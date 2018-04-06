時間隔離實驗：深入地底兩百天，身體自然節奏會產生什麼變化？

參考標題：

人類睡眠不全由日變週期支配

文：亞倫・柏狄克（Alan Burdick）

一九七二年二月十四日，米歇爾・西弗伊（Michel Siffre）進行第二次重大的、也是史上歷時最久的時間隔離實驗。在美國太空總署的資助下，西弗伊在德州德利奧（Del Rio）附近的午夜洞窟，打造出一間地底實驗室。木製平台上搭了大型尼龍帳篷，裡頭有床、桌子、椅子、各種科學儀器、裝有食物的冷凍庫，還有七百八十一桶容量一加侖的水。沒有行事曆，沒有時鐘。他在新聞攝影機前露出微笑，親吻新婚的妻子，擁抱母親，隨後就沿著三十公尺深的垂直豎井下降至洞穴，進入他的隔離空間裡。一切順利的話，他會待在洞穴裡六個多月，直到九月為止。他之後如此寫道：「絕對的黑暗，全然的寂靜。」

西弗伊計算時日的方法是使用週期，從清醒時間到清醒時間的週期。他早上很忙，一起床就打電話給地面的研究小組，研究小組會把他在洞穴裡安裝的燈給打開。他記錄自己的血壓，在健身車上騎四點八公里，用空氣槍練習五回的目標射擊。他把電極貼在胸膛上測量心跳，貼在腦袋上記錄睡眠狀態，使用肛溫計測量體溫。他刮鬍子時都會把刮下的鬍鬚保留起來，以便日後研究荷爾蒙有無變化。他還清掃地面，周圍的岩石會分解成塵土，到處都是塵土，還混合著之前的蝙蝠群落遺留的糞便，所以塵土飛揚時，他努力不要吸進去。

西弗伊很想知道獨自一人長時間與世隔絕，在不知道時間的情況下，身體的自然節奏會發生什麼事。根據艾許夫和其他研究員的研究，部分受試者與世隔絕一個月，就會開始進入一天四十八小時的規律，睡眠和清醒的時間是一般人的兩倍。太空船或核潛艦的人員會不會達到這樣的生活規律並從中受益？可是，進行測量，貼附和取下溫度計與電極，篩分鬍鬚，這樣的作業日復一日反覆地做，西弗伊不久就心生厭煩。第一個月還沒過完，唱機就壞掉了，這可是他轉移注意力的主要媒介。他在筆記本上面寫著：「現在我手邊只有書了。」黴菌不斷擴散，連科學設備的刻度盤也發霉了。

根據測試與測量的結果，西弗伊頭五週在地底下過著二十六小時的日變週期。體溫每二十六小時分別上升下降一次，雖然他並未察覺到這點，但是睡覺和清醒的時間也是依循這樣的規律，每天起床的時間都晚了兩小時，三分之一的時間都在睡覺。就像上次在斯喀拉森冰河的情況，他變得不同步了。他完全依循內生的時間表，不靠日光也不靠社會的規律，過著盧梭的理想生活。

西弗伊在地底下待了三十七天的時候（據他的計算是三十天），發生了前所未有的事情。他的體溫和睡眠週期，不但跟太陽日脫節，彼此之間也相互脫節，但他渾然不知。他保持清醒的時間久得超過了平常的就寢時間，然後睡十五小時，是他平常睡眠時間的兩倍。之後，他的時間表來回變動。有時他是依照二十六小時的週期睡覺，有時週期是四十至五十小時之間。不過，他的體溫始終維持二十六小時的週期變化。他沒有留意到這些情況。

於是科學家發現人類的睡眠習慣不是全由日變週期支配。隨著一天時間的流逝，腺苷（adenosine）這個神經化學物質會在體內逐漸累積，引起睡意，而腺苷的增長就稱為恆定壓。想睡的感覺是可以推翻的，第一種方法是小睡片刻，消耗部分的腺苷，並且把想睡的感覺推遲到晚上；第二種方法是硬撐過去，也許是飲用含咖啡因的飲品，盡量努力保持清醒。然而，一睡著就是由日變週期接管。睡眠的初期階段，會進入深沉的睡眠，不過隨著夜色加深，就會開始做夢。做夢，亦稱快速動眼期睡眠，最有可能發生在體溫最低的時候。就多數人而言，做夢是發生在醒來前幾個小時。由此可見，因為體溫會隨日變週期變化，所以很可能在漫長的夢境後，醒在黎明之前，比方說，像我這樣每天都差不多醒在同一個時間點，清晨四點二十七分。

