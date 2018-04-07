觀心自在：一位法師的學佛札記

文：釋悟觀

觀心自在

念佛心，心中佛，常念佛。

印佛心，即是，明心見性。

整理一段閱讀倓老師公心經法語文字：

真如自性 何謂明心見性，明白的說，人人皆有一顆「心」，心也都有一個「性」。心有思想知覺，但是一般人胡思亂想，如海水被風吹得波浪翻騰。這些紛亂浮動的現象使役著吾人之心，就叫「妄想心」。然而與妄想心相對的，是個「真心」是「心的本性」，叫做「真如自性」。明心見性就是見到了這個心性。 如何見心性，首先不胡思亂想的心就是真心，真心如明鏡，晶瑩明澈，明鏡能照映最清晰的影像，可是影像絕對不是鏡子的本質。鏡子的本質，好比沒有妄想的真心，鏡子的影像猶如妄想心。 行者提到真妄心的問題，多半主張拋棄妄想，或是斷絕妄想，才能顯真心，這說法並不完全合理。因為，性具善惡，性具染淨。智者大師所謂「己心中所行門」。

敬錄一段文釋《明「心」見「性」》：

性為體（鏡），心為用（影像），性不離體，體不離用，二者分而不分，不分而分；心有作用，性即隨之，性為心之主體，心為性之作用，彼此相依，弗能或離，倘在此處下手用功，以求明心見性，即可到家也。

觀世音菩薩，從茲反聞聞自性之修法而起妙用，聞性所及，乃可了無邊際，是以能尋聲救苦。

我凡夫祇知隨外界音聲而轉移，竟將本具之聞性忘了，所以聽覺即有所侷限，吾人了知此理，苟能觀照自己的聞性常在不變，便得無窮享受矣。

觀世音菩薩，觀海潮音如何悟道，因在海島靜聽海潮音聲，到時便響，響完即住，從茲窮本究源，深研理路，結果即啟悟此為生滅法門。

猶人之於世，生時有如潮水之聲響，死後等如潮水聲住；聲有生滅，人亦有生滅。所能永住而不生滅者，惟自己聞性而已，從此又悟到聞性上，人有耳根本不能聞，所賴以聽外界音聲者。

唯此聞性；潮音有生滅，聞性始終無生滅。何以故？縱使潮音停止，但吾人之聞性未去，而仍能聽得風吼樹響，鳥語蟬鳴也。

若謂聞性隨潮音併沒，則潮音一歇，其他聲音便不能聞矣。

又令夜靜更闌，一切音聲都歸寂滅；所謂萬籟無聲時，則吾人此時之聞性，仍能聽到「無聲」，蓋聲有兩種：一為「有聲」，一為「無聲」，其聲雖去，稱曰「無聲」；其聲來時，復曰「有聲」也。

於此更可證知聲有生滅，聞性了無生滅，音響雖沒，而聞性猶存。

生滅即屬無常，如夢幻泡影；聞性乃可永住，歷劫不壞，從知聞性觀甚麼即成甚麼，觀生滅即有生死，觀不生滅乃無生死，所謂一切唯心造，即一切均為觀念所成，人皆有心，想到即做到，觀審不到即做不成。

「觀自在菩薩」乃依正果而得名？其義可在「觀自在」三字顧名思義得之。

觀，讀如灌，涵觀照，觀想之義，意謂此位菩薩初入手修法時，不僅以心觀想，抑亦以眼觀照，即以心眼集中一處用功，由此觀行結果，乃得解脫而「自在」。

何謂自在？了脫分段生死，變易生死，五住煩惱，方配稱自在；反觀凡夫身心，備受五蘊色身、六塵緣影所拘縛，轉身吐氣，均不可得，其為不自在固可想矣！是知此位菩薩以自在為果，從自在之果位而立名。

