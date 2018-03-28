《影響孩子一生的慢思妙答》推薦序

人文學科普遍被認為是不實用的學科，而哲學往往更被視為虛無縹緲的玄談或空談，換句話說，不但不實用，簡直是沒用。可以想像，如果一位年輕人對父母說決定考入大學後主修哲學，父母大概會力阻或力勸，理由無他，就是讀這沒用的學科必定前途黯淡，即使畢業後找到工作，也不會是高薪厚職，飛黃騰達的機會就更是渺茫了。

哲學真的這麼沒用嗎？最簡單直接的答案是︰「當然不是！」然而，對於那些認為哲學沒用的人，這樣的答案是沒用的。除了這樣回答，我可以講些「無用之用」或類似的哲理，但這就更沒有說服力了，因為只會令那些認為哲學沒用的人更加覺得哲學只是玄談。要說服這些人，就不得不用他們接受的「有用」標準。

哲學生賺錢最多？

先說工作和薪水吧。在美國，哲學系畢業生不難找到工作，至少不會比其他人文學科的畢業生困難。此外，根據數年前的一個調查，在人文學科中賺錢最多的，是哲學系畢業生，而在「賺錢榜」的總排名，哲學高過市場營銷管理（marketing management）、商業經濟學（business economics）和工業科技學（industrial technology）等實用學科。這些資料應該令很多人大跌眼鏡。

當然，以上資料只能顯示美國的情況，而其中一個重要因素是美國不少哲學系畢業生繼續讀上去，例如入讀法律學院或研究院，然後成為律師、教授或其他專業人士。與此有關而不得不提的是，哲學系畢業生在LSAT（法律學院的入學試）和GRE（大多數研究院都要求申請者考這個試）的平均成績都是最高的。

說到這裏，台灣（或其他華人社會）的讀者也許會反駁說︰「在我們所處的社會，哲學確實是沒用的，哲學系畢業生確實前途黯淡；無論美國或其他西方國家的情況如何，也改變不了這個事實。」如果這真的是台灣現在的情況，那不表示這是不可改變的，更不表示這不應改變。要改變這個事實，首先要改變一般人那「哲學沒用」的偏見。

讓兒童學哲學，影響一生

我寫這篇序文推薦的《影響孩子一生的慢思妙答》（究竟出版社，2018），正是一本可以推動這種改變的書；一本書的作用雖然有限，但重大的改變可以由一小步開始。這本書的原名是「Philosophy for Kids: 40 Fun Questions That Help You Wonder about Everything! 」，中譯書名並非直譯，卻更能點出這本書的作用——如果你的孩子從小開始學習哲學思考，他的一生將會受用無窮。

事實上，兒童哲學教育不是甚麼新鮮事，美國的兒童哲學促進學會（Institute for the Advancement of Philosophy for Children）早於1974年成立，過去數十年，有關兒童哲學教育的書不斷出版，而《維基百科》也有「Philosophy for Children」一條，簡稱「P4C」，其中說明了兒童哲學的教育對象年紀可以小至小學一二年級。由此可見，兒童哲學教育是大有可為的。

說哲學可以影響一生，絕無誇張。美國哲學界在 2017 年有一則要聞，各大報章都有報導，就是富豪威廉．米勒（William H. Miller）捐了7,500萬美元給約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的哲學系，理由是他在那裏讀過的哲學課程對他有重大影響，哲學令他得到的「分析訓練和思考習慣（analytical training and habits of the mind）」是他一生的成功要素，他是心存感激而捐此巨款的。當然，哲學不會教你賺錢，讀哲學的人也極少成為富豪，重要的是米勒指出的「分析訓練和思考習慣」。

這個看法與另一美國富豪馬克．庫班（Mark Cuban）最近在一個訪問中所說的不謀而合。庫班在訪問中宣稱︰「我預言未來十年內，哲學學位的價值會比電腦程式設計學位的價值高。」他說的價值是經濟價值，而他的理據是︰很多傳統的工作將會被科技——尤其是人工智慧科技——取代，即使不被取代，也會受到嚴重威脅；將來一定需要人（而不是機器或科技）去做的工作，都是講求創意、批判思考和思想彈性的工作，而哲學在這些方面是最能夠給人足夠訓練的。

從小鍛煉思想彈性

我在大學當哲學教授已超過15年了，根據我的教學經驗，學生到大學才接觸哲學，是遲了一點，至少是不容易在思想上重新鍛煉出彈性來。英國大哲羅素（Bertrand Russell）說︰「當今之世最壞的事，大都是源於過份的確信。」因為很多「過份的確信」是錯誤的，沒有理據支持，卻能支配人的行為，令人做出不合理或極端的事。這些「過份的確信」，可以是宗教的、政治的、道德的，或是關乎世界和個人其他的重要方面，涉及的信念大多很早便形成，很快便僵化，極難改變。

大學的哲學課有重新鍛煉思想彈性的作用，令人提高警惕，不敢武斷；然而，正如我剛才所說，上到大學才接觸哲學恐怕是有點遲，最好是從小接受哲學訓練，就像身體的柔軟度，如果從小拉筋壓腿，便能一直保持柔軟。哲學教育有不同程度，低至小學程度的哲學教育也有，無論程度高或低，目的卻是一致的，就是訓練學生思考得正確、思考得獨立、思考得有創意。

《影響孩子一生的慢思妙答》的原作者大衛．懷特（David A. White）有豐富的哲學教學經驗，這本書寫得生動有趣，以哲學問題為主導，包括了知識論、形上學道德哲學和邏輯學裏好些主要的問題，刺激讀者（或學生）思考；另一方面，這本書也介紹了很多哲學家的思想和學說（包括孔子！），令讀者對哲學史有初步的認識。至於這本書的程度，我認為初中至高中都合適，可以作教科書用，學生自己讀亦會得益不淺；這本書也可以當哲學導論來讀，假如你對哲學剛產生興趣，卻沒讀過任何哲學書，這本會是很好的入門書。

最後談一談翻譯。我曾經寫過一篇文章批評台灣一位很有名的中譯者，措辭十分嚴厲，因為我對好書被劣譯所害是感到非常氣憤的。《影響孩子一生的慢思妙答》的文字令我喜出望外，那是第一流的譯文，譯者陳信宏先生功力深厚，譯文不但準確表達出原文的意思，而且讀起來是流暢的中文，沒有生硬歐化之病。讀這本中譯，比起讀英文原著，在哲學上所得的應該沒有甚麼分別。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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