換句話說，腺苷會讓人有睡意，只要不硬撐就會入睡。睡眠的強度取決於先前清醒多久時間，也就是說，抗拒恆定壓多久時間。不過，讓人從睡眠中清醒過來的，是黎明前升高的體溫，這也是日變週期的現象。清醒因素多少可以操控，但體溫因素就沒辦法操控了。睡眠時間的長短，端賴於入睡時間點與體溫最低點的相對關係。入睡時間離體溫最低點越近，睡眠時間就越少，即使清醒時間比平常還要長，也不例外。

日後科學家在乾淨的實驗室裡進行隔離實驗，從而得知這種現象，而且受試者並沒有像西弗伊那樣感覺受到剝奪。西弗伊一度寫道：「我正度過人生的深淵。」第七十七天，他的手無法靈活串珠鍊，心智也無法把思緒串連起來，連記憶力都衰退了。「昨天發生的事情，我記不起來，就連今天早上的事情也記不得了。要是不趕快把事情給寫下來，就會忘記。」他刮除雜誌上的黴菌，文章上寫著蝙蝠的尿液與唾液會經由空氣傳染狂犬病，他不由得陷入嚴重的恐慌。第七十九天，西弗伊拿起電話，大喊：「J’en marre!」（我受夠了！）

其實，還不夠，當時的天數未滿預定天數的一半。他測量、監控、探查、貼附及取下電極、剃鬍、掃地、騎車、射擊，日復一日，最後再也受不了了。他拔掉身上所有的電線，心想：「花時間做這種愚蠢的研究，簡直浪費生命！」然後，他想到自己拔掉電線，同事會損失一堆寶貴的數據，只好再貼回去。他考慮過自殺，可以弄得像是意外，卻又想起了這次的實驗還有帳單要付，死了的話，父母就得付帳。

第一百六十天，西弗伊聽見小鼠的沙沙聲。待在午夜洞窟的第一個月，夜裡小鼠移動的聲響簡直把他給嚇壞了，於是他設下陷阱，剷除掉一整個群落的小鼠。如今，他卻渴望有隻小鼠作伴。他把那隻小鼠取名叫阿鼠，花好幾天的時間研究牠的習性，打算要活捉牠。他用焗烤盤草草做了個陷阱，以果醬為誘餌，終於在第一百七十天，這隻即將成為他朋友的小鼠小心翼翼接近陷阱，他在一旁看著，只要再踏出小小的一步⋯⋯他猛然把蓋子蓋在焗烤盤上，心臟興奮得怦怦跳。他寫道：「進入洞穴後，這還是我首度有一陣喜悅感。」可是，事情出了錯。他舉起焗烤盤，發現自己不小心把小鼠給壓扁了。他望著牠死去。「嗚咽聲逐漸淡去，牠動也不動，孤寂感淹沒了我。」

九天後，八月十日，電話響了，實驗結束了。西弗伊還會在洞穴裡再待一個月，進行額外的測試，不過這一個月終於有人類作伴。九月五日，在地底待了兩百多天的他回到地表，面對眾人歡迎他的喧鬧情景，還有青草的香氣。他累積好幾箱的錄音帶，還有好幾公里長的磁帶有待分析。他視力減弱，慣性瞇眼，還有五十萬美元的債務，要在接下來的十年償還。

Photo Credit: Michel Siffre CC BY-SA 4.0 西弗伊

七月前往北極，要攜帶的物品當中，或許就屬手電筒最沒用處，我卻帶了兩支。

時至今日，我還是說不出原因。北極圈的北部，始於北緯六十六度，阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）往北二○一公里，從五月中旬到八月中旬，太陽不會落下。太陽在最低點的時候，總在地平線正上方徘徊不去，蒼白的日光照射在一里又一里起伏不定、潮濕泥濘的凍土地帶，即使凌晨兩點鐘，仍是同樣不變的情景。夏季無異於漫長的一日。整個生態系統歷經演化，已能善用這段日光不滅的夏季時光，在八月末太陽首度落下之前，在日光開始墜向為期數週的冬夜之前，生物忙著開花、孵化、餵食、游泳、交配、產卵、再度躲藏。這些我事先都知道了，可是，不知怎的，我想像著一片需要我來照亮的黑暗，那片黑暗在我或可探勘的洞穴裡，在我或可窺看的北極地松鼠的地洞裡，在我那黑之又黑的帳篷裡的行軍床底下。