「照見五蘊皆空」

觀自在菩薩以觀想觀照的工夫而得自在，今說此位菩薩以「妙智慧」證到徹底的修法而獲得之果，此果便是「照見五蘊皆空」。

五蘊：為色蘊，受蘊，想蘊，行蘊，識蘊。

人有兩種執著性：

一為執著於色，

一為執著於心，

色是攝於色蘊，

心是攝於受想行識四蘊，

所以一切執著，均不離此五蘊。

佛說一切法，都不外破執，即破除吾人此類執著性。

凡夫之執著性可謂與生俱來，首先執著我相，便成我執，有了我執，即起種種分別。

所以小兒一開知識，即執身為己有，名分別我執，色蘊先具，旋即隨根而起受、想、行、識四蘊，是名俱生我執。

因為執身為我，此「我」就是色蘊，但祇此一「我」不能獨立，需賴衣食住之助以維持生活，所以便須談到享受，由此乃有苦受、樂受、捨受之別，滿足為樂受，虧缺為苦受，平常為捨受（即不苦不樂平常受），此為「受蘊」之釀成；因於享受之需求；必須有所想度，此想度即為「想蘊」。

因想而有謀取生計之計畫，有計畫還要實行，由是再構成「行蘊」。

換言之，行就是工作，工作須賴智識之培養，於是乎「識蘊」又不可或缺，識、為知識之義，吾人令子弟就學，其目的不外乎使其廣開智識，為未來求生之準備。

反言之：有智識，纔可行，要行還需思想，然後方得享受以維此色身。

凡夫有此我執，遂昕夕為此五蘊所困惑，設知身體並非是「我」，身體祇是「我的」，當下即可破除五蘊之執著，則一切無明妄想，必然冰消瓦解。

惜乎凡夫迷染彌深，未明妙理，偏執五蘊色身，錯認「我的」為「我」耳。

事實吾人之身體，儼如吾人之房子，倘說房子為「我的」，當然不悖事理，苟謂房子為「我」，豈不令聽者啞然失笑？由此可知，吾人之於身體，祇能稱為「我的身體」，絕不能說身體就是「我」。

然則何謂「真我」？真我者，為吾人之知覺性——本知本覺也。

似此身體祇為我暫棲之所，與房子何異？房子有生滅，則我身體烏無生滅？而真我（知覺性）自無始以來，未曾有生，亦未曾有死，屬真常不變者，佛說法要令吾人了然於「真我」與「我的」之分界，方可達到破執工夫也。

