《圖解行銷基本力》：波特三大基本策略的「蘭徹斯特策略」是什麼？

文：野上真一

波特的三大基本策略

該如何從各式各樣的分析當中，推導出合適的行銷策略呢？管理大師麥可波特從競爭定位和目標範圍的角度，提出三大基本策略的建議。所謂的競爭定位，指的是企業要以低成本取勝，或以設計和品質等元素做出差異化；而目標範圍則是指企業選擇大範圍搶市，或專攻特定小族群。

Photo Credit: 商周出版

在競爭定位上選擇低成本路線，並設定廣大的目標範圍，即為「成本領導策略」；選擇差異化且目標廣泛者，即是「差異化策略」；設定狹小的目標範圍，就會走向「目標集中策略」。目標集中策略又可分為「集中成本策略」和「集中差異化策略」來思考。

成本領導策略

降低製造和配銷成本，就可以設定較低的售價，進而搶佔更大的市佔率。——這種操作手法，就稱為「成本領導策略」。採取這種策略時，行銷或許就不是那麼必要。

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差異化策略

雖然價格設定偏高，但投入符合顧客需求的商品或服務，以搶攻高市佔率。—這種操作手法稱為「差異化策略」。採取這種策略時，關鍵在於能符合顧客需求到什麼地步，以及要有足以傳達差異化內容的行銷策略。

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目標集中策略

選擇聚焦投入狹窄的區隔，並於該區隔採取成本領導或差異化路線，就是所謂的「目標集中策略」。這種策略的目標，就是在選定的區隔當中爭取最大的市佔率，成為該區隔的領袖。

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蘭徹斯特策略

蘭徹斯特法則、蘭徹斯特經營

在波特的三大基本策略當中，「目標集中策略」是小規模企業也能選用的手法。諸如此類的「弱者策略」，比較著名的有「蘭徹斯特策略」。這套策略的原點，是英國航太科技專家弗雷德里克・蘭徹斯特（Frederick Lanchester）分析了第一次世界大戰期間的空戰，整理出一套如何克敵致勝的法則。

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第二次世界大戰期間，蘭徹斯特的這套法則被運用在軍事上。戰後，這套法則受到管理學領域的矚目，在日本也有田岡信夫所撰寫的《蘭徹斯特銷售策略》等相關著作問市。蘭徹斯特策略因而化身為經營策略，並日漸普及。

蘭徹斯特第一法則

蘭徹斯特策略可分為「第一法則（弱者策略）」和「第二法則（強者策略）」。第一法則適用於傳統的作戰方式，謹簡單整理如下圖。相較於第二法則，在第一法則當中，因兵力之差所造成的戰力落差較小，所以只要採取符合第一法則的作戰方式，弱者就有可能以小勝大。

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蘭徹斯特第一法則所適用的「傳統作戰方式」，若套用在經營策略上來看（假設武器效率相同），指的應該是①在競爭者少的市場上求勝（一對一單挑）、②在狹小的區隔中求勝（局部作戰）、③與其大打廣告，不如操作細膩的溝通（肉搏戰）。

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蘭徹斯特策略除了上述內容之外，其實還包括了「聲東擊西」，不過只要把它當成一種突襲戰術即可。

單點集中

「單點集中」是從蘭徹斯特策略當中所推導出來的最重要原則之一。只要把經營資源（人力、物力、財力等）全都聚焦投入一個小型市場，那麼即使是小企業，仍有可能勝過大企業在該市場上所投入的資源。換言之，這種做法就是在第一法則的公式當中取得兵力數優勢，所以能克敵制勝。

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蘭徹斯特第二法則

既然有弱者策略，當然也有「強者策略」。所謂的強者策略，就是「蘭徹斯特第二法則」，其公式如下。

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當兵力數變為平方時，戰力上就會出現相當大的差距。若您是站在大企業的立場，絕對應該採取這個策略。一般認為第二法則適用於以下這些近代的作戰方式。

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換言之，第二法則適用於①以量取勝（機率戰）②在大市場征戰（廣域戰）③和大打廣告（遠距戰）等策略。

除此之外，當對手發動突襲時，強者應將對手拉進自己的主場（誘敵戰術）；面對單點集中策略時，應祭出大企業的全方位能力（全面作戰）來應戰，如此一來必定能大獲全勝。這就是所謂的「強者策略」。

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書籍介紹

本文摘錄自《圖解行銷基本力》，商周出版

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作者：野上真一

譯者：張嘉芬

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航