文：亞倫・柏狄克（Alan Burdick）

為什麼我們會覺得時間隨年齡增長而加快速度？這個謎團還有另一個更簡單的解釋──時間根本沒有加快速度。的確，這種說法其實是個假設的前提，時間實際上並未隨年齡增長而加快速度，那只是一種印象。不過，部分的研究員後來改變立場，認為印象本身就是錯覺，時間只是表面上看似隨著年齡增長而加快速度。

乍看之下，先前的許多研究似乎都有一致的結果，超過三分之二（百分之六十七至百分之八十二）的受試者表示，年輕的時候，時間似乎過得比較慢。然而，如果我們對該印象信以為真，就應該預期該印象會隨年齡增長而逐漸浮現。假如四十歲眼中的一年時間在平均上比二十歲過得還要快，那麼研究調查結果應該是四十歲的年齡層會有更多人說時間過得比以前快。或者說，如果請兩組受試者描繪過去一年過得有多快，四十歲的受試者應該說過去一年過得更快了。某種變化程度會顯而易見，畢竟年紀較大的受試者會覺得時間飛逝的印象更為深刻。

可是，在數據上看不出來。兩個年齡層的受試者都有同樣的印象。三分之二的年長者說，現在時間流逝的速度比年輕時更快；三分之二的年輕人也是如此表示。在兩個年齡層中，有同樣比例的人說時間隨年齡增長而加快速度。結果竟是悖論，兩個年齡層的印象都是時間會隨年齡增長而流逝得更快，這就表示這種印象跟年齡的關係不大。

那麼，到底是怎麼回事？顯然有一堆人都經歷著某些事情，那到底是什麼？這種令人混淆的現象，有一部分出在這類研究請受試者思考時間的方式。研究員的問法是：「十年前，或二十年前，或三十年前，你對時間的流逝有何感受？」這類問題讓受試者無法給出確實的答案。如果真有什麼能衡量時間，也該去問受試者對當下時間的流逝有何感受，畢竟此時此刻的基礎稍微穩固一點。一般來說，時間變快的印象跟人的心理狀態比較有關係，忙碌程度的相關度大於年齡的相關度。正如西蒙．波娃（Simone de Beauvoir）所言：「至於我們如何體驗到日常時間的流動，端賴於當中的內容物。」

一九九一年，多倫多的新寧醫學中心（Sunnybrook Medical Center）心理學者史帝夫・鮑姆（Steve Baum）和兩位同僚深入探討年長者的忙碌度與時間感。他們訪查三百位年長者，大部分是退休的猶太裔婦女，年齡介於六十二歲與九十四歲之間；半數的人比較活躍，另外半數的人較不活躍，較不活躍的那群人有許多都住在安養機構或設施裡。

研究員先請受試者回答一連串的問題，藉此判定受試者的情緒狀態與快樂程度。然後，研究員會問：「你覺得現在的時間過得多快？」受試者要依指示回答，1表示「變快」，2表示「一樣」，3表示「變慢」。題目沒有指明特定的時段（例如一週、一年），對於「變快」或「變慢」所指的意思也很含糊。（到底是比什麼、比何時還要快或慢？）然而，結果還是跟其他研究一致，有百分之六十的受試者說，現在的時間變得比以前還要快。不過，抱持這種說法的受試者往往比同儕更為活躍，過著他們所說的有意義的生活，還覺得自己比實際年齡還要年輕。實際上，有百分之十三的受試者說，現在的時間過得比較慢，而這類受試者比別人更有可能表現出抑鬱的跡象。研究員如此推斷：「時間並未隨著年紀增長而加快速度。」研究員寫道，時間會隨心理的安適感而加快速度。

對於「時間會隨年齡增長而加快速度」的觀點，最強烈的反證來自於過去十年間進行的三項研究。二○○五年，慕尼黑大學馬克．惠特曼（Marc Wittmann）和珊卓拉．倫霍夫（Sandra Lehnhoff）請五百位左右的德國和奧地利受試者回答一連串的問題。受試者的年齡介於十四歲與九十四歲之間，分成八個年齡層。問題如下：

你通常會覺得時間過得多快？

你預期接下來的一小時會過得多快？

你覺得上一週過得多快？

你覺得上個月過得多快？

你覺得前一年過得多快？

你覺得前十年過得多快？

受試者要依照五級分制回答各題，「極慢」是 –2，「極快」是 +2。這項研究跟先前的研究不一樣，並未費心要求受試者把自己過去對某個時段的印象跟現在的印象做比較，反倒是詢問不同年齡層的受試者，他們現在對於長短不一的時段的速度有何感受，全都是現在式。

研究結果相當明確，平均而言，各年齡層對於各時段都是回答1（「快」）；各年齡層之間並沒有統計上的差異，也少有跡象顯示年長者會比年輕人更覺得時間過得快。只有一個類別呈現出些微的差異：年紀大的受試者比年紀輕的受試者更有可能說過去十年過得很快。然而，影響很小，而且只有五十歲左右最為明顯；而五十歲至九十多歲的人全都表示，過去十年過得差不多一樣快（「1」）。

二○一○年，另有一項類似的實驗，受試者是一千七百多位的荷蘭人，年齡介於十六歲至八十歲之間，最後獲得差不多的研究結果。各年齡層都表示，平均而言，每個時段（短則一週、長則十年）都過得很「快」（「1」）。歐柏林學院的威廉．傅萊曼，杜克大學與阿姆斯特丹大學的史帝夫．詹森（Steve Janssen），兩人經研究後發現，各年齡層之間沒有統計上的差異，也少有跡象顯示年長者會比年輕人更覺得時間過得很快（「1」）。唯一的亮點就跟惠特曼和倫霍夫的研究一樣，就是有些微的跡象顯示，人們年紀大了，就更有可能說過去十年過得很快，最起碼直到五十歲為止是這樣，五十歲以後就呈現平穩狀態。

