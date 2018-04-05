穆罕默德既不會讀也不會寫，正好《古蘭經》就是要大聲朗誦

文：凱倫・阿姆斯壯（Karen Armstrong）

阿拉的話語

在阿拉的啟發下，穆罕默德感覺自己正在孕育一個全新的解決方法，同時相信他並非以個人名義發言，而純粹是重複神啟示的話語。這個過程既痛苦又艱難。他曾說：「每次我接收啟示，總感覺我的靈魂被扯離身體，無一例外。」

有時訊息非常清晰，他幾乎可以清楚看見和聽見吉卜利勒。那些話語好似「落下」在他身上，如同沐浴在帶來生機的雨水中。然而，那神聖的聲音經常含糊不清：「有時啟示降下時，就像鈴鐺的迴響，這是最困難的情況；當我留意到那訊息，迴響早已減弱。」

他必須聆聽事件的暗流，試著發掘情勢的真實變化。他會因聚精會神而面容蒼白，用斗篷包裹住自己，彷彿是要保護自己不被雷霆之力擊毀。他轉向內心，在靈魂中尋求問題的解方，就如同詩人必須向文字敞開自我，唯有如此，才能將文字從自身深處拖曳到心智的意識層次；每當他這麼做，即使是在寒冷的日子也會揮汗如雨。《古蘭經》中，神命令穆罕默德在每一則啟示出現時專注聆聽；他必須小心謹慎，在啟示完整的重要性真相大白之前，不貿然賦予任何一段經文意義。

因此，在《古蘭經》中，神直接對麥加的人們說話，把穆罕默德當作祂的傳聲筒，就如同祂透過猶太先知在希伯來文聖典中說話。於是，《古蘭經》的語言是神聖的，因為穆斯林相信，它記錄的字句是神透過某種方式親口說出的。當跟隨穆罕默德的改信者聆聽那神聖的聲音，先是由先知朗誦，後由熟練的《古蘭經》朗誦者誦讀，他們感覺自己直接與阿拉相遇。

《聖經》中的希伯來文也以類似的方式，被視為神聖的語言。基督教徒則較沒有神聖語言的觀念，因為新約使用的希臘文並沒有特別神聖之處；他們的經典將爾撒這位先知本身，描述為神向人類訴說的訊息（Word）。就如同任何一部聖典，《古蘭經》因此提供了與超然存在的接觸，為脆弱、凡人的世界與神之間的鴻溝搭起橋樑。追隨穆罕默德的改信者們熱切地等待每則新的聖訓；在他朗誦後，他們便會謹記在心，識字者則會將啟示寫下來。這部聖典中精巧美妙的語言感動、撫慰著他們，他們深信那語言必定來自神。不懂阿拉伯文的人很難欣賞《古蘭經》的美麗，因為少有翻譯能夠表達它的精妙。其內容似乎乏味地一再重複，沒有明顯的結構，沒有持續的論辯或條理分明的敘述。

不過，《古蘭經》並非旨在讓人按序閱讀。在《古蘭經》最後版本的形式中，篇章任意排列，以最長的篇章為始，最短者為終，因此順序並不重要。每個篇章都包含基礎的教義，人們可以從經文的任一處進入，吸收重要的教誨。

如同當時多數的阿拉伯人，穆罕默德既不會閱讀，也不會書寫。「古蘭」（qur’an）一字的意思是朗誦。這部經典並不是用來私自細讀的，而是像大部分的聖典一樣，應該大聲朗讀它，而聲音是感受它必不可少的元素。詩歌在阿拉伯半島十分重要。詩人就是部族的代言人、社會歷史學家和文化權威，長期以來，阿拉伯人已經學會如何聆聽朗誦，並培養出極為挑剔的耳朵。

在年度交易集市上，詩人吟誦著他們的詩賦，激發來自半島各地的聽眾的興奮之情。麥加城外的烏卡茲集市每年都舉辦詩歌競賽，獲勝的詩歌會以金線縫繡在精緻的黑色布料上，並懸掛在卡巴聖壇的牆面。因此，穆罕默德的追隨者必定能夠領略文本中語音的暗義，是翻譯所無法捕捉的。他們發現主題、字詞、詞組和音韻的模式不斷再現─如同一首樂曲的變奏，隱約強化了原有的旋律，又加疊上複雜的層次。《古蘭經》經文刻意一再重複；這些內在的回聲讓它的理念、概念和故事結合在一起，透過具有啟發性的強調手法，鞏固其中心教義。