我來到北極是為了跟拓里科研究站（Toolik Field Station）的生物學者一起做研究，研究站位於阿拉斯加的北坡，拓里科湖（Toolik Lake）的湖畔。研究站興建於一九七五年，是一處繁忙的營地，有多間高科技的移動式實驗室，還有耐受嚴酷氣候的半圓拱形活動房屋，除此之外，這裡杳無人煙。往南是布魯克斯山脈（Brook Range），有如一道嶙峋的壁壘橫跨在地平線上。往北二○九公里，是北極海岸普拉德霍灣的死馬鎮（Deadhorse），也是阿拉斯加輸油管的北端。要抵達彼處，必須沿著道頓公路，開五個小時的車子一路碾壓過去，在這條寬廣的碎石路上行駛的，大半是聯結車，它們轟然而過，掀飛了拳頭大的岩石。

南北之間是連綿不絕、無邊無際的凍土地帶，還有成百上千、狀如淚珠的淺湖，拓里科湖即是其一。凍土地帶乍看是枯燥乏味又單調一致的地景，實則為豐富又多樣的生態系統，富含苔蘚、地衣、地錢、莎草、草本植物、矮生灌木。地表往下三十公分或六十公分即為永凍土，未結凍的地表上層住著田鼠、野兔、狐狸、地松鼠、大黃蜂、築巢的鳥類等生物。每年夏季，約有一百位科學家與研究生前來研究站，探勘凍土地帶，在湖泊溪流採集樣本，進行量測、秤重、記載。這片地景變化緩慢，卻並非那麼脆弱不堪。在其他地方，一般生態研究為期不過數年，預算經費與專注時間也有限。然而，拓里科象徵著科學家奮力不懈的精神，努力了解自然環境在數十年期間的運作方式。

白晝的學問深深吸引著我。為了前往研究站，我提出申請，說明我有意深入了解日變節律，還列出一些問題，想要追隨拓里科的生物學者，探討一番。比如說：「光照方式如何影響新陳代謝？如何影響微生物和浮游植物的週期？」「在更為廣大的食物網中，這些影響是如何表現出來？是經由群體的分布與成長率？是經由氧氣與養分的可用量？還是其他途徑？」我的意思是，北極的夏季環境極端惡劣，日變節律是如何出現在這種最貧乏的生態系統中？在最是貧瘠之處，生物時間是何等樣貌？

其實，我只是想要知道那是什麼感覺。一九三七年四月到七月，時值嚴寒黑暗的南極冬季，探險家李察・柏德（Richard Byrd）在南極小屋獨居四個月，記錄氣象讀數。柏德在回憶錄《獨自一人》（Alone）中寫道：「這一切應該從頭說起。我深切喜愛這門研究，在迄今仍無人居的南極洲內陸觀察氣候與極光，這經驗勝過一切，更有其堅實的價值，我真的想要踏上南極親身體驗⋯⋯我人生沒什麼重要目的，沒有像那樣的。沒什麼的，只不過是一個人渴望充分經歷那種體驗，想獨處一陣子，想長時間品嘗和平、寧靜、孤獨的滋味，想認識到那些滋味有多美好。」

我想要擺脫掉時鐘。我讀過的時間隔離實驗，都是躲在洞穴裡或黑暗嚴寒的小屋裡進行的。可是，夏季在阿拉斯加的曠野，體驗兩週不落的日光，聽來動人，正好是容易退縮的我會欣賞的那種冒險。別管我那對雙胞胎了，我不在的時候，他們會度過兩歲的生日，而太陽正等著把永久的日光灑在我的身上。

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書籍介紹

本文摘錄自《為何時間不等人》，網路與書出版

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作者：亞倫・柏狄克（Alan Burdick）

譯者：姚怡平

40歲時總覺得日子過得比20歲時快，看到別人傷心自己也感覺時間變漫長⋯⋯社會擁抱同步、劃一的標準時間，但我們卻是時間的叛徒，遵循自己的內在時鐘去衡量、去理解世界。

人際關係百百款，到底人與時間的關係是什麼？連蜂鳥都懂得把握時間採蜜，為什麼我們戴了手表還會遲到？同理心如何扭曲時間？為什麼年紀愈大會覺得時間過得愈快？

本書談時間的本質，我們的生理、心理和社會時鐘如何影響我們對時間的感知。作者柏狄克化身為時光旅人，展開一段段時間之旅，探索時差、氣候改變、藍菌、同步翻譯、候鳥遷徙⋯⋯等等，由人與人、人與自然之間交織出的時間之網。時間這件事沒有真相可言，有時它把我們逼瘋，有時為我們開拓機會，有時讓我們又哭又笑⋯⋯你跟時間的關係又如何？

Photo Credit: 網路與書出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航