進行組織改造的政府，竟然忘了「森林」

文：李根政（地球公民基金會董事長兼執行長）

賴清德院長日前召集環保署、農委會首長討論組改，拍板林務局原則上歸屬於未來的環資部，但林業生產、遊樂區管理及林業試驗所，則留在未來的農業部。

賴院長維持了水、土、林整合的組改方向，但是，顯而易見的錯誤是：「國家公園」續留內政部，農業部保留「森林遊樂區」和「林業試驗所」，成為組改中最糟的情境。

組織改造情境圖 | 李根政模擬

國家公園應該和林務局整合

內政部主管的國家公園面積約31萬公頃，96%以上的土地和林務局主管的161萬多公頃國有林班地重疊。

為了避免事權分散、資源重覆投資、機關相互競爭，國家公園本應與未來環資部「森林及保育署」的業務進行整合，加上其原本的保育定位，斷無理由要留在內政部，否則原本是二個部會要協調，會變成三個部會協調，失去組改意義。

行政院甚至還拋出了切割國家公園方案，要把所謂高山型國家公園移到環資部，觀光遊憩型留在內政部，這是對國家保育體系的欠缺理解和遠見，更加凸顯組改腳步凌亂。

國家公園是透過從生態保護區、特別景觀區、遊憩區到一般管制區進行分區管制，其目標是保育、育樂及研究，如果真有國家公園完全導向了觀光遊憩，就是嚴重經營不當和瀆職，應該要被檢討。

森林遊樂區續留在農業部，不合理

全國161萬公頃國有林中，共有22處森林遊樂區，總面積約4.8萬公頃，其中林務局管轄18處，約3.7萬公頃；退輔會森保處管了明池和棲蘭等二個森林遊樂區，約2,671公頃；另外，中興大學實驗林的惠蓀林場7,477公頃；台大實驗林溪頭園區2,514公頃。

森林遊樂區的定位在於休閒遊憩，並非林木生產部門，台大和中興大學實驗林都是在大伐木時代的產物，在官營伐木結束26年後，如今已轉為遊憩、教育功能，留在農業部實在不合理。

林試所應整合入環資部

林業試驗所管轄六個研究中心共約1.2萬公頃的國有森林，過去做過許多的林業試驗研究，包括砍伐天然林改造為人工林。但如今，大部分的林地仍為天然林，近年來已轉型為森林生態研究和教育的基地。例如蓮花池、恆春、太麻里、福山、中埔、六龜研究中心，或者泗湖工作站致力於海岸林的試驗研究。

更具指標性的是，從日治代就建立，正歡慶120週年的台北植物園標本館—研究台灣植物多樣性與保育的重鎮。這些單位和特有生物中心改制到環資部的「生物多樣性研究所」性質接近，組改方案卻分屬二個部會，實在不宜。

棲蘭國家森林遊樂區。Photo Credit: FloraTang @ Flickr CC BY 2.0

經濟林（國產木材）農業部與環資部管轄高度重疊，需要釐清

目前國有林約有161萬公頃，其中林務局規劃約6-12萬公頃做為經濟林，僅占國有林的6%。也就是說絕大部分國有林是擔負保育和保安功能，就比例原則本應完整納入環資部，而非農業部。

保育是包括了保護生物多樣性、永續明智的利用，環資部本來的任務就是環境資源的管理和永續性利用。因此，把人工經濟林的經營管理納入，並無不當。

國有林實在不應切割成二、三個主管機關。

但是，數萬公頃的承租國有地林地造林，13.7萬公頃的私有林，36萬公頃農牧用地上約占半數土地上的既存森林，以及少數尚在運作的林農，正是未來農業部和環資部高度重疊的地帶，未來如何分工合作需要釐清。

農業部專注處理淺山到平原的農地議題

台灣從淺山到平原的廣大地區，農地流失、違章工廠林立、生產環境劣化、鄉村空洞化、農民所得低落，已是農業部最嚴竣的挑戰，這些地區同時擁有高比例的保育類物種，開發壓力大，保育和生產矛盾叢生，必得付出極高的心力才能調和。

農委會在第三次政黨輪替後，提出對地綠色環境給付、里山倡議等友善土地的新政策，正是面對上述挑戰的前瞻作法。在台灣農業和農鄉發展的關鍵時刻，把森林與保育主責機關移轉到環境資源部，讓農業部得以專心處理上述課題，未嘗不是一件好事。

Photo Credit: Tony Tseng @Flickr CC BY 2.0

環資部，不是環保署的升格擴張

環境資源部的成立，並非環保署的升格擴張，而是台灣作為全球氣候災難最弱脆國家，因應生存發展進行的組織整合和轉型。過去主責污染防治的環保署，並未具有自然資源管理、因應複合式氣候災變的專業，也因此，在二、三級首長任命一定要適才適所，更需要檢討四級機關的設置與人力分配，體現國家轉型的需求，強化保育部門。

此外，台灣的保育系統包括了國家公園、國家自然公園、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、自然保育區等，相關法規和主管機關多頭馬車，加上區外的生態保育、社區與原住民部落的參與治理等重大轉型課題，都需要好好梳理。

組改是國家大事，需要明確的前瞻願景和理性規劃，不應流於部會本位主義角力妥協的產物。原本在組改特別條例中規定，應於2018年1月31日完成組改，如今已修法延後兩年，期待行政院站在國家百年大計的視野，部會首長擺脫本位主義，和社會進行商討再定案。

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航