他們連結最初看似分離的段落，合併文本中不同的構成部分，使之成為章節，精密地相互修飾與補充。《古蘭經》並非在傳授頃刻間便能完整表達的事實資訊。就像穆罕默德，聽者也必須緩慢汲取它的教誨；他們對經文的理解會隨著時間更加深刻與成熟，《古蘭經》豐厚、富含隱喻的語言和韻律，幫助他們放慢心智活動，進入一種不同的意識模式。

美國學者麥可．賽爾斯（Michael Sells）曾描述，在埃及一輛密不透風、摩肩擦踵的公車上，司機開始播放一捲《古蘭經》朗誦的卡式錄音帶時所發生的狀況：「一種冥思的平靜開始蔓延。人們放鬆神經，不再你爭我奪擠出空間。談話中的乘客減低音量，聲音變得柔和。其他人保持沉默，陷入沉思。一種共享的群體感取代了不適。」

在大部分冥想的傳統中，呼吸控制都至關重要。瑜珈大師們發現，控制呼吸能帶來一種舒緩放鬆的感受，可比音樂的功效，特別是當一個人親自演奏的時候。

《古蘭經》朗誦者邊吟誦長的語句，邊緩慢吐氣，而當他們吸氣時，便留下沉思的短暫靜默。聽眾會自然而然一同調整呼吸，並發現這能引發一種鎮靜、療癒的效果，使他們更能領會文本中隱晦的教誨。

神並未從天際大力鼓吹明確的指示。那神聖之聲不斷改變其自稱─「我們」、「他」、「你的主」、「阿拉」或「我」─同時改變了祂和先知及其聽眾的關係。神亦非特別界定為男性。每次朗誦經文皆以此禱詞開場：「以至慈（al-Rahman）至仁（al-Rahim）真主之名。」「阿拉」一字是個陽性的名詞，但其神聖之名「至慈」和「至仁」不只在文法上屬陰性，在詞源上更和子宮有關。幾乎所有早期啟示的核心，都是一個些微擬人化的女性形象。我們可以找到一名懷胎或生產的女性的隱約暗示、一個喪失獨子的女性形象，以及對一名被失格父母殺害的女嬰的沉痛召喚。

在麥加這個嚴厲的父權社會，這強烈的女性氣質十分引人注目，可能也解釋了為何女人是最初回應《古蘭經》訊息的群體之一。

價值的翻轉

在早期降下的篇章中，神親密地與個人對話，經常傾向以問題的形式呈現祂的教誨─「難道你不曾聽見？」、「你可曾想過？」、「莫非你不曾看見？」因此引發每位聽者對自身的審問。這些疑問的回答在文法上經常是隱晦不定的，讓聽眾留下可供沉思的概念，而沒有決定性的解答。

這個嶄新的宗教並非旨在達成形上學式的確信，《古蘭經》希望人們培養出一種不同的覺醒。

基督教最後審判的概念是《古蘭經》初期訊息的核心。穆罕默德相信，麥加之所以面臨危機是因為古萊須族人不再為他們的行為負責。草原上的慷慨之士也許傲慢自負，卻視保護所有部族成員為己任。然而，古萊須族人成天忙於積聚私人財富，絲毫不曾想過「弱者」的窘境。他們似乎不瞭解自己的行為會帶來長遠的後果。為了矯正他們漠不關心的態度，《古蘭經》告誡個人必須向神解釋其行為。「審判日」（yawmad-din）將會到來，而這個阿拉伯用語也帶有「吐露真相的時刻」（moment of truth）的隱義。

在生命的尾聲，人類必須面對他們過去假裝看不見的現實。他們將會經驗一次價值的大翻轉，意即一切看似具體、重要、永恆的事物其實都是夢幻泡影。在精巧而美如珠玉的經文中，這些初期降示的篇章撕下了人類妄想的遮幕。

