清償積欠納稅人的大筆債務,不過得賣在每股五十三美元上下才足夠。可惜在二○一二年十月二十九日截止的一年裡,通用股價一直在二七.六八到十八.七二美元之間起伏。

相形之下,福特汽車把所有資產拿去抵押,融通業務所需要的周轉金,從來沒有接受納稅人的紓困貸款,此後隨著獲利成長,福特緩慢而穩定地降低槓桿。通用所謂「汽車工業恢復公平競爭環境」的說法可能很透明化,卻沒有通過坦白無隱的考驗。

「真相」時代的坦白無隱

薄茲曼預測,電視(和類似科技)偏向片段聲光、影像和娛樂導向,會在根本上改變知識的傳輸和內容,危害上下文脈絡。目前喬恩.史都華(Jon Stewart)的「每日秀」(Daily Show)和「柯拜爾扣扣熊報告」(Colbert Report)轟動一時,顯示了他預言的真實性。這兩個節目都以矛盾手法編造「新聞」,揭露政經新聞的矛盾、邏輯錯誤和含糊到難以理解的程度。這兩個節目的編劇製作諷刺性的速寫,填補電視和視訊破碎、脈絡又不連貫造成的漏洞。

普林斯頓大學教授哈利.傅蘭克福(Harry Frankfurt)發表論文《放屁》(On Bullshit ),引發極多人的注意,甚至必須重新輯印成小本書籍並變成暢銷書。傅蘭克福把「屁話」定義為沒有上下文脈絡、無法增進了解、關係和真相的評論,宣稱屁話就像是在空口說白話。換句話說,他是在描述我們於致股東報告書中發現的大部分含糊其辭。

這件事為什麼很重要?傅蘭克福進一步提出了違反直覺的論證,他主張含糊其辭比謊言還糟糕,因為說謊的人尊重事實,說話含糊其辭的人卻不尊重事實。當說謊的人錯誤地聲稱某一件事情是事實時,他和事實之間仍然有關係;創造含糊其辭的人卻不是這樣,這種人不可能關心事實,甚至不可能關心「他說的話是否正確描述實際狀態」。

傅蘭克福像其他人一樣,認為時時刻刻播報新聞的週期助長了這種狀況,因為這會要求評論家經常談論他們所知極少的主題,他們因而用意見取代事實。結果,觀眾得到的不是真相,而是似是而非的「真實感」。真實感這個新詞是史蒂芬.柯拜爾(Stephen Colbert)在二○○五年時杜撰的,他把真實感定義為:「你所希望的事實,而不是真正的事實;是我們覺得可能為真的答案,而不是有現實佐證的答案。」

在今天含糊其辭充斥的氣候中,事實、真相和具有連貫性的論證愈來愈稀少。包括投資人在內的公民,愈來愈無法、或愈來愈不願意努力探究並從事批判性閱讀和思考,以便分辨事實和含糊其辭。的確,公民和投資人似乎日漸適應「真實感」的新現實。這種集體性的認命,是由反對坦白無隱的力量所推動,二○○三年到二○○四年間的黎氏評等調查中,含糊其辭明顯增加,就是這種力量開始大行其道的證據之一。

