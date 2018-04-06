《新編蟲洞書簡》：駱駝與獅子

文：王溢嘉

駱駝與獅子

M：

在自我追尋的過程中，我們常需經歷哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）所說「精神三變」中的駱駝與獅子這兩種角色。

開始時，我們像一隻溫馴的駱駝，在權威人士「你應如何如何」的訓誡下，深自謙抑地跪下來，背負重擔，準備橫越無垠的沙漠。但在途中，有些人從溫馴的駱駝蛻變成勇猛的獅子，他要做自己的主人，而向權威人士說「不」；他要為自己創造自由，只聽從自己內在的聲音：「我要如何如何。」

在一九九一年波斯灣戰爭中揚名立萬的鮑威爾將軍（Colin Powell），當時任美國國防部三軍參謀首長聯席會議主席，是美國官階最高的偉大「戰士」，更是尼采所說由駱駝蛻變成獅子的典範。

鮑威爾並非西點或維琴尼亞軍校科班出身，而且還是個黑人，可以說是美國軍界的一個異數。他的自我追尋歷程，也是相當曲折的：

鮑威爾出生於紐約哈林區，父母是來自牙買加的移民。雖然他在讀中小學時，成績就老是墊底，但父母卻說：「你應好好讀書。」因為他們認為讀書是出人頭地的唯一途徑。

高中畢業後，母親對他說：「你應該念機械系。」因為他母親認為機械系是會賺錢的科系，他以母親的志願為志願，進入紐約市立學院機械系就讀。

但對數學和自然科學一向非常頭大的他，念了一學期，就如坐針氈，只好轉到地質系（因為他的地理成績不錯）。這個舉動當然令父母非常失望，因為他們不知道地質系「將來能做什麼？」但事到如今，也沒有辦法。

大二時，他選了預備軍官訓練班的課程。參加步槍儀隊，在這個講求紀律的社團裡，他如魚得水，生平第一次感受到兄弟的情誼，而且很快就成為領袖人物。大學畢業後，鮑威爾到陸軍服兵役。服役期間，他表現傑出，從傘兵游擊隊隊員做到美國駐西德第三裝甲師的連指揮官。

三年役期結束，他面臨了重大抉擇：是要「繼續當兵」還是像其他地質系畢業生「到奧克拉荷馬州探鑽石油」？父母的意思是「你應去探鑽石油」，但這次鮑威爾卻說：「我要繼續當兵！」因為他發現做個軍人實在是他的志趣所在，也是他的專長。

這個決定當然令他父母大吃一驚，也大感失望。但事後證明，投身軍旅的鮑威爾終於光宗耀祖，獲得了遠遠超乎父母期望的成就。

鮑威爾的生涯追尋，相信很多台灣的年輕人也都能感同身受。望子成龍的父母一再告誡「你應如何如何」，結果使很多人糊裡糊塗地被推往一條自己不太喜歡、也不太擅長，甚至痛苦的路上去。

不過鮑威爾最後聽從了自己「生命的鼓聲」，走自己要走的路，這個決定改變了他的一生。也許你現在只是一隻溫馴的駱駝，但遲早你必須從溫馴的駱駝蛻變成勇猛的獅子，像鮑威爾，聽從自己生命的鼓聲，成為你自己。

W上

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書籍介紹

本文摘錄自《新編蟲洞書簡》，有鹿出版

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作者：王溢嘉

一封封回溯時空的書信，

是他對年輕兒女的諄諄叮嚀，

對厭世代青年們的深切關愛，

也是對自我生命的淺斟低語。

祝福你，收信平安。

《蟲洞書簡》出版至今已橫跨二十載，是莘莘學子人生迷途上的北極星，指引航程方向；也是慘綠少男女突破自我侷限的強心劑，消弭對未來的茫然不安。

如果能穿越宇宙的「蟲洞」旅行，我們將會和「過去的自己」相遇。

若能再相遇，你會想對「過去的自己」說什麼？

收信人是M，過去的我，年輕的你，厭世代的你；發信人是W，王溢嘉的Wang，現在的我，走過人生冷雨淒風的我。初心不變，祝福不移。《新編蟲洞書簡》王溢嘉重新編增、爬櫛了原書稿，回首昔日花樣年歲，挑揀篇篇動人英雄故事，寫下對兒女、年輕讀者的殷殷叮囑，激勵青年盡情發揮、大膽出演人生舞台的劇本；襟曲真切的淺斟低語，實際上也是他與過往自我、生命輿圖的一番審視與對話。青春不復返，時光不重來，王溢嘉字字懇摯，期盼一封封的魚雁能超越時間、空間次元，解除塵世浮生靈魂的錮鎖，於無垠無涯的宇宙中，迸發綺麗的光芒，凝聚成耀眼龐大的星系。

「所謂生命的追尋，有部分工作就是到古今中外一些發光的生命體中，去尋找此類的觀念基因——生命的靈感，並嘗試挑選、剪裁自己喜歡的某些基因，將它們嵌入自己的生命輿圖之中。除了極少數人外，大多數人都需要先覽讀前人的生命劇本，然後再加油添醋，去撰寫屬於他自己的人生劇本。」——王溢嘉

Photo Credit: 有鹿出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