因之，「五蘊」為一切總法，蘊為積聚之義，即日就月將蘊釀積聚而成者也。

五蘊法有如五種材料，宇宙山河，世界萬象，三世諸佛，聖賢，三善道，三惡道，簡言之四聖六凡，均由此做成。

「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。」

此六句其用意在重析「五蘊皆空」，以便研求經義者加深瞭解，佛法妙理，苟非反復重論，依稀難明也。

「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。」

為顯示心經之主體為「諸法空相」為「體」，當無生滅、垢淨、增減也。

「諸法空相」，意謂，既「五蘊法當體即是真空之相」，而五蘊法是一切諸法之總，所以諸法當體即是真空之相無疑矣，而非諸法之外，別具空相也。

「無智亦無得」

智者，以智慧而攝六度，所謂布施度慳貪，持戒度污染，忍辱度嗔恚，精進度懈怠，禪定度散亂，智慧度愚癡。

得者，指行此事六度法而「得」證菩提佛果，但仍屬藏教之生滅法，事理不融為藏教之大乘也（藏教亦分小，中，大三乘）。

此時雖行事六度，但仍以為上有佛道可成，下有眾生可度者，則執有之心，未忘於懷，遂由智而成識，得則有矣。

佛說「無智亦無得」，指出此藏教事六度智慧，非究竟智慧，而所得之果，不是究竟佛果。

「諸法空相」中，以空一切法為體，則此事六度法祇是鏡光之影，了不可得，故稱「無」。

此「無」為鏡光，一切影皆依鏡光所成。

換言之，在真空實相中，雖行六度，而應無一法之執，不執六度之相（無智也），不著得果之心（無得也），由此大徹大悟，方為深般若，而致五住竟盡，二死永亡之利益也。

「以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅密多故，心無罣礙。」

心經以「無所得」為「宗」，又以破除三障為「用」，三障為報障、業障、煩惱障。

「心無罣礙」一句為破報障之用。

「無罣礙故，無有恐怖。」

此破三障中之業障也。

若心身均無內罣外礙，自無憂悒惶懼，故曰：「無罣礙則無恐怖。」

業者，事業，此指行六度法而言，菩薩倘未破惑至盡，於行六度法度化眾生時，難免有五種怖畏，即生活畏、死畏、地獄畏、惡名畏、大眾威儀畏是也，此五怖畏即為事業之障礙，既無恐怖，則此業障蠲除矣。

此文總釋為：諸法當體即是妙有真空，在此空中了無一法可得，以無所得之故，所以菩薩依妙智慧徹底所產生之用，為破除三障，此文先言破除報障。報障內分依正二報，依報指衣食住等，正報指身體也，此依正二報既除，則隨依報而起之心內牽「罣」，及隨正報而起之身體障「礙」，消除無遺矣。

「遠離顛倒夢想」

此破三障之煩惱障也，亦即破除迷惑障礙、無明障礙、煩惱障礙。以無常為常，以苦為樂，倒見事理者謂之顛倒，乃依此等根本無明煩惱而起，夫人之煩惱，統由缺乏妙智慧而來，亦即從夢想而生；綜合之而成顛倒夢想。

於是九法界眾生，各皆有夢，人間做名利夢，天道做安樂夢，阿修羅做爭強夢，地獄道做受苦刑夢，餓鬼道做饑餓夢，畜生道做三塗苦夢，聲聞乘做有餘涅槃夢，緣覺乘做獨善其身夢，藏教菩薩做下化眾生上成佛道夢，佛則究竟無夢，欲臻茲佛境，首應斷「得」，以「無所得」故，方克開佛知見，而遠離此顛倒夢想，即大夢覺矣。

（二○一六年三月三十日）

書籍介紹

本文摘錄自《般若與美：一位法師的學佛札記》，有鹿出版

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作者：釋悟觀

詩為心聲，畫為心畫，影物是心跡。

《般若與美》談詩、論畫又影物，

出入佛典之間，正是「止觀」之定慧雙修……

望著日落申的梅花燦爛於寒風冬陽裏，恍然於己心中翻了一頁佛與天地之秘藏消息，華嚴經經文所謂「思惟眾生心流注甚深，思惟眾生如光影甚深」。於「鏡影」之行持甚是精進，此乃法華止觀行門發真正菩提心精湛處。 沉睡的慈悲映射在梅花視覺裏，它告訴我知道誰在影物誰在念佛。 ——釋悟觀

悟觀法師十九歲因緣親近華梵大學創辦人曉雲法師，自此開啟學佛之路，並傳承曉雲法師、俗家母親後為師父得開良法師的精神，致力於大學辦學教育。

《般若與美：一位法師的學佛札記》，載記悟觀法師多年來學佛讀經、觀攝生命每瞬之美之苦的體悟與感念。文字淡雅凝練，攝影寧靜禪悅。

時光自攝影中匆促滑逝，念頭自專思想寂中豢養。於世感恩細語中，世界是一合相，佛語如夏日朵朵清蓮，滌洗世間無數顆沉重的心靈。

明天還有明日事

不要為自己的事煩惱，因為「我在那裏」，當在無聲無形中，尋覓至自己的處所時，煩惱已不是煩惱了。該歸家了，明天還有明日之事。

旅行，轉化塵中幻；慧命

生命歷程中獨具特色意義的日子，往往是一生中刻苦堅毅不屈的考驗。然，亦也為歲月痕跡的影像，這些意念圖像在生活中，平實的教導自己安撫自己。

動靜調柔

放得下，提得起，

以靜治心，以動治事。

菩提淨明鏡

心的歲月夢事千千萬萬，

息攀緣謂心無所得，

自尊自貴。

Photo Credit: 有鹿出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