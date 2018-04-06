《新編蟲洞書簡》：蝦蟆的油

文：王溢嘉

蝦蟆的油

M：

日本知名導演黑澤明的自傳用了一個奇怪的書名：《蝦蟆的油》（蝦蟇の油——自伝のようなもの）。它來自日本的一則民間傳說：

從前，有一位醫生，抓到一隻蝦蟆。尋常蝦蟆已經夠醜陋了，但這隻蝦蟆卻比所有蝦蟆都更醜陋，因為牠長有四隻前腳、六隻後腳。醫生將蝦蟆裝進一個玻璃箱內，蝦蟆從有如鏡面的玻璃中，第一次看到自己醜陋的形象，嚇得擠出一身油來。醫生收取這些油，用來治療病人的燒燙割傷，據說具有奇效。

黑澤明大概是認為他在回顧自己的一生時，就像傳說中的蝦蟆，看到不少自覺醜陋、驚悚、不堪的經歷，而全身「冒汗」，但他既不掩飾，也不迴避，他希望他的人生能像「蝦蟆的油」般，醫治讀者「心靈的傷痛」。

黑澤明在十二歲時，日本發生慘絕人寰的關東大地震。他們一家人雖然倖免於難，但他每天都活在恐懼之中。有一天，他哥哥拉著他到廢墟中去「遠足」。沿途的景象簡直如人間地獄，讓黑澤明怵目驚心，在看到漂流在河上的成堆屍體時，他忍不住把眼睛移開，但他哥哥卻逼他「睜大你的眼睛仔細看清楚」！

黑澤明說，在無法迴避地目睹那些令他感到恐懼、噁心的景象後，很奇怪的，他心裡反而逐漸有一種「寧靜」的感覺，而當天晚上，也難得地有一個香甜的、不再做惡夢的睡眠。

他感到迷惑不解。哥哥告訴他：「面對可怕的事情時，把眼睛閉起來，才會覺得害怕。只要我們勇敢地面對它，仔細觀察，就沒有什麼好怕的了。」

沒有一個人是絕對安詳的，我們總是會有一些恐懼、憂慮的事。也沒有一個人是完美的，我們難免會做過一些讓自己感到難堪、羞愧或醜陋的事；只要它們一浮出心靈地表，我們就會覺得「不自在」，因此，多數人都對它們採取了「四不政策」：不想、不看、不聽、不談。但這只是在掩飾和迴避問題。

甘地在他的自傳裡，提到不少他年輕時代所做過的荒唐事，除了違背宗教戒律偷吃肉外，還包括偷吸菸、偷竊、嫖妓（和朋友去妓館，連帳都付了，但因太吃驚而逃離）等，以及結婚後（他十三歲就結婚）如何沉迷於肉欲，而疏忽了照顧病重父親的職責等等。

這些原都是讓人極感難堪、羞愧，而亟欲掩飾、否認的事，但甘地卻毫不迴避地正視它們，並因為這種正視而使他知所警惕，最後終於成為一個「最接近完美的人」。

對於各種讓我們感到恐懼、憂慮、難堪、羞愧、驚悚的事件，你若不敢面對它們，你的恐懼、憂慮、難堪、羞愧、驚悚就永遠不會消失，一再地壓抑，只是讓它們獲得更多的能量而已。但如果你能坦然地面對它們，雖然剛開始時會覺得不自在，甚至會驚嚇或難過得「擠出一身油」來，但這些油卻能醫治你生命的「燒燙割傷」，讓你重獲心靈的平靜，沒有負擔地重新出發。

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書籍介紹

本文摘錄自《新編蟲洞書簡》，有鹿出版

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作者：王溢嘉

一封封回溯時空的書信，

是他對年輕兒女的諄諄叮嚀，

對厭世代青年們的深切關愛，

也是對自我生命的淺斟低語。

祝福你，收信平安。

《蟲洞書簡》出版至今已橫跨二十載，是莘莘學子人生迷途上的北極星，指引航程方向；也是慘綠少男女突破自我侷限的強心劑，消弭對未來的茫然不安。

如果能穿越宇宙的「蟲洞」旅行，我們將會和「過去的自己」相遇。

若能再相遇，你會想對「過去的自己」說什麼？

收信人是M，過去的我，年輕的你，厭世代的你；發信人是W，王溢嘉的Wang，現在的我，走過人生冷雨淒風的我。初心不變，祝福不移。《新編蟲洞書簡》王溢嘉重新編增、爬櫛了原書稿，回首昔日花樣年歲，挑揀篇篇動人英雄故事，寫下對兒女、年輕讀者的殷殷叮囑，激勵青年盡情發揮、大膽出演人生舞台的劇本；襟曲真切的淺斟低語，實際上也是他與過往自我、生命輿圖的一番審視與對話。青春不復返，時光不重來，王溢嘉字字懇摯，期盼一封封的魚雁能超越時間、空間次元，解除塵世浮生靈魂的錮鎖，於無垠無涯的宇宙中，迸發綺麗的光芒，凝聚成耀眼龐大的星系。

「所謂生命的追尋，有部分工作就是到古今中外一些發光的生命體中，去尋找此類的觀念基因——生命的靈感，並嘗試挑選、剪裁自己喜歡的某些基因，將它們嵌入自己的生命輿圖之中。除了極少數人外，大多數人都需要先覽讀前人的生命劇本，然後再加油添醋，去撰寫屬於他自己的人生劇本。」——王溢嘉

Photo Credit: 有鹿文化

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