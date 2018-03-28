【插畫】龐氏騙局：有興趣當吸血鬼嗎？

湯米

覺得自己理性又聰明，但你知道嗎？只要是人都是不完全理性的。就像上完健身房，回家路上卻想吃鹽酥雞，腦子明明知道這樣會讓剛剛運動消耗的熱量一次「補回來」，但還是抵擋不住誘惑，這就是所謂的「理性障礙」——凡是智商沒問題，但卻無法做出理性決策的人，都可以被稱為「理性障礙」。

當人們明知有問題，但卻仍忽視問題，歷史上最轟動的案例之一即是龐氏騙局（Ponzi schemes），發生在1997年的阿爾巴尼亞國上，該國將近一半的成年人捲入了類似的騙局中。

在龐氏騙局中，經營騙局的人實際上沒有任何資產，早期投資者得到的高回報都是來自後來的投資者投進騙局的錢。早期投資者得到了高額回報後，經過口口相傳，催生了一大批新的投資者，這批新投資者又引發了更狂熱的投資熱潮。

這個騙局在自我強化的基礎上持續了一段時間，雖然，人們在數學計算的幫助下輕易識破騙局，但是騙局的瓦解通常發生在發起人攜帶騙得錢財成功潛逃後。

不過，也不是沒有人懷疑龐氏騙局的，但當被詢問金錢從哪裡來時，製造騙局的人總是向他們的投資者解釋道：高回報率是源於外匯投機；另一些人則聲稱利潤的背後是複雜的採礦計畫。

在龐氏騙局中，通常的情況是：所謂的盈利計畫越複雜、越和國外聯繫密切，那麼對於潛在投資者而言，這個計畫就更誘人。

於是，人們拿出了房子的抵押貸款，有些人甚至還把房子賣了變現以獲取資金參與其中。許多人把畢生的積蓄都投到這個騙局中。在高峰時期，相當於阿爾巴尼亞GDP一半的資金投進了龐氏騙局。

騙局經濟甚至開始和工資收入競爭並扭曲經濟。例如，一位老闆的員工數量很快地從130名減少到70名，因為人們認為他們可以通過把錢投入龐氏騙局的方式實現盈利，而無須工作以獲取報酬。

但稍微想一想就知道，如果每個人都以這樣的方式參與到這個盈利體系中，這種體系怎麼可能長久維持下去呢？

人們忽視了數學原理和常識，是因為他們被污化的心智程式所奴役。心智程式受到污染的人開始認為他們每天都在身邊見到的、他們一輩子都在經歷著的經濟規律可以被違背。

他們開始認為，這種新型的投資方式的投資回報率遠遠高於傳統的金融工具，並且毫無風險。騙局的策劃人通常會給出一個極其精明的解釋，以讓整個運作過程顯得合情合理。但是，無論這些使騙局合理化的解釋多麼的巧妙絕倫，也無法掩飾相信龐氏計畫和金字塔傳銷騙局是不良的心智程式——它使人們做出行動，而後又會為自己的行為後悔。

隨著龐氏騙局的雪球越滾越大，終於有一天，該騙局無法募集到足夠的新資金來回報早期投資者，最終騙局瓦解。

騙局瓦解後，成千上萬的阿爾巴尼亞人損失了畢生積蓄，也沒了家。接著暴亂發生，國家陷入了混亂。政府無力為人民的投資提供擔保，因為在騙局瓦解時，5家最大的操控著龐氏騙局的公司只有4,900萬美元的資產，但卻要償還價值47,500萬美元的債務——債務額是國家GDP的兩倍。

如同其他的此類詐騙一樣，大多數的實際資金都已經被存進國外的銀行，像消失了一樣，而這些犯下詐騙罪的人要麼逃之夭夭，要麼被關進監獄，聲稱自己和其他投資者一樣也破產了。

由於整個國家的一半成人都捲入了這些騙局中，因此我們可以肯定地說，這些經濟狂人中一定有許多是聰明人，是理性障礙使他們深陷於經濟泥潭中。他們的經濟觀是非常不理性的——造成這種情況的原因要歸咎於污化、缺陷的心智程式。

污化心智程式經常像流行病一樣，會在某一特定人群中肆意傳播。

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航