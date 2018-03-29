13年球員生涯謝幕，「大餅」林岳平：我沒有遺憾

文：陳君岱（運動視界編輯）

13年了，統一獅的投手「大餅」林岳平，不知不覺陪伴了獅迷這麼長的一段時間，這段時間有激情、有歡笑、有淚水，在今天隨著退休儀式的結束，一切都畫下句點。

「我沒有遺憾，球員生涯13年，我努力貢獻我的戰力和一切給球隊，真的謝謝統一獅！」大餅感性地說道。

林岳平引退記念影片

林岳平在青棒時期，就與高曉強、黃俊中、張億得組成「三民四劍客」，擁有時速150公里火球的他更有火球餅的封號。2002年釜山亞運，他接替表現不穩的先發投手郭泓志，對南韓隊投了4.2局沒有失分，且連續三振強打李承燁及金東柱，讓他一戰成名，也入選到雅典奧運的中華培訓隊。

雖然入選了培訓隊，但最終他與莊宏亮卻遭到中華隊剔除名單，可以說是他棒球生涯的第一個重大打擊，得知消息後甚至哭得唏哩嘩啦，他也回憶的說道：「沒能參加2004年雅典奧運，真的非常非常非常遺憾，但也因為走過挫折，才有甜美的果實。」

2007年，不只是林岳平的棒球生涯，甚至可以說是在他生命中最為關鍵的一年，當年他被診斷出心臟主動脈閉鎖不全、心臟瓣膜脫垂的病症，必須要動手術開刀治療，當時是他人生中的最大低潮，不用說投球，甚至對於他的生命都是一大挑戰。

面對如此高風險的手術，任何人都會徬徨不定，大餅也不例外，當年的他陷入長考中，但最終統一總裁林蒼生推了他一把，大餅表示：「非常謝謝當年林總裁對我說的一段話，他說『你就去吧！勇敢的去』，這給我非常大的鼓舞。」另外，針對手術團隊，大餅也說：「真的非常感謝長庚醫院的張仁平醫師，沒有他就沒有現在的自己。同時也真的很感謝長庚團隊這十幾年來的照顧，持續追蹤觀察，讓我非常感動。」

而當年決定動手術，大餅因為怕家人擔心，其實並沒有讓家人知道這個決定：「我當時並沒有跟家人說，真的怕他們會太擔心，當然當下家人是覺得我怎麼這麼重大的決定沒有跟他們說，但真的不想看到他們難過擔心的樣子。」

手術過後，2007年9月21日，是大餅手術回歸的首場比賽，火速歸隊面對兄弟象隊的他相當興奮，雖然只投了一個人次將陳江和三振，但這次的出賽意義非凡，象徵著他的健康回歸，讓所有球迷感動不已。

2008年10月30日在新莊球場面對兄弟象，應該是全台球迷對大餅印象數一數二深刻的比賽，當年總冠軍賽兩軍戰成2勝2敗平手，關鍵第五戰大餅上場關門並讓陳瑞振敲出雙殺打奪下勝利，亢奮不已的林岳平更對著兄弟休息區比出「割喉」動作，也引爆雙方衝突。

林岳平「割喉」動作引爆衝突

針對這個衝突，大餅笑說：「我那時真的太衝動了，但真的是現場氣氛太high，太過興奮了。」隊友高國慶也笑說：「對他印象最深刻的真的就是割喉動作，不過也代表他真的夠霸氣啦！」就算經過手術，大餅依然不改「火球本色」，球速仍然可以飆到146公里，甚至是先發後援兩頭跑，也讓他獲得球團複數年合約肯定，在往後幾年投出更加出色的成績。

大餅也揭露人生低潮時，有兩個人給他相當大的鼓舞：「首先是林增祥領隊，動手術那陣子，他認為我不能投了，決定給我大幅扣薪，這件事帶給我非常大的打擊，不過我很感謝他，因為有這件事，我才會更努力，更下定決心一定要投出成績。另外就是呂文生總教練，在我低潮時，連我自己都不確定還能不能投出好成績，但我記得他只跟我說『不管你表現如何，我一定帶你進季後賽』，讓我內心覺得非常溫暖。」

林岳平13年職棒生涯，繳出33勝43敗、129次救援成功、防禦率3.88的成績，其中在救援成功方面更是目前的中華職棒紀錄，回首職棒生涯，大餅也說：「非常感謝所有球迷、隊友、教練團給我的支持，職棒真的不簡單，也是經歷過這麼多努力和折磨，才能有後來的美好。」

談到最感謝的人，大餅表示：「我要特別感謝我的太太，當時動手術時她還年輕也相當徬徨，真的很感謝當時的她以及這些年來給我的幫助。」接下來大餅褪下球衣後，將要轉任獅隊投手教練，他也說：「不會覺得特別可惜，畢竟時候真的到了，這是個很自然的過程，也希望能從不同角度學習棒球不同的事物，尤其教練跟球員是截然不同的身份，會努力幫助球員找出不同的目標。」

經歷了13年，大餅離開了他最熱衷的投手丘，要以另一種身份來幫助獅隊，也相信大餅未來仍然可以在教練身份上展翅高飛，開創屬於自己的另一片天空，謝謝你，「大餅」林岳平。

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