當太陽殞滅

當星辰墜落

當山嶽動搖

當懷胎十月的母駝遭棄

當野獸被驅趕成群

當海洋沸騰氾濫……

人皆將知曉其所為之善惡

太陽、月亮、星宿將消逝。甚至連沙漠中的阿拉伯人最珍貴的所有物─懷孕的駱駝也不再價值連城。唯一緊要的是個人的所作所為：

那時眾人將分批上前

被示以他們的行為

誰曾做過微塵般的善事，他將看見它

誰曾做過微塵般的惡事，他將看見它

當初看似微不足道的行為會被證實至關重要；一個自私或刻薄的小小舉動，或反之，一個無意間的慷慨作為，都將成為衡量人的一生的標準，如「釋放奴隸，在饑荒日賑濟親族的孤兒，或貧困的窮人。」

任何曾做出這些「正義之舉」（salihat）的人，將永遠在天堂（‘illiyyin）裡享受獎賞，但那些汲汲營營於獲取物質財物的人，將在「jahim」中受到懲罰─這是一個奇怪的單字，經常被譯為「烈火之獄」。不過，《古蘭經》並非在宣揚一個懲奸罰惡、有啟示意味的地獄。其中形容火獄的段落，語氣悲傷多過憤怒。日後，穆斯林傳統將會闡述天堂、地獄和審判的論題，但《古蘭經》卻保持緘默，它的語言一如往常，神祕又難以捉摸。

更重要的是，它驅策聽者在即刻的現下就面對審判的事實。審判日不僅僅是一個遙遠的事件，更是在此時此地發生的「吐露真相的時刻」。那些囑咐、教誨，以及現在式的使用，督促聽者每天都去面對行為背後所代表的意義。當你發現你已經把在塵世的時間揮霍殆盡，且無法挽回，你會有什麼感受？《古蘭經》殷切地問道：「你們要將人生帶往何方？」

人類的天性並不邪惡，但他們相當健忘，迫不及待想要將這些令人不悅的念頭拋諸腦後，因此他們需要持續的提醒（dhikr）。「提醒他們，」神敦促穆罕默德，「你所能做的就只是當一位提醒者。」因此，人們必須自知，對自己的作為有所意識。他們必須培養「taqwa’」的美德，這個字有時會翻譯為「畏懼」，但應該理解為「警覺」。他們必須戰戰兢兢，遠離自私、貪婪與傲慢。他們不該因害怕地獄而心生恐懼，而應深思神在自然界中慷慨好施的跡象（ayat），並效法祂的仁慈恩惠：

看看駱駝是如何被造化

看看天空是如何被升高

看看山嶽是如何被安置

看看土地是如何被展開

整個宇宙就是一簾帷幕，遮蔽其造物主的存在。日與夜的循環往復、太陽與月亮、滋潤生命的雨水，以及人類這非凡的造物，全都是神存在的跡象。若持續、規律地思索這些跡象，人們將會察覺在他們背後這無法言喻的存在，而滿心感激。

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書籍介紹

本文摘錄自《穆罕默德：宣揚謙卑、寬容與和平的先知》，八旗文化出版

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作者：凱倫・阿姆斯壯（Karen Armstrong）

譯者：黃楷君

全球最素負眾望的神學家──凱倫．阿姆斯壯

講述她心中最充滿爭議、最被扭曲，但也最值得世人重新認識的偉大導師

《穆罕默德：宣揚謙卑、寬容與和平的先知》由當代全球最重要的宗教學者凱倫‧阿姆斯壯所撰。九一一事件之後，世人對伊斯蘭教的扭曲日益熾烈，一個原先強調內省、慈愛、和平的宗教被塗抹上一層與其宗旨完全背道而馳的形象。這不僅無助於族群之間的和解共生，也剝奪了我們向這位先知學習的機會。

有感於此，阿姆斯壯女士特別以深入淺出的筆法勾勒穆罕默德平凡中見偉大的一生，以提綱挈領的史實來彰顯伊斯蘭──意指和平與和解──的真諦。透過考察穆罕默德本人的言行，我們不僅能澄清所有對伊斯蘭可能有的誤會，身處極端主義再起、民粹當道的躁動時代，我們也將從中獲得平靜與力量。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航