傅萊曼與詹森在受試者回應當中看到的小變化，不可歸因於年齡，而應歸因於受試者目前感知到自己的生活所承受的時間壓力有多少。除了提出時間流逝的問題以外，詹森和傅萊曼還構思出一連串的描述來判定受試者的忙碌感，例如：「經常沒有足夠的時間做我想要做或需要做的所有事情。」「我常常不得不匆忙做事，這樣才能做完每一件事。」受試者用分數表達同意度，–3 代表「非常不同意」，+3 代表「非常同意」。

調查結果很貼近受試者的時間感，若受試者表示小時、星期、年過得「快」或「很快」，就比較可能會說生活很忙碌，或說沒辦法完成自己在一天內想要做的所有事情。二○一四年，研究人員重複進行該項研究，該次是以八百多位日本受試者為對象，涵蓋所有年齡層，調查結果基本上並無二致。從所有的研究結果看來，時間似乎不是隨年齡而變快，而是隨時間壓力而變快，因此各年齡層的人們才會都說時間變快了，幾乎每個人都同樣覺得自己沒有時間。詹森對我說：「大家都覺得時間變快了，在所有尺度上皆是如此。」

然而，還有個有趣的亮點，詹森和傅萊曼的研究結果就跟惠特曼一樣，年長者比年輕人更會說時間在過去十年間變快了。人在三十幾歲時，比二十幾歲時更會說過去十年變快了一些，到了四十歲又會說過去十年又更快了一些（全都不出「1」或「快」的範圍內）。然而，五十歲以上的人會覺得過去十年的時間流逝速度差不多是一樣的。詹森還在努力釐清可能的原因，但他認為應該跟時間壓力沒關係。人們善於評估自己在過去一星期、過去一個月、過去一年承受多少時間壓力，但過去十年的時間壓力可能就沒那麼擅長了（此外，平均而言，受試者到了三十歲的時候，想必度過了相當忙碌的十年，忙碌程度跟五十歲不相上下）。

或許，年輕人可以展望人生大事，而在這樣的期望下，他們覺得最近的十年過得慢。或許，二十歲世代和三十歲世代對過去十年記得的事件數量多過於年紀更大的人，於是顯得那十年比較長。不過，如果這就是原因，如果晚年值得懷念的事件比較少，導致我們覺得數十年的時間隨年齡增長而加快速度，那麼為什麼這個作用不會持續擴大，反倒在五十歲後呈現平穩狀態？

五十多歲的人比年輕人更有可能說過去十年過得更快，到底是為什麼？詹森和惠特曼認為，還有一個更有道理的原因，那就是暗示的力量。「時間會隨年齡增長而飛逝得更快」，這種印象是民間信念，大家覺得年長者評估過去十年的時間流逝速度時，會比年輕人更容易受到影響。再把證據細想一次吧。儘管這種印象跟多數人的實際經驗並不相符，但是各年齡層一律都有這種印象。四十歲或五十歲的人並沒有比二十歲的人更會說過去一年、過去一週、過去一個月過得「很快」，原因就在於我們體驗的時間感跟年齡比較沒關係，反而對較短的時段都是覺得同樣忙碌。

不過，在評估過去十年的時間流逝速度時，五十多歲的人會願意考量另一項因素，而就算年紀到了八十幾歲、九十幾歲，這項因素的效力顯然也不會增加。研究員認為，這項因素就是大家一般的觀念，也就是說，大家都認為時間會隨著年齡增長而飛逝得更快，也都覺得年長者更有可能認為自己的看法受到這種時間觀的影響。

我們之所以覺得時間隨著年紀變大而加快速度，是因為人云亦云，而這種說法未免流於循環論證，令人喪氣。不過，我也很清楚，這種說法有其適用之處。「時間會隨著年紀增長而飛逝」的老生常談，我曾經有好長一段時間予以忽視或摒棄，畢竟我年紀又沒有很老，「隨著年紀增長」這句話不該用在我身上。可是，最近我開始覺得年紀大了，也覺得那句話可以用在我身上了。時間沒有加快速度，時間的步調向來十分平穩，而我對這件事實有了更深刻的體會。

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書籍介紹

本文摘錄自《為何時間不等人》，網路與書出版

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作者：亞倫・柏狄克（Alan Burdick）

譯者：姚怡平

40歲時總覺得日子過得比20歲時快，看到別人傷心自己也感覺時間變漫長⋯⋯社會擁抱同步、劃一的標準時間，但我們卻是時間的叛徒，遵循自己的內在時鐘去衡量、去理解世界。

人際關係百百款，到底人與時間的關係是什麼？連蜂鳥都懂得把握時間採蜜，為什麼我們戴了手表還會遲到？同理心如何扭曲時間？為什麼年紀愈大會覺得時間過得愈快？

本書談時間的本質，我們的生理、心理和社會時鐘如何影響我們對時間的感知。作者柏狄克化身為時光旅人，展開一段段時間之旅，探索時差、氣候改變、藍菌、同步翻譯、候鳥遷徙⋯⋯等等，由人與人、人與自然之間交織出的時間之網。時間這件事沒有真相可言，有時它把我們逼瘋，有時為我們開拓機會，有時讓我們又哭又笑⋯⋯你跟時間的關係又如何？

Photo Credit: 網路與書出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航