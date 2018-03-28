喊聲「結束一黨專政」就是違憲？憲法是怎麼寫呢？

「專政」這回事，憲法是怎麼寫的？

憲法〈序言〉：「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度將長期存在和發展」。是多黨合作，不是「一黨專政」。

憲法正文第一條是「人民民主專政」，也不是「一黨專政」。

就算剛修改的條文，也只是「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，「最本質的特徵」也不是「專政」。

正常人的閱讀理解，憲法寫的是「人民民主」、共產黨領導下的「政治協商」、「多黨合作」，無所謂「一黨專政」。人大新貴卻謂，主張結束一黨專政的人不符憲法，社會應討論是否讓他們參選或擔任公職。

本來無一物，是要左到盡，才算愛國愛黨又紅又專。還記得九七回歸前，很多香港人擔心回歸後自由褪色，問過這樣的問題：回歸後還能喊「結束一黨專政」嗎？回歸後還有公平公開的選舉嗎？

當年幾十萬香港精英移民，不是因為經濟理由，而是害怕自由民主受剝削，大陸的一套搬來香港。

這些年來，我們可以肯定，以後的日子你或許還可以投票，點票過程或許無人作弊，但香港的選舉已離「公平公正」愈來愈遠。功能鑑別制度設計本來已經是笑話，到禁談「港獨」、「自決」也成敏感詞，燒紙皮道具就誣蔑你燒基本法，喊聲「結束一黨專政」就指控你違憲，原本嚇人的變真。紅線飄移，愈勒愈緊，事前要簽確認書，當選後永續追溯，啟動法律程序玩弄你。不知不覺間，公平的制度已遠我們而去。

發展下去，人臉辨識系統認住每個不滿「一黨」的人，大數據記住你一言一行，寒蟬效應深入骨髓。憲法無寫，但你已被一黨牢牢專政。

忽然想起，記者報導政壇人物，正常情況應要求被訪者申報利益，例如堅決要保留粉嶺高爾夫球場的人，訪問時應講清講楚自己是否擁有高爾夫球場會籍；那些身先士卒發言，阻止人說「結束一黨專政」的新貴與所謂學者，記者亦應循例一問：「你是否共產黨員？」。擁抱自己的黨，應該開誠布公，光明磊落。

*** *** ***

本文原刊於明報專欄《